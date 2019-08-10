Футбол

Вальверде: «Не знаю, останется ли Ракитич»Soccer.ru вчера в 17:07

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Наставник "Барселоны" Эрнесто Вальверде прокомментировал слухи о том, что полузащитник команды Иван Ракитич может покинуть клуб.
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Вальверде рассчитывает на Ракитича

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Иван Ракитич
Хорватский футболист
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Эрнесто Вальверде
Испанский футболист
Испанский футболист и футбольный тренер. Выступал на позиции нападающего. В настоящее время - главный тренер клуба «Барселона».
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