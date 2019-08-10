Футбол

Вальверде: «Не знаю, останется ли Ракитич»Soccer.ru вчера в 17:07

Наставник "Барселоны" Эрнесто Вальверде прокомментировал слухи о том, что полузащитник команды Иван Ракитич может покинуть клуб.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

Вальверде рассчитывает на Ракитича

Sport24.ru00:31

Вальверде рассчитывает на Ракитича

Газета.Ru02:55

Эрнесто Вальверде: «Я не знаю, останется ли Ракитич в „Барселоне“»

Спорт-Экспрессвчера в 22:59

Вальверде ответил на вопрос о будущем Ракитича в «Барселоне»

Sportbox.RU01:18

Вальверде: не знаю, останется ли Ракитич в «Барселоне», но я рассчитываю на него

Чемпионатвчера в 23:39

Вальверде ответил на вопрос о будущем Ракитича в «Барселоне»

Матч ТВ01:18

Вальверде: «Не знаю, останется ли Ракитич»

Soccer.ruвчера в 17:07
Показать все источники
Автоматически обработаны 7282 источника, обновлено в 08:44, Вашингтон
Общество

В митинге на проспекте Сахарова участвует 15 тысяч человек

Обновлено в 08:29
Здоровье

Даже 1 финик вызывает необратимый процесс в организме

Медики установили, что недостаток сахаров в крови человека пробуждает в его организме страстное чувство голода.
Обновлено вчера в 08:38
Происшествия

После нападения на росгвардейца в Тюмени возбуждено уголовное дело

Следственный комитет России по Тюменской области возбудил уголовное дело после нападения на сотрудников Росгвардии 49-летнего жителя города.
Обновлено в 06:47
Армия и оружие

«Кинжал» впервые показали широкой публике

Обновлено в 08:05
Общество

Команда Аллы Вербер уточнила причину ее смерти

Причиной смерти вице-президента Mercury и фешен-директора ЦУМа и ДЛТ Аллы Вербер стал менингококковый сепсис, сообщила ее команда.
Обновлено в 06:03
Футбол

Команда Кокорина и Мамаева обыграла «Салют»

Обновлено в 05:41
Политика

В Крым приедут украинские байкеры с флагом УССР

Обновлено в 05:35
Музыка

Суханкина из «Миража» опровергла обвинение в 12-миллионном долге

Экс-солистка группы «Мираж» Маргарита Суханкина ответила на обвинения композитора Андрея Литягина в том, что она исполняет его песни, но при этом авторские отчисления не платит.
Обновлено вчера в 11:22
Политика

СМИ сообщили о жестком уроке Зеленскому от Путина, Макрона и Меркель

Обновлено в 08:11
Футбол

Рибери может оказаться в «Локомотиве»

Франк Рибери отыграл 12 сезонов за "Баварию", в составе которой француз выигрывал Лигу чемпионов и девять раз становился чемпионом Германии.
Обновлено в 06:29
Хоккей

«Северсталь» проиграла первый матч межсезонья

Хоккейная команда "Северсталь" провела первый матч в межсезонье.
Обновлено в 06:21
Кино

«Мосфильм» назвал самый популярный советский фильм на YouTube

ИА «Ореанда-Новости» Рекорд по количеству просмотров установил фильм режиссёра Владимира Меньшова «Любовь и голуби».
Обновлено в 04:35
Хоккей

Московское «Динамо» обыграло «Хумо», добившись третьей победы подряд

Московское «Динамо» оказалось сильнее узбекстанского клуба Высшей хоккейной лиги «Хумо» в матче Кубка губернатора Нижегородской области, встреча завершилась со счётом 4:1. Подопечные Владимира Крикунова выиграли три матча из трёх на групповом этапе, у «Хумо» — одна победа.
Обновлено в 08:25
Шоу-бизнес

Певица Наргиз рассказала о конфликте с Максимом Фадеевым

Певица Наргиз Закирова прокомментировала конфликт с продюсерским центром Максима Фадеева MALFA.
Обновлено в 03:30
Шоу-бизнес

Сергей Пенкин: Раньше звездами были Магомаев, Бернес, а сейчас «звезды» все вокруг

Певец уже давно отдалился от шоубизнеса. В интервью нашему изданию он ужаснулся тому, что сейчас происходит на эстраде.
Обновлено в 04:08
Политика

