Вальверде: «Мы всеми возможными способами старались забить „Лиону“»Soccer.ru 19:16

Главный тренер "Барселоны" Эрнесто Вальверде подвёл итоги выездной встречи с "Лионом" (0:0) в рамках 1/8 финала Лиги чемпионов. Мы всеми возможными способами старались поразить ворота "Лиона" и создали много моментов, но получалось у нас очень немногое.

Происшествия Мать Скрипаля просит признать его пропавшим без вести Мать Сергея Скрипаля Елена Скрипаль обратились в полицию с просьбой признать его и свою внучку Юлию пропавшими без вести.

Политика СМИ назвали размер введенных Гитлером пенсий для бельгийских нацистов В 2016 году издание RTL уже сообщало о выплатах Германией пенсий жителям Бельгии, воевавшим в рядах нацистов, однако тогда не приводились ни имена, ни суммы пенсионных пособий.

Политика На Украине призвали отказаться от участия в Евровидении из-за России Вице-премьер Украины Вячеслав Кириленко заявил, что украинской стороне стоит отказаться от участия в музыкальном конкурсе «Евровидение» из-за России.

Политика В бундестаге признание Гуаидо назвали нарушением международного права Германия поступилась принципом международного права о невмешательстве во внутренние дела иностранного государства, признав лидера оппозиции Венесуэлы временным президентом этой южноамериканской страны.

Экономика Налог для самозанятых хотят ввести по всей стране с 2020 года Глава Минфина Антон Силуанов поручил разработать предложения о том, как ввести налог на профессиональный доход (известный как налог для самозанятых) во всех регионах России с 2020 года, сообщило «РИА Новости» со ссылкой на пресс-секретаря министра Андрея Лаврова.

Экономика Минэкономики предложило поощрять продавцов российского кино за рубеж В предложении Минэкономики, с которым ознакомился «Коммерсантъ» льготы предлагается предоставлять тем компаниям в сфере кино- и телепроизводства, который продали контент за рубеж на сумму не менее $1 млн.

Политика Российское посольство обвинило Киев во вмешательстве в дела США Посольство Украины в США открыто вмешивается в дела Вашингтона, требуя запретить показ в этой стране российской военной кинодрамы "Т-34", заявили в российском диппредставительстве в Соединенных Штатах.

Общество Клинику Елены Малышевой оштрафовали на 100 тысяч рублей Арбитражный суд Москвы решил оштрафовать Медицинский центр Елены Малышевой за «грубые нарушения» лицензионных требований по пластической хирургии, следует из документа на сайте суда.

Экономика Реальные доходы россиян снова упали По данным Росстата, реальные располагаемые доходы населения (с поправкой на инфляцию) в январе 2019 года составили 98,7 процента от уровня января 2018-го и 99 процентов от января 2017-го.

Армия и оружие Названы условия победы России над НАТО и Японией Сивков указывает, что РФ располагает достаточным количеством тяжелых истребителей, штурмовиков, самолетов стратегической авиации и боевых вертолетов, чтобы участвовать в локальном конфликте с США и их союзниками, но испытывает нехватку легких истребителей, самолетов дальней и разведывательной авиации, дальнего радиолокационного обнаружения и управления, а также транспортных вертолетов.

Армия и оружие Источник рассказал о модернизации стартового комплекса в Плесецке Третий стартовый комплекс в Плесецке планируется модернизировать под ракету-носитель "Союз-2" в 2022 году, на космодроме под эту ракету уже реконструированы два стартовых комплекса, сообщил РИА Новости в среду источник в ракетно-космической отрасли.

Общество Россияне отказались поверить в честный бизнес в стране Большинство россиян — 62 процента — не верят, что в стране можно вести честный бизнес.

Технологии «ТНТ Premier» отказывается от услуг Huawei из-за массовых сбоев «Газпром-медиа» может отказаться от работы с китайской Huawei, техническая платформа которой лежит в основе видеосервиса «ТНТ Premier», рассказали «Ведомостям» три источника, близких к холдингу.

Происшествия Пять человек погибли в результате пожара в Приморье В отделении МЧС по Приморскому краю заявили, что пять человек погибли в результате возгорания в частном доме в Шкотовском районе региона.

Происшествия В Петербурге госпитализировали 11 школьников после пробы на туберкулез Одиннадцать учеников школы №72 в Санкт-Петербурге почувствовали себя плохо при проведении кожной пробы для определения туберкулеза (диаскинтест).

Происшествия Космонавт Леонов, связанный с Baring Vostok, покинул Россию Космонавт Алексей Леонов, являющийся членом консультативного комитета Baring Vostok, руководство которого арестовано по делу о мошенничестве, уехал за границу.

Политика МИД Швеции вызвал посла Венгрии Министерство иностранных дел Швеции вызвало посла Венгрии Адриен Мюллер из-за высказывания венгерского вице-премьера Жольта Шемьена.

Армия и оружие США направили эсминец в Черное море Американский эсминец "Дональд Кук" направляется в Черное море во второй раз с начала года, сообщается на сайте Шестого флота ВМС США.

Политика На Украине запретили еще 19 российских книг Государственный комитет телевидения и радиовещания Украины (Госкомтелерадио) добавил в список запрещенных изданий еще 19 российских книг с «признаками пропаганды».

Экономика Руководство ЦБ встретится с акционерами банка «Восточный» Руководство Банка России 20 февраля проведёт встречу с конфликтующими акционерами банка «Восточный».

Происшествия Экс-полковник ГРУ Квачков вышел на свободу Отставной полковник главного разведывательного управления (ГРУ) Владимир Квачков, обвинявшийся в экстремизме, вышел на свободу из мордовской колонии 19 февраля.

Политика Экс-глава Хакасии Виктор Зимин займёт должность замгендиректора РЖД В октябре сообщалось, что Зимин принял предложение занять эту должность, и будет заниматься развитием «восточного полигона».

Политика В МИД Кубы обвинили США в переброске войск к Венесуэле Глава Министерства иностранных дел Кубы Бруно Родригес заявил, что американские власти перебросили свои войска к территории Венесуэлы.

Общество Дети нашли в школьном супе мясо с «белыми щупальцами» Ученики средней школы в поселке Юргамыш Курганской области обнаружили в одной из тарелок со школьным супом странного вида кусок мяса с белыми отростками, похожими на щупальца или личинки насекомого.