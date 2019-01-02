Футбол

Вальверде этим летом может покинуть «Барселону»
Sport24.ru
22:00

В текущем сезоне «Барселона» в Ла Лиге идет на первом месте после 17 туров. Нынешний контракт Вальверде истекает летом 2020 года. В следующем туре каталонцы отправятся в гости к Хетафе.
Sport24.ru22:00

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Вальверде этим летом может покинуть «Барселону»

Sport24.ru22:00

Вальверде не исключил, что покинет «Барселону»

Матч ТВ16:31

Вальверде не исключил, что покинет «Барселону»

Sportbox.RU16:31

Вальверде может покинуть «Барселону» по окончании сезона

Спорт-Экспресс15:30

Вальверде: «Ещё не знаю, что буду делать в следующем сезоне»

Евро-футбол.ру16:13

Эрнесто Вальверде: «Не знаю, что буду делать в следующем сезоне, не загадываю далеко вперед»

Sports.ru16:59
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Автоматически обработано 7168 источников, обновлено в 23:12, Ашберн
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Эрнесто Вальверде
Испанский футболист
Испанский футболист и футбольный тренер. Выступал на позиции нападающего. В настоящее время - главный тренер клуба «Барселона».
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Барселона
Спортивный клуб
Каталонский профессиональный футбольный клуб из одноимённого города, один из самых титулованных клубов в Испании и в мире. Основан в 1899 году группой швейцарских, британских, испанских и каталонских футболистов во главе с Жоаном Гампером. Клуб стал одним из символов Каталонии, отсюда происходит и девиз - Mes que un club - «Больше, чем клуб». Поклонники ФК «Барселона» также известны как «cules».
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