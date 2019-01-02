В текущем сезоне «Барселона» в Ла Лиге идет на первом месте после 17 туров. Нынешний контракт Вальверде истекает летом 2020 года. В следующем туре каталонцы отправятся в гости к Хетафе.

Вальверде этим летом может покинуть «Барселону»

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