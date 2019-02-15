Футбол

Вальверде: «Продление контракта с „Барселоной“ было простым решением»Soccer.ru 12:46

Главный тренер «Барселоны» Эрнесто Вальверде прокомментировал продление контракта с клубом. Продление контракта было для меня простым решением.
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Вальверде: «Продлить контракт c „Барселоной“ было простым решением для меня»

Sport24.ru11:26

Эрнесто Вальверде: «Продление контракта с „Барселоной“ было простым решением»

Спорт-Экспресс11:28

«Барселона» объявила о договоренности с Вальверде по новому контракту

Советский спорт03:42

ФК «Барселона» продлил контракт с главным тренером Вальверде

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«Барселона» продлила контракт с Вальверде

Матч ТВ03:21

«Барселона» объявила о продлении контракта с Вальверде

Чемпионат03:18

Эрнесто Вальверде: «Продление контракта с „Барселоной“ было для меня простым решением»

Sports.ru11:43
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Основатель Baring Vostok отрицает причастность к хищению

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Цена нефти превысила $66. Акции и рубль проигнорировали угрозу санкций

Почему подорожали акции Российские акции возобновили рост, проигнорировав угрозу новых санкций из США.
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В конгресс США внесли законопроект, запрещающий выход из ДРСМД

"Безрассудное решение президента Трампа выйти из Договора о РСМД увеличивает эту угрозу, раздувает новую холодную войну, провоцирует гонку вооружений между США и Россией и подводит нас ближе, чем когда-либо, к ядерному холокосту".
Обновлено в 12:09
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По делу Арашуковых задержан замглавы «Газпром межрегионгаз Махачкала»

По делу Арашаковых задержан заместитель генерального директора "Газпром межрегионгаз Махачкала" Даниялбек Багаутдинов.
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Суд в Гааге поддержал иск Приватбанка к России

Украинский Приватбанк сообщил, что арбитражный суд в Гааге вынес решение в его пользу и против РФ в деле об экспроприации активов банка в Крыму.
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Украинская актриса, народная артистка СССР Ада Роговцева в интервью изданию ZIK раскритиковала менталитет россиян и призвала украинцев изолироваться от них.
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Экономика

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ВСМ Екатеринбург — Челябинск соединит единственные российские города-миллионники, расположенные в пределах 200 км друг от друга, железнодорожной веткой длиной 209 км, сократив время в пути между городами до 1 часа 10 минут.
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Трамп ввел режим чрезвычайного положения в США

Президент США Дональд Трамп ввел в стране режим чрезвычайного положения, сообщил Белый дом.
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В московском «Президент-Отеле» состоялось заседание совета донбасских командиров-добровольцев с участием помощника президента России Владислава Суркова и экс-премьера самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Александра Бородая.
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Нурмагомедов выплатил штраф за потасовку после боя с Макгрегором

Российский боец смешанного стиля, чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиб Нурмагомедов выплатил штраф, назначенный ему за потасовку после боя с ирландцем Конором Макрегором.
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В Сургуте задержали смертников со взрывчаткой

В Сургуте (Ханты-Мансийский автономный округ) силовики задержали нескольких человек, у которых при себе были пояса смертников и огнестрельное оружие.
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Маас и Лавров обсудили строительство «Северного потока — 2»

Главы внешнеполитических ведомств России и Германии Сергей Лавров и Хайко Маас обсудили аспекты строительства «Северного потока — 2», урегулирование ситуации в Сирии, а также кризис на Украине.
Обновлено в 11:47
Происшествия

В Пермском крае произошло задымление в шахте «Уралкалия»

Эвакуация 221 шахтера проводится из шахты ПАО "Уралкалий" в городе Березники Пермского края из-за задымления.
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Актер Машков объявил об уходе из кино

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Премьер-министр Японии Синдзо Абэ выдвинул президента США Дональда Трампа на Нобелевскую премию мира за усилия по урегулированию ядерной проблемы КНДР.
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Столтенберг оценил шанс размещения ядерного оружия в странах НАТО

Йенс Столтенберг отметил, что НАТО не планирует размещать в Европе новое ядерное оружие наземного базирования.
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Премьер-министр России Дмитрий Медведев предложил изменить подход к оценке уровня бедности и, в соответствии с мировой практикой, учитывать при оценке этого показателя расходы семей.
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Ваня Фокин вместе с мамой вернулся в Магнитогорск

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Эрнесто Вальверде
Испанский футболист
Испанский футболист и футбольный тренер. Выступал на позиции нападающего. В настоящее время - главный тренер клуба «Барселона».
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Спортивный клуб
Каталонский профессиональный футбольный клуб из одноимённого города, один из самых титулованных клубов в Испании и в мире. Основан в 1899 году группой швейцарских, британских, испанских и каталонских футболистов во главе с Жоаном Гампером. Клуб стал одним из символов Каталонии, отсюда происходит и девиз - Mes que un club - «Больше, чем клуб». Поклонники ФК «Барселона» также известны как «cules».
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