Футбол
Вальверде: «Не знаю, останется ли Ракитич»Soccer.ru вчера в 17:07
Наставник "Барселоны" Эрнесто Вальверде прокомментировал слухи о том, что полузащитник команды Иван Ракитич может покинуть клуб.
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Вальверде: не знаю, останется ли Ракитич в «Барселоне», но я рассчитываю на него
Чемпионатвчера в 23:39
Автоматически обработаны 7282 источника, обновлено в 08:44, Вашингтон
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