Футбол

Вальверде: «Пике мог бы играть в полузащите»Sport24.ru 03:27

Пике играет стабильно и очень хорошо. В этом сезоне он помогает нам не только защищать ворота, но и сам забивает. Он очень одарен технически для своей позиции.
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Вальверде: «Пике мог бы с легкостью сыграть и в полузащите»

Евро-футбол.ру04:08

Эрнесто Вальверде: «Пике здорово выбирает позицию и мог бы играть в полузащите»

Sports.ru01:05

Эрнесто Вальверде: «Пике важен в обороне. Он также мог бы играть в полузащите»

Спорт-Экспресс02:47

Вальверде: Пике отлично выбирает позицию и мог бы играть в полузащите

Чемпионат02:29

Вальверде: «Пике мог бы играть в полузащите»

Sport24.ru03:27
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Религия

У православных христиан началось Прощеное воскресенье

10 марта у православных верующих наступает Прощеное воскресенье –– последний день перед Великим постом, во время которого принято просить друг у друга прощения.
Обновлено вчера в 19:31
Происшествия

Из квартиры рэпера Bahh Tee в Москве украли более 4 млн рублей

Обновлено в 03:35
Хоккей

Кучеров установил рекорд «Тампы» по набранным очкам в сезоне НХЛ

Обновлено в 00:29
Политика

Госдеп не счел опасной мину в багаже сотрудника посольства США

Мина, которую обнаружили в багаже сотрудника американского посольства в Шереметьево, не представляла опасности для других пассажиров.
Обновлено вчера в 23:50
Культура

Названы самые богатые актеры России

Обновлено вчера в 19:24
Происшествия

В Москве при частичном обрушении башенного крана пострадал человек

На проспекте Мира в Москве частично обрушился башенный кран, пострадал один человек. Об этом РБК сообщили в ГУ МЧС России по Москве.
Обновлено в 03:38
Кино

Россияне потребовали запретить съемки «Брата-3»

Обновлено вчера в 21:10
Политика

Президент Латвии призвал Европу к единству для сдерживания России

Президент подчеркнул, что не стоит недооценивать влияние России на Латвию, поскольку многие граждане республики «смотрят российское телевидение, правительство России пытается оказать влияние на русскоязычные СМИ в нашей стране, запустив там свою пропаганду».
Обновлено вчера в 19:12
Политика

Трамп планирует повысить в пять раз плату за размещение войск США

Союзники США, на территории которых размещены американские войска, могут начать платить за это в пять раз больше.
Обновлено вчера в 23:36
Единоборства

Бивол защитил титул чемпиона мира по версии WBA

Российский боксер Дмитрий Бивол победил американца Джо Смита-младшего и защитил титул чемпиона мира по версии WBA в полутяжелом весе.
Обновлено в 00:57
Происшествия

Полиция Сиэтла в США освободила из секс-рабства 26 женщин

26 женщин освободила из сексуального рабства полиция города Сиэтла в США.
Обновлено в 03:55
Происшествия

Министр здравоохранения Туниса подал в отставку после гибели в больнице 11 новорожденных

Министр здравоохранения Туниса Абдель Рауф аш-Шариф подал в субботу в отставку после того, как не менее 11 новорожденных погибли за сутки в центре акушерства и неонатологии в столице этого североафриканского государства.
Обновлено вчера в 19:30
Происшествия

Поэтесса Лола Льдова погибла в Москве

Обновлено в 04:01
Спорт

Российские биатлонистки заняли весь пьедестал на Универсиаде

Российские биатлонистки утром в воскресенье в Красноярске заняли весь пьедестал в масс-старте на 12,5 км на Универсиаде.
Обновлено в 02:04
Общество

Илон Маск подсел на русские мемы

Американский предприниматель и миллиардер Илон Маск в Twitter прокомментировал заметку о фестивале SXSW в штате Техас, в которой говорится, что посетители мероприятия за четыре дня 650 тысяч раз произнесли слово «инновации».
Обновлено в 02:42
Политика

