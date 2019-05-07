Футбол
Вальверде: «Ливерпуль» может обыграть «Барселону. Они очень хороши»Sport24.ru 01:13
Главный тренер «Барселоны» Эрнесто Вальверде поделился ожиданиями от предстоящего ответного матча с «Ливерпулем» в полуфинале Лиги чемпионов.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Эрнесто Вальверде: «„Барселона“ должна играть с „Ливерпулем“ так, словно это финал»
Sports.ruвчера в 13:39
Автоматически обработаны 7333 источника, обновлено в 04:12, Ашберн
Политика
В отношении спикера Верховной рады Парубия возбудили дело
Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) приняло решение о возбуждении уголовного дела в отношении спикера Верховной рады Андрея Парубия в связи с возможным нецелевым использованием бюджетных средств.
Обновлено в 02:59
Общество
Почти половина россиян примет участие в праздничных торжествах 9 мая
Около половины жителей России (48%) в День Победы, 9 мая, намерены участвовать в праздничных торжествах.
Обновлено в 00:21
Политика
Глава японского МИД ждет заключения мирного договора с РФ
Министр иностранных дел Японии Таро Коно заявил, что от новой эпохи Рэйва ожидает возможного заключения мирного договора с Россией.
Обновлено в 03:32
Религия
Православные верующие отмечают Радоницу
Обновлено в 04:01
Экономика
Минфин предложил ЦБ не сообщать о реорганизации банков из-за санкций
Минфин рекомендовал Центробанку не раскрывать сведения о реорганизации банка, если кредитная организация или ее руководство находится под иностранными санкциями, следует из проекта постановления, размещённого на портале проектов нормативных правовых актов.
Обновлено в 03:25
Происшествия
Власти Шри-Ланки задержали или уничтожили всех причастных к терактам
Напомним, восемь взрывов произошло на Шри-Ланке утром 21 апреля во время празднования католической Пасхи.
Обновлено вчера в 17:42
Авто
Пикап Bentley продадут на аукционе
Пикап начал свою жизнь как седан Bentley S1 1956 года.
Обновлено вчера в 12:33
Общество
Пензенская прокуратура обязала запретить ношение хиджабов в 20 школах
Обновлено вчера в 21:14
Хоккей
«Коламбус» и «Бостон» начали шестой матч серии плей-офф
Команды представляют Восточную конференцию, на данный момент счёт в серии 3-2 в пользу «Бостона».
Обновлено вчера в 19:00
Энергетика
«Газпром» за четыре месяца увеличил добычу на 2,1%
В 2018 году "Газпром" увеличил добычу газа на 5,4% - до 497,6 млрд куб. м, экспорт газа - на 4%, до 201,8 млрд куб. м. В 2019 году компания планирует добыть 495,1 млрд куб. м газа.
Обновлено вчера в 09:40
Политика
Половина россиян не считает аресты чиновников борьбой с коррупцией
Большинство россиян считает аресты высокопоставленных чиновников проявлением борьбы за передел сфер влияния либо отвлечением внимания населения от реальных проблем в экономике страны, а не проявлением борьбы с коррупцией.
Обновлено вчера в 23:51
Общество
Сталина назвали виновником блокады Ленинграда
Российская писательница, переводчица и эссеист Елена Чижова в интервью Neue Zurcher Zеітипдвыразила мнение, что глава СССР Иосиф Сталин является одним из виновников блокады Ленинграда.
Обновлено в 03:25
Спорт
Загитова возглавила рейтинг ISU
По окончании сезона 2018/19 года международный союз конькобежцев выпустил обновлённый рейтинг фигуристов.
Обновлено вчера в 20:00
Политика
Власти Мьянмы подтвердили освобождение журналистов Reuters
Обновлено в 03:56
Происшествия
Летевший SSJ-100 глава Североморска видел два удара молнии в двигатель
Обновлено вчера в 12:29
Общество
Определены аномально голосовавшие за дочь Алсу регионы
Обновлено вчера в 23:02
Армия и оружие
В России создадут первый атомный авианосец
Работы по созданию первого российского атомного авианосца начнутся в 2023 году.
Обновлено в 01:16
Экономика
ЦБ счел неудовлетворительной деловую репутацию миллиардера Бойко
В 2015 году журнал РБК сообщал, что именно компания Бойко, чей капитал Forbes оценивал в $1,35 млрд, стояла за терминалами, которые выдавали кредиты на сумму до 15 тыс. руб. прямо на улице.
Обновлено вчера в 21:37
Кино
«Мстители: Финал» стали вторым самым кассовым фильмом в истории
По итогам двухнедельного мирового проката четвёртая часть «Мстителей» собрала 2,189 миллиарда долларов.
Обновлено 05 мая в 11:51
Общество
Генпрокурор РФ раскритиковал реализацию реформы системы ТКО в регионах
Генеральный прокурор РФ Юрий Чайка раскритиковал реализацию реформы отрасли обращения с мусором на совещании в Екатеринбурге, передает корреспондент ТАСС.
Обновлено в 03:22
Политика
Военнослужащая ВСУ упала в обморок рядом с Порошенко
Обновлено вчера в 10:09
Шоу-бизнес
Актриса Эми Шумер впервые стала мамой
Комедийная актриса и stand up-комик Эми Шумер (37) впервые стала матерью. Ее ребенок появился на свет минувшей ночью.
Обновлено вчера в 23:53
Политика
На Украине оценили потери от разрыва торговых связей с Россией
Украина из-за снижения объемов торговли с Россией потеряла в 13 раз больше, чем РФ, заявил в эфире онлайн-студии «CapitalTV» глава департамента экономической политики Федерации работодателей Украины Сергей Саливон.
Обновлено вчера в 20:41
Происшествия
Прокурор намерена запросить наказание для Кокорина и Мамаева
Прокурор Светлана Тарасова намерена запросить обвинение для нападающего "Зенита" Александра Кокорина и полузащитника "Краснодара" Павла Мамаева, сообщает РИА "Новости".
Обновлено 05 мая в 18:01
Происшествия
В Пермском крае похитили предпринимателя
В пресс-службе СК РФ в свою очередь ТАСС сообщили, что после случившегося следственное управление СК РФ по Пермскому краю возбудило уголовное дело по п. "з" ч. 2 ст. 126 УК РФ (похищение человека из корыстных побуждений).
Обновлено в 02:09
Происшествия
Названа приоритетная версия катастрофы с SSJ-100
Обновлено в 01:06
Армия и оружие
Россия обучит китайских и турецких военных работе с С-400
Обновлено вчера в 14:24
Армия и оружие
Боевики атаковали российскую авиабазу Хмеймим в Сирии
Боевики обстреляли российскую авиабазу Хмеймим в Сирии, разрушений и пострадавших нет.
Обновлено вчера в 13:56
Авто
Lada Xray Cross прошел краш-тест
С гордостью констатируем, что свое испытание LADA XRay Cross прошел успешно: кузовной металл удар выдержал (разрывов нет), а результаты замеров приятно удивили.
Обновлено вчера в 06:20