Футбол
Вальверде: «Суарес забил чистый гол»Soccer.ru 02:04
Главный тренер "Барселоны" Эрнесто Вальверде полагает, что нападающий команды Луис Суарес не фолил в моменте со своим забитым голом в игре против "Леганеса" (3:1). Суарес забил второй гол "Барсы", однако судья воспользовался системой VAR, чтобы удостовериться в отсутствии нарушения со стороны уругвайца - многим показалось, что Суарес в момент гола ударил ногой вратаря "Леганеса" Ивана Куэльяра.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7196 источников, обновлено в 03:26, Ашберн
Армия и оружие
В результате удара Израиля погибли четверо сирийских военных
В результате ночного удара Израиля по территории Сирии четыре сирийских военнослужащих погибли, шесть ранены, поврежден аэропорт Дамаска.
Обновлено в 01:32
Общество
Мэр Таганрога объяснил выплату пособия в 47,5 рубля многодетной матери
Информация о назначении жительнице Таганрога социального пособия в размере 47,5 рубля «вырвана из контекста», заявил мэр города Андрей Лисицкий.
Обновлено в 03:19
Армия и оружие
Опубликовано видео уничтожения «Панциря-С1» в Сирии
Армия обороны Израиля опубликовала у себя в Twitter видео с управляемой ракеты, на котором запечатлено ее попадание в комплекс противоракетной обороны "Панцирь-С1" сирийских вооруженных сил.
Обновлено в 01:55
Транспорт
ГИБДД обяжет автовладельцев получать госномера по прописке
Российских автомобилистов обяжут получать номерные знаки с кодом региона, где зарегистрирован собственник.
Обновлено в 02:00
Происшествия
13 человек погибли при падении автобуса в пропасть в Боливии
19 января не менее 22 человек погибли, более 35 пострадали в результате столкновения двух автобусов в Боливии.
Обновлено в 03:01
Авто
Автомобили каршеринга могут оборудовать скрытыми камерами
Российские каршеринговые автомобили могут оборудовать скрытыми камерами видеонаблюдения до конца 2019 года.
Обновлено вчера в 21:16
Происшествия
На юге России раскрыта финансировавшая боевиков ячейка «ИГ»
Правоохранители возбудили три уголовных дела по статье 205.1 УК РФ "Содействие террористической деятельности" Справка "РГ" В декабре 2014 года Верховный суд РФ признал террористическими международные организации "ИГ" и "Фронт ан-Нусра", запретив их деятельность на территории страны.
Обновлено в 02:26
Происшествия
ФСБ проверяет сообщения об угрозе взрывов в Магнитогорске
Управление ФСБ России по Челябинской области проверяет сообщения о возможных взрывах в Магнитогорске, поступившие горожанам по электронной почте.
Обновлено в 03:17
Космос
Роскосмос сформирует отряд женщин-космонавтов
В воскресенье, 20 января, источник в ракетно-космической отрасли сообщил сотрудникам ТАСС, что Роскосмос займется формированием отряда женщин-космонавтов.
Обновлено вчера в 17:50
Политика
Kyodo назвало условие Японии для заключения мирного договора с Россией
Глава японского кабмина Синдзо Абэ рассматривает возможность заключения мирного договора с Россией в случае, если ему удастся получить гарантии передачи Японии островов Шикотан и Хабомаи.
Обновлено вчера в 14:53
Армия и оружие
ВМФ России сопровождает вошедшие в Балтийское море эсминцы США
Силы Балтийского флота взяли на сопровождение американские военные корабли, вошедшие в южную часть Балтийского моря.
Обновлено в 02:39
Экономика
Oxfam: количество миллиардеров в мире за последние 10 лет удвоилось
Число миллиардеров в мире за последние 10 лет удвоилось и в 2018 г. достигло 2208 человек.
