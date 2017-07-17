Футбол

Вальверде: «Матч с „Вильярреалом“ доказывает, что Примеру очень сложно выиграть»Евро-футбол.ру 01:24

Наставник "Барселоны" Эрнесто Вальверде прокомментировал ничейный исход гостевого поединка против "Вильярреала" (4:4).
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Вальверде: «Матч с „Вильярреалом“ доказывает, что Примеру очень сложно выиграть»

Евро-футбол.ру01:24

Эрнесто Вальверде: «Матч с „Вильярреалом“ доказывает, насколько сложно выиграть чемпионат Испании»

Спорт-Экспрессвчера в 20:32

Вальверде: «Матч с „Вильярреалом“ доказывает, насколько сложно выиграть Ла Лигу»

Sport24.ruвчера в 19:31
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Испанский футболист
Испанский футболист и футбольный тренер. Выступал на позиции нападающего. В настоящее время - главный тренер клуба «Барселона».
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Каталонский профессиональный футбольный клуб из одноимённого города, один из самых титулованных клубов в Испании и в мире. Основан в 1899 году группой швейцарских, британских, испанских и каталонских футболистов во главе с Жоаном Гампером. Клуб стал одним из символов Каталонии, отсюда происходит и девиз - Mes que un club - «Больше, чем клуб». Поклонники ФК «Барселона» также известны как «cules».
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