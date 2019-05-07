Футбол
Вальверде: «Ливерпуль» может обыграть «Барселону. Они очень хороши»Sport24.ru 01:13
Главный тренер «Барселоны» Эрнесто Вальверде поделился ожиданиями от предстоящего ответного матча с «Ливерпулем» в полуфинале Лиги чемпионов.
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Эрнесто Вальверде: «„Барселона“ должна играть с „Ливерпулем“ так, словно это финал»
Sports.ruвчера в 13:39
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Рядом с многофункциональным комплексом "Метрополис" и кинотеатром "Варшава" может быть возведен офисно-торговый комплекс на 11,6 тысячи квадратных метров, инвестором которого выступает структура компании "Киевская площадь" Года Нисанова и Зараха Илиева следует из пояснительной записки к общественным слушаниям по проекту планировки участка на Ленинградском шоссе на сайте управы района Войковский.
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Обновлено в 03:26
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