Футбол
В текущем сезоне «Барселона» в Ла Лиге идет на первом месте после 17 туров. Нынешний контракт Вальверде истекает летом 2020 года. В следующем туре каталонцы отправятся в гости к Хетафе.
Sport24.ru22:00
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Футбол
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