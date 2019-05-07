Вальверде: «Ливерпуль» может обыграть «Барселону. Они очень хороши»Sport24.ru 01:13

Главный тренер «Барселоны» Эрнесто Вальверде поделился ожиданиями от предстоящего ответного матча с «Ливерпулем» в полуфинале Лиги чемпионов.

Вальверде: «Ливерпуль» может обыграть «Барселону. Они очень хороши»

Футбол Губернатор Тульской области назвал Дзюбу великим игроком Губернатор Тульской области Алексей Дюмин в интервью газете «Известия» назвал нападающего петербургского «Зенита» Артёма Дзюбу великим игроком и настоящим лидером.

Общество Генеральная репетиция парада Победы завершилась в столице Генеральная репетиция парада Победы 7 мая завершилась на Красной площади.

Экономика Таллин и Рига согласовали пошлину на российскую электроэнергию Эстония и Латвия договорились ввести пошлину на импорт российской электроэнергии.

Экономика Акции «Башнефти» падают на новостях о размере дивидендов Акции «Башнефти» резко снижаются после заседания совета директоров компании, на котором было принято решение не увеличивать размер дивидендов относительно выплат за 2017 год.

Здоровье Названа главная причина преждевременной смерти Исследователи проанализировали данные Центров по контролю и профилактике заболеваний об основных и сопутствующих причинах смерти около 48 миллионов человек в период с 1999 по 2017 год.

Общество Собянин сменил главу департамента ЖКХ Москвы Мэр Москвы Сергей Собянин уволил с должности главу столичного департамента ЖКХ Гасана Гасангаджиева и назначил на эту должность замглавы департамента капремонта Александра Соловьева, соответствующие распоряжения опубликованы на сайте мэра и правительства города.

Политика На Украине возбудили дело против спикера Рады Парубия Национальное антикоррупционное бюро Украины возбудило уголовное дело в отношении спикера Верховной рады Андрея Парубия.

Происшествия Появились новые данные о состоянии пострадавших в катастрофе SSJ-100 У пациентов Центра имени Вишневского, доставленных в ожоговый центр после катастрофы пассажирского самолета SSJ-100, положительная динамика и есть все шансы на выздоровление.

Экономика Владельцы «Европейского» могут построить ТЦ рядом с «Метрополисом» Рядом с многофункциональным комплексом "Метрополис" и кинотеатром "Варшава" может быть возведен офисно-торговый комплекс на 11,6 тысячи квадратных метров, инвестором которого выступает структура компании "Киевская площадь" Года Нисанова и Зараха Илиева следует из пояснительной записки к общественным слушаниям по проекту планировки участка на Ленинградском шоссе на сайте управы района Войковский.

Общество Россия смягчила ограничения на ввоз молока из Белоруссии Россельхознадзор отменил тотальный запрет на поставки из Белоруссии молока наливом, который был введён в июне 2018 года.

Политика В бундестаге назвали условия снятия санкций с России Условием снятия санкций с России является реализация минских соглашений, с этой целью должна быть продолжена работа в "нормандском формате", заявил журналистам в Берлине вице-президент бундестага Томас Оперман после встречи с делегацией Госдумы во главе с первым вице-спикером Александром Жуковым.

Наука В Южной Америке нашли древний клад с препаратами, изменяющими сознание Исследователи обнаружили кожаный мешок со следами наркотических препаратов на древнем захоронении в Боливии.

Политика Лавров резко ответил журналисту CNN Глава МИД Сергей Лавров осадил журналиста CNN, задавшего вопрос о ситуации вокруг Венесуэлы, пишет "Российская газета".

Финансы Доходность вкладов в крупнейших банках упала до минимума с начала года Средняя максимальная процентная ставка по вкладам в десяти российских банках, привлекающих наибольший объем депозитов, снизилась до минимального уровня с начала года, свидетельствует статистика Центробанка.

Происшествия В результате катастрофы в Шереметьево погиб 41 человек В результате авиакатастрофы с лайнером Sukhoi Superjet 100 в аэропорту Шереметьево погиб 41 человек, сообщила представитель Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ Елена Марковская, передает ТАСС.

Шоу-бизнес Эмин Агаларов рассказал, как воспитывает своих детей Эмин Агаларов с 4-месячной дочерью Рассказал Эмин Агаларов и о том, как воспитывает старших детей.

Политика Постановление об инаугурации Зеленского 19 мая зарегистрировано в Раде Проект постановления о проведении инаугурации новоизбранного президента Владимира Зеленского зарегистрирован 19 мая.

Хоккей Хоккеисты сборной России прошли курс подготовки пилотов истребителей Сборная России по хоккею во вторник посетила военный аэродром "Кубинка" в Московской области, сообщается в микроблоге Федерации хоккея России (ФХР) в Twitter.