Футбол
Вальверде: «Мы всеми возможными способами старались забить „Лиону“»Soccer.ru вчера в 19:16
Уссем Ауар
|3′
Лео Дюбуа
|33′
|67′
Усман Дембеле
Филиппе Коутиньо
Бертран Траоре
Люка Тузар
|69′
Мартен Терье
Максвелл Корне
|76′
|80′
Серхи Роберто
|81′
Серхи Роберто
Артуро Видаль
Танги Ндомбеле
Папе Диоп
|84′
|88′
Нелсон Семеду
|42%
|Владение мячом
|58%
|81%
|Процент точных передач
|89%
|2
|Удары в сторону ворот
|11
|2
|Удары в створ ворот
|5
|5
|Сейвы вратарём
|2
|–
|Офсайды
|1
|2
|Угловые
|5
|19
|Отборы
|12
|13
|Фолы
|11
|2
|Желтые карточки
|2
|–
|Красные карточки
|–
Лион
Расстановка 4‑5‑1
1
Лопес
14
Дюбуа
6
Фильо
5
Денайер
22
Менди
29
Тузар
24
Диоп
11
Депай
8
Ауар
27
Корне
9
Дембеле
1
Тер Штеген
2
Семеду
3
Пике
15
Лангле
18
Альба
22
Видаль
5
Бускетс
4
Ракитич
10
Месси
9
Суарес
7
Коутиньо
Барселона
Расстановка 4‑3‑3
Главный тренер "Барселоны" Эрнесто Вальверде подвёл итоги выездной встречи с "Лионом" (0:0) в рамках 1/8 финала Лиги чемпионов. Мы всеми возможными способами старались поразить ворота "Лиона" и создали много моментов, но получалось у нас очень немногое.
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Эрнесто Вальверде: «Мы всегда сильно играем дома, но 0:0 на выезде - опасный результат»
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