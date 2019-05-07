Футбол

Вальверде: «Ливерпуль» может обыграть «Барселону. Они очень хороши»Sport24.ru 01:13

Ливерпуль — Барселона
сегодня
в 15:00
Лига чемпионов, Полуфинал
Стадион «Энфилд»
Главный тренер «Барселоны» Эрнесто Вальверде поделился ожиданиями от предстоящего ответного матча с «Ливерпулем» в полуфинале Лиги чемпионов.
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