Обновлено вчера в 23:51
Общество
Московский планетарий составил карту полного затмения Луны
Обновлено в 00:34
Экономика
Продукты изымают из перепродажи
Поставщики просят новых ограничений для торговых сетей Практика перепродажи торговыми сетями небольшим магазинам продуктов, полученных от производителей со скидкой до 50%, может прекратиться.
Обновлено вчера в 17:35
Экономика
Автодилеры предложили ограничить расчеты наличными при покупке машин
При покупке автомобилей физическим лицам нужно ограничить расчеты наличными, чтобы дилеры «могли вести деятельность на прозрачном рынке».
Обновлено в 02:50
Происшествия
В Москве мужчина расстрелял своих похитителей
Обновлено вчера в 16:55
Экономика
Одобрено строительство первого участка ВСМ Москва-Казань
Обновлено в 01:56
Общество
На Камчатке началось извержение вулкана Безымянный
Вулканологи в ночь на 21 января зафиксировали на камчатском вулкане Безымянный взрывное извержение.
Обновлено вчера в 19:58
Политика
Соловьев восхитился постом Захаровой о Чубайсе
Телеведущий Владимир Соловьев прокомментировал пост официального представителя МИД Марии Захаровой, которая задала председателю правления "Роснано" вопрос о причинах бедности россиян.
Обновлено вчера в 01:29
Интернет
Папа Римский Франциск запустил сайт и приложение «Кликни и молись»
Обновлено вчера в 09:52
Кино
Умер продюсер «Рэмбо», «Терминатора» и «Красной жары»
Венгерский продюсер и бизнесмен, правительственный комиссар по развитию и сохранению венгерского кинематографа Эндрю Джордж Вайна скончался 20 января в своем доме в Будапеште на 75-м году жизни.
Обновлено вчера в 10:09
Общество
В Хабаровском крае объявили режим ЧС из-за оползня на Бурее
В связи со сходом оползня и обвалом сопки, обломки которой перекрыли русло реки Бурея на территории всего Хабаровского края ввели режим чрезвычайной ситуации.
Обновлено в 00:37
Финансы
Укреплению рубля помогло российское золото
Банк России 18 января обнародовал данные по динамике запасов инвестиционного золота в международных резервах РФ.
Обновлено вчера в 23:06
Авто
«АвтоВАЗ» объявил о скидках на автомобили Lada 2018 года выпуска
Пресс-служба компании «АвтоВАЗ» сообщила о том, что до конца января во всех дилерских центрах Lada в России действует специальное предложение на покупку автомобилей марки 2018 года выпуска.
Обновлено в 02:07
Происшествия
В Афганистане талибы напали на базу спецслужб, 18 человек погибли
Обновлено в 00:56
Общество
В России введут автоматическую регистрацию рождения и смерти
В настоящее время регистрация рождения или смерти человека оформляется либо в центрах госуслуг (МФЦ), либо в отделах ЗАГСов.
Обновлено вчера в 12:00
Происшествия
Из бутика в центре Москвы украли шубу за 5 млн рублей
"20 января в полицию обратилась женщина, которая работает в бутике, расположенном по адресу: улица Петровка, 7, и сообщила, что неизвестный похитил оттуда шубу стоимостью 5,46 млн рублей", - сообщили в полиции.
Обновлено в 00:50
Происшествия
В Магнитогорске снесли стену взорвавшегося дома
В Магнитогорске проводят демонтаж поврежденного при взрыве газа дома. В воскресенье снесли стену между седьмым и восьмым подъездами.
Обновлено вчера в 08:59
Гаджеты
Apple вернула в продажу iPhone SE
Напомним, iPhone SE — недорогая модель Apple, выполненная в классическом корпусе.
Обновлено вчера в 07:03
Происшествия
В Марий Эл возбуждено дело из-за жесткой посадки самодельного самолета
В Марий Эл по факту жесткой посадки легкомоторного самолета возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 263 УК РФ («Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта»).
Обновлено в 02:32