Газета Mail on Sunday отказалась извиняться перед послом Яковенко

Британская газета Mail on Sunday отказалась принести извинения за свой материал, в котором предположила, что посол России Александр Яковенко в 1980-е годы был выслан был из США по подозрению в шпионаже.
Обновлено вчера в 16:52
Армия и оружие

Times рассказала о новом оружии фрегата «Адмирал Горшков»

Отряд кораблей Северного флота России во главе с фрегатом "Адмирал Горшков" прошел недалеко от базы шотландских ВВС и насторожил королевские ВМС и британских политиков, сообщает газета Times.
Обновлено вчера в 23:33
Происшествия

В Польше штормовой ветер оставил без электричества 150 тысяч жителей

Обновлено в 03:55
Происшествия

Экспертно-криминалистический центр МВД загорелся в центре Москвы

В здании экспертно-криминалистического центра ГУ МВД РФ по Москве произошел пожар.
Обновлено в 04:16
Транспорт

Аэропорты Москвы задержали и отменили 15 рейсов

В аэропортах Москвы отменено и задержано 15 рейсов. Такие данные следуют из данных сервиса "Яндекс.Расписание".
Обновлено в 02:34
Общество

Скончался внук адмирала Колчака

Обновлено вчера в 18:04
Политика

Украинские националисты попытались прорваться к Порошенко в Черкассах

Обновлено вчера в 16:33
Происшествия

Экс-замглавы «Росгеологии» был осужден и сменил фамилию

Обновлено вчера в 17:56
Общество

Учёные рассказали о темпах потепления в Арктической зоне России

Отмечается, что скорость роста среднегодовой температуры воздуха в Арктической зоне в период «глобального потепления» (за 1976—2018 годы) составила 0,69 °С за десять лет.
Обновлено в 00:30
Происшествия

Попытка кита проглотить дайвера попала на видео

У побережья Южной Африки кит едва не проглотил подводного фотографа Райнера Шимпфа, пишет The Sun.
Обновлено вчера в 22:15
Происшествия

Семья американского подростка намерена предъявить CNN иск на $250 млн

Родители американского подростка Николаса Сэндмана намерены предъявить телекомпании CNN иск на $250 млн.
Обновлено вчера в 21:21
Музыка

Клип Лазарева с песней для Евровидения набрал 1 млн просмотров

Музыкальный клип российского певца Сергея Лазарева на песню Scream (англ. "Крик" — ред.), с которой музыкант выступит на международном конкурсе "Евровидение", набрал более 1 млн просмотров за 10 часов с момента публикации.
Обновлено в 04:17
Происшествия

В Москве устроили массовую драку водители грузовых такси

Потасовка со стрельбой из газового пистолета произошла на северо-востоке Москвы у торгового центра «Тройка».
Обновлено вчера в 18:10
Политика

WSJ: Трамп планирует увеличить расходы на освоение Луны

Американский лидер Дональд Трамп планирует запросить у конгресса дополнительные расходы на освоение Луны на $500 млн, пишет The Wall Street Journal.
Обновлено в 02:13
Политика

В Раде рассказали об усталости Европы от Украины

Депутат Верховной рады Юрий Бойко выразил мнение, что европейские государства устали от Украины, поскольку киевские власти провалили выполнение реформ и привели к ухудшению жизни населения.
Обновлено вчера в 23:34
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Жерар Пике
Испанский футболист
Испанский футболист, защитник клуба «Барселона». Бывший игрок национальной сборной Испании. Известен своим бесстрашием, хладнокровием и хорошей для защитника скоростью.
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Эрнесто Вальверде
Испанский футболист
Испанский футболист и футбольный тренер. Выступал на позиции нападающего. В настоящее время - главный тренер клуба «Барселона».
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