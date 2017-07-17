Вальверде: «Матч с „Вильярреалом“ доказывает, что Примеру очень сложно выиграть»Евро-футбол.ру 01:24

Вальверде: «Матч с „Вильярреалом“ доказывает, что Примеру очень сложно выиграть»

Политика Росавиация приземлила подержанные самолеты В письме говорится, что регулятор применяет избыточные требования к перевозчикам по надзору за безопасностью полетов, результатом которых стали массовые случаи «неправомерного отказа» в сертификации самолетов.

Здоровье Голикова: Каждый год в России фиксируется более 750 тысяч абортов Вице-премьер России Татьяна Голикова рассказала о том, что в РФ каждый год фиксируется более 750 тысяч абортов, из них пятая часть делается по медицинским показаниям.

Политика Хуана Гуайдо лишили депутатской неприкосновенности Национальное учредительное собрание (НУС) Венесуэлы лишило лидера оппозиции Хуана Гуайдо депутатской неприкосновенности.

Политика В Германии объяснили начисление пенсий экс-нацистам в Швеции и Бельгии Согласно федеральному закону от 1950 года, трое бывших членов ваффен-СС, семь экс-военнослужащих вермахта и около шести вдов, мужья которых служили в гитлеровских войсках, получают выплаты от властей Германии в Швеции и Бельгии.

Экономика Ozon отчитался о рекордном росте продаж Темпы роста стали рекордными за последние 10 лет.

Происшествия Следствие назвало версии взрыва в Военной академии имени Можайского 2 апреля, днем, в одном из корпусов Военной академии имени Можайского прогремел взрыв.

Экономика В России предложили отменить комиссию за снятие наличных в банкоматах Федеральная антимонопольная служба (ФАС) предлагает отменить комиссии за снятие наличных в банкоматах в качестве меры борьбы с так называемым зарплатным рабством, передает ТАСС.

Происшествия В Тюмени горит деревянный памятник архитектуры Пожар произошел в строении, которое является памятником архитектуры, в Тюмени.

Музыка Макаревич раскритиковал новую книгу Джоанны Стингрей Лидер группы «Машина времени» Андрей Макаревич раскритиковал книгу американской певицы и актрисы Дожанны Стингрей «Стингрей в стране чудес».

Политика Грушко: Россия зеркально ответит на программы вооружения Европы Грушко отметил, что Россия применит симметричные меры в случае использования Европой новых программ вооружения.

Политика ЦИК Турции пересчитает голоса в восьми округах Стамбула Высшая избирательная комиссия Турции приняла решение пересчитать бюллетени в восьми уездах Стамбула.

Политика Мэром Чикаго впервые стала темнокожая лесбиянка Мэром Чикаго избрана 56-летняя адвокат, член Демократической партии Лори Лайтфут, она станет первой афроамериканкой и лесбиянкой на этом посту.

Происшествия Прокуратура в Германии анонсировала результаты экспертизы тела Филевой Информация о результатах вскрытия тел погибших при крушении самолета, на котором летела совладелица S7 Наталия Филева, появится 3 апреля, сообщили РБК в пресс-службе прокуратуры Дармштадта.

Политика НАТО намерено обеспечить проход кораблей Украины в Керченском проливе Постпред США при НАТО Кей Бейли Хатчисон заявила, что Североатлантический альянс намерен обеспечить безопасность прохода кораблей Украины через Керченский пролив.

Политика Европейские компании помогут «Нафтогазу» создать оператора ГТС «Цель сотрудничества — помочь украинской стороне создать независимого оператора ГТС в соответствии с европейским законодательством, после чего европейские партнеры смогут присоединиться к управлению оператором ГТС», — отмечается в сообщении.

Политика Депутаты разрешат россиянам охотиться с луком и стрелами Госдума приняла в первом чтении законопроект, который разрешает россиянам ходить на охоту с луком и стрелами.

Авто Mercedes-Benz покажет кроссовер GLB-Class в качестве концепта Mercedes-Benz продолжает подогревать интерес к новому компактному кроссоверу GLB, предсерийный вариант которого дебютирует в середине апреля на автосалоне в Шанхае.

Наука Автопилот Tesla «взломали» и направили автомобиль на встречную полосу Компания, специализирующаяся на кибербезопасности, показала, что один лишь небольшой рисунок на асфальте способен обмануть автопилот Tesla и вывести машину на встречную полосу.

Общество В России выросла средняя зарплата Средняя зарплата в целом по стране выросла на 5,5 процента за год, выяснили эксперты Avito.

Авто Hyundai показала новый руль с сенсорными экранами Вообще, новая технология от Hyundai включает в себя не только сенсорные панели в руле, но и огромную цифровую приборную панель, а также систему мультимедиа.

Футбол Нападающий Педро Роша покинул «Спартак» Московский футбольный клуб "Спартак" на своем официальном сайте сообщил, что нападающий Педро Роша перешел в бразильский "Крузейро" на правах аренды.

Происшествия Адвокат: Кокорина и Мамаева могут освободить на ближайшем суде Адвокат нападающего петербургского "Зенита" Александра Кокорина Андрей Ромашов считает, что его клиента, а также хавбека "Краснодара" Павла Мамаева и брата форварда Кирилла могут освободить из-под ареста 3 апреля, передает "Спорт-Экспресс".