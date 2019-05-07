Футбол

Вальверде: «Ливерпуль» может обыграть «Барселону. Они очень хороши»Sport24.ru 01:13

Ливерпуль — Барселона
сегодня
в 15:00
Лига чемпионов, Полуфинал
Стадион «Энфилд»
Главный тренер «Барселоны» Эрнесто Вальверде поделился ожиданиями от предстоящего ответного матча с «Ливерпулем» в полуфинале Лиги чемпионов.
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Испанский футболист и футбольный тренер. Выступал на позиции нападающего. В настоящее время - главный тренер клуба «Барселона».
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Спортивный клуб
Испанский профессиональный футбольный клуб из одноимённого города, самый титулованный клуб Испании и топ-5 чемпионатов. Основан в 1899 году группой швейцарских, британских, испанских и каталонских футболистов во главе с Жоаном Гампером. Клуб стал одним из символов Каталонии, отсюда происходит и девиз - Mes que un club - «Больше, чем клуб». Поклонники ФК «Барселона» также известны как «cules».
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