Электоральный рейтинг Путина упал до минимума за 18 лет

До 43% рейтинг Путина падал также в начале 2005 года, следует из данных ФОМ. Наиболее высоким рейтинг Путина был в 2015 году – 74%.
Обновлено вчера в 15:09
Армия и оружие

Украинские силовики перебросили в зону конфликта танки, гаубицы и БМП

Обновлено в 07:59
Общество

Названы самые распространенные фамилии в России

Председатель Археографической комиссии Уральского отделения РАН, доктор исторических наук Алексей Мосин назвал самые распространенные фамилии в России.
Обновлено в 01:54
Космос

Израиль случайно заселил Луну тихоходками, теперь там есть жизнь

Обновлено 07 августа в 10:22
Происшествия

В ДТП под Тамбовом погибли пять человек

В результате аварии пять человек погибли, восемь пострадали, сообщили ТАСС в пресс-службе тамбовского главка МВД.
Обновлено в 00:47
Политика

Трамп рассказал о новом письме от Ким Чен Ына

Президент США Дональд Трамп заявил, что получил новое послание от лидера КНДР Ким Чен Ына, передает ТАСС.
Обновлено вчера в 10:32
Армия и оружие

Эрдоган анонсировал новую «историческую победу»

Новую историческую победу уже в этом месяце обещал турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган, имея в виду подготовку к операции против курдских формирований на севере Сирии.
Обновлено в 06:30
Экономика

Gett предупредил о перспективе 20-процентного роста цен на такси

Директор Gett в России Максим Жаворонков озвучил свои опасения о монополизации рынка на двухдневном Международном евразийском форуме «Такси», который завершился в эту пятницу в Москве.
Обновлено в 04:21
Общество

Новые правила любительской рыбалки начнут действовать в России

В Росрыболовстве рассказали о правилах любительской рыбалки, которые вступят в силу в 2020 году, сообщает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 17:00
Шоу-бизнес

Похудевшая Лолита Милявская показала видео с танцами в купальнике

Певица Лолита Милявская рассказала на своей странице в Instagram о планах на новый клип.
Обновлено в 05:41
Футбол

Алисон может пропустить до 6 недель из-за травмы

Голкипер «Ливерпуля» Алисон Бекер, получивший травму в домашнем матче 1-го тура английской Премьер-лиги с «Норвич Сити» (4:1), может пропустить около 4-6 недель.
Обновлено в 08:35
Здоровье

Изучаем этикетки – продукты, которые лучше не покупать

Сегодня наши прилавки заполнены всем, что может пожелать душа русского человека: сладости и деликатесы, яства заморские и отечественные продукты давно перестали быть редкостью.
Обновлено вчера в 23:49
Происшествия

В Курганской области после ДТП с автобусом завели уголовное дело

Уголовное дело возбудили по факту ДТП с рейсовым автобусом, опрокинувшимся в субботу утром в Курганской области, в результате аварии госпитализированы 5 пассажиров, сообщил пресс-центр прокуратуры региона.
Обновлено в 05:49
Политика

МВД Украины подготовило 800 полицейских для возвращения Донбасса

"По специально разработанной учебной программе подготовлено почти 800 полицейских, которые будут задействованы к восстановлению государственного суверенитета на территории отдельных районов Донецкой и Луганской областей", - говорится в заявлении пресс-службы украинского МВД.
Обновлено вчера в 12:31
Футбол

«Инсайдеры» открывают тайны ФК «Сочи»

Зрители МАТЧ ПРЕМЬЕР узнают, какую роль он сыграл в переходе нападающего сборной России Дмитрия Полоза, кто из звезд лондонского «Арсенала» мог оказаться в составе, бюджет команды и через сколько лет ФК «Сочи» планирует выступать в еврокубках.
Обновлено в 07:56
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Иван Ракитич
Хорватский футболист
Хорватский футболист, полузащитник клуба «Барселона» и национальной сборной Хорватии. Воспитанник футбольной академии клуба «Базель», в составе первой команды дебютировал в 2005 году.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Эрнесто Вальверде
Испанский футболист
Испанский футболист и футбольный тренер. Выступал на позиции нападающего. В настоящее время - главный тренер клуба «Барселона».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное