Футбол
Вальверде: «Матч с „Вильярреалом“ доказывает, что Примеру очень сложно выиграть»Евро-футбол.ру 01:24
Наставник "Барселоны" Эрнесто Вальверде прокомментировал ничейный исход гостевого поединка против "Вильярреала" (4:4).
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Эрнесто Вальверде: «Матч с „Вильярреалом“ доказывает, насколько сложно выиграть чемпионат Испании»
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Вальверде: «Матч с „Вильярреалом“ доказывает, насколько сложно выиграть Ла Лигу»
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Автоматически обработан 7301 источник, обновлено в 05:02, Ашберн
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