Футбол

Вальверде: «Ливерпуль» может обыграть «Барселону. Они очень хороши»Sport24.ru 01:13

Ливерпуль — Барселона
сегодня
в 15:00
Лига чемпионов, Полуфинал
Стадион «Энфилд»
Главный тренер «Барселоны» Эрнесто Вальверде поделился ожиданиями от предстоящего ответного матча с «Ливерпулем» в полуфинале Лиги чемпионов.
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Вальверде: если мы будем думать о прошлой игре - мы проиграем

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Не верите в «Ливерпуль»? А вспомните, что год назад «Рома» сделала с «Барсой»!

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Автоматически обработано 7336 источников, обновлено в 10:20, Ашберн
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Линдбэк и Геноуэй подписали контракты с «Торпедо»

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Отец командира сгоревшего в «Шереметьево» самолета Дениса Евдокимова считает, что обвинения в том, что пилоты разучились летать без компьютеров, несправедливы.
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По делу о загрязнении нефтепровода «Дружба» задержаны четыре человека. Решением суда они помещены в СИЗО.
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Названы ошибки пилотов сгоревшего в Шереметьево самолета

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В настоящее время компания Subaru готовит к продажам новое поколение универсала Levorg с приставкой STI, не отказываясь при этом от актуальной модели, которая выпускается с 2014 года и ограничена исключительно рынком Японии.
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Генеральный прокурор РФ Юрий Чайка раскритиковал реализацию реформы отрасли обращения с мусором на совещании в Екатеринбурге, передает корреспондент ТАСС.
Обновлено в 03:22
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Ставропольский министр записал недвижимость в Канаде на детей

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Дагестанскую телеведущую программы МТV "Столица" Тамиллу Абдулаеву насмерть сбил автомобиль в Махачкале, сообщил РИА Новости представитель регионального Минздрава.
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Алена Водонаева оказалась под капельницей

Из-за стресса Алене Водонаевой стало плохо, она вызвала скорую помощь и теперь лежит дома под капельницами.
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Зеленский назвал европейский выбор Украины безальтернативным

Новоизбранный президент Украины Владимир Зеленский на встрече с еврокомиссаром по политике соседства и расширению ЕС Йоханнесом Ханом заявил, что курс страны в ЕС является безальтернативным и он готов его защищать.
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Армия и оружие

Американский беспилотник провел разведку у берегов Крыма

Стратегический беспилотный аппарат RQ-4B-40 Global Hawk ВВС США заметили у берегов Крыма, сообщил мониторинговый ресурс PlaneRadar.
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Создатели «Игры престолов» объяснились за стакан из Starbucks в кадре

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Таллин и Рига согласовали пошлину на российскую электроэнергию

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Суд продлил арест экс-главы Серпуховского района Александра Шестуна

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В отношении спикера Верховной рады Парубия возбудили дело

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) приняло решение о возбуждении уголовного дела в отношении спикера Верховной рады Андрея Парубия в связи с возможным нецелевым использованием бюджетных средств.
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Эрнесто Вальверде
Испанский футболист
Испанский футболист и футбольный тренер. Выступал на позиции нападающего. В настоящее время - главный тренер клуба «Барселона».
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Барселона
Спортивный клуб
Испанский профессиональный футбольный клуб из одноимённого города, самый титулованный клуб Испании и топ-5 чемпионатов. Основан в 1899 году группой швейцарских, британских, испанских и каталонских футболистов во главе с Жоаном Гампером. Клуб стал одним из символов Каталонии, отсюда происходит и девиз - Mes que un club - «Больше, чем клуб». Поклонники ФК «Барселона» также известны как «cules».
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