Футбол
Вальверде: «Ливерпуль» может обыграть «Барселону. Они очень хороши»Sport24.ru 01:13
Главный тренер «Барселоны» Эрнесто Вальверде поделился ожиданиями от предстоящего ответного матча с «Ливерпулем» в полуфинале Лиги чемпионов.
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Эрнесто Вальверде: «„Барселона“ должна играть с „Ливерпулем“ так, словно это финал»
Sports.ruвчера в 13:39
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