Футбол
Вальверде: «Ливерпуль» может обыграть «Барселону. Они очень хороши»Sport24.ru 01:13
Главный тренер «Барселоны» Эрнесто Вальверде поделился ожиданиями от предстоящего ответного матча с «Ливерпулем» в полуфинале Лиги чемпионов.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Эрнесто Вальверде: «„Барселона“ должна играть с „Ливерпулем“ так, словно это финал»
Sports.ruвчера в 13:39
Автоматически обработано 7336 источников, обновлено в 11:53, Ашберн
Футбол
Годин объявил об уходе из «Атлетико»
Обновлено в 07:24
Происшествия
Названы ошибки пилотов сгоревшего в Шереметьево самолета
Обновлено в 06:01
Общество
Минтруд представил график праздничных дней на 2020 год
Минтруд России подготовил предложения о переносе выходных дней в 2020 году.
Обновлено в 11:29
Здоровье
В России расширен список хронических заболеваний
Минздрав расширил список незаразных хронических болезней, которые требуют надзора врача.
Обновлено в 11:06
Общество
Group-IB отказалась комментировать ход проверки шоу «Голос. Дети»
Представители Group-IB рекомендовали дождаться результатов проверки, инициированной Первым каналом.
Обновлено в 10:28
Происшествия
Арестован предполагаемый участник нападения на журналиста Олега Кашина
Борисов, который был в межгосударственном розыске по этому делу несколько лет, также проходит по делу об избиении в ноябре 2010 года Олега Кашина, на тот момент — корреспондента издательского дома «Коммерсантъ».
Обновлено в 09:44
Происшествия
В Японии обнаружили фрагменты «черного ящика» разбившегося F-35A
Фрагменты бортовых средств объективного контроля истребителя-бомбардировщика пятого поколения F-35A, который разбился в Японии в начале апреля, были обнаружены в Тихом океане неподалеку от места крушения самолета.
Обновлено вчера в 22:34
Авто
Porsche 911 Speedster стал доступен для заказа в России
В случае необходимости две накладки в «горбах» позволяют выдвигаться дугам безопасности, которые, как и у открытого Porsche 911 Carrera Cabriolet, входят в базовую комплектацию двухместной модели.
Обновлено в 02:46
Политика
Навальный призвал Федермессер отказаться от выборов в Мосгордуму
Политик Алексей Навальный опубликовал обращение к основателю фонда «Вера» Анне Федермессер, которая объявила о планах участвовать в выборах в Мосгордуму по 43-му округу.
Обновлено в 09:16
Шоу-бизнес
Звезда «Дома-2» Илья Яббаров подрался со своей невестой Ритой Ларченко
Звезда "Дома-2" Илья Яббаров подрался со своей невестой Ритой Ларченко Примечательно, что сегодня сын Алены Рапунцель и Ильи Яббарова отметил 3 месяца со дня своего рождения.
Обновлено в 07:19
Происшествия
В Дагестане телеведущая MTV погибла после наезда автомобиля
Дагестанская телеведущая «MTV Столица» Тамилла Абдулаева попала под машину в Махачкале и позднее скончалась в больнице, сообщила РБК пресс-секретарь Минздрава республики Залина Муртазалиева.
Обновлено в 11:33
Происшествия
Приговор по делу Кокорина и Мамаева объявят 8 мая
Приговор по делу нападающего "Зенита" Александра Кокорина и полузащитника "Краснодара" Павла Мамаева будет объявлен в 8 мая в 14:00 по московскому времени.
Обновлено вчера в 16:30
Футбол
Гендиректор «Локомотива»: «У Денисова была ангина, больше нечего добавить»
Генеральный директор московского «Локомотива» Василий Кикнадзе поделился мнением о ситуации с полузащитником Игорем Денисовым.
Обновлено в 11:43
Спорт
Шипулин признался, что ему предлагали принимать допинг
Бывший биатлонист Антон Шипулин вспомнил о том, как ему предлагали принимать допинг.
Обновлено в 09:00
Происшествия
Суд арестовал троих сотрудников пермского химзавода по делу о взрыве
Три сотрудника предприятия «Азот» (филиала «ОХК Уралхим») в Пермском крае, где при взрыве в цехе по производству аммиака погибли три человека, заключены под стражу.
Обновлено в 11:23
Происшествия
Пассажир сгоревшего SSJ-100 оправдал спасавших сумки пассажиров
Пассажир Олег Молчанов, который сидел на 12 ряду потерпевшего крушение лайнера SSJ-100, рассказал о происходящем в самолете после возгорания на форуме «Яплакалъ».
Обновлено в 06:18
Экономика
Акции «Башнефти» упали на фоне рекомендаций компании по дивидендам
Акции «Башнефти» упали в начале торгов на фоне рекомендации совета директоров по размеру дивидендов компании за 2018 год.
Обновлено в 05:30
Армия и оружие
«Точка невозврата»: что рассказал военный эксперт Зеленского
Военный эксперт, советник Владимира Зеленского Иван Апаршин заявил, что широкомасштабное наступление России через Азовское побережье невозможно, но в случае конфликта в Азовском море Украина противостоять России не сможет.
Обновлено в 07:27
Общество
В столице состоялась генеральная репетиция парада Победы
ИА «Ореанда-Новости» На Красной площади в Москве прошла генеральная репетиция традиционного парада в честь очередной годовщины Победы в Великой Отечественной войне.
Обновлено в 08:13
Политика
Управделами президента заказало мониторинг СМИ и Telegram-каналов
Управление делами президента России заказало мониторинг СМИ, соцсетей и блогосферы, в том числе содержимого Telegram-каналов, следует из материалов на едином портале закупок.
Обновлено в 06:28
Политика
В отношении спикера Верховной рады Парубия возбудили дело
Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) приняло решение о возбуждении уголовного дела в отношении спикера Верховной рады Андрея Парубия в связи с возможным нецелевым использованием бюджетных средств.
Обновлено в 02:59
Шоу-бизнес
Настя Каменских выходит замуж за Потапа
Настя Каменских выходит замуж за Потапа Потап и Настя поженятся уже в конце мая.
Обновлено в 04:57
Политика
Год назад Владимир Путин вновь стал президентом
Ровно год назад Владимир Путин вступил в должность главы государства на новый шестилетний срок.
Обновлено в 00:41
Происшествия
Суд арестовал четырех фигурантов дела о грязной нефти в «Дружбе»
В Самаре арестовали четверых членов организованной преступной группы, которые совершали поставку нефти через нефтепровод "Дружба" в загрязненном виде, чтобы скрыть ее хищение.
Обновлено в 10:56
Происшествия
Опубликовано фото пилота, вернувшегося в горящий «Суперджет»
Отец командира воздушного судна Дениса Евдокимова в беседе с Пятым каналом подтвердил, что его сын дал приказ второму пилоту Максиму Кузнецову покинуть самолет по тросу, а сам до последнего оставался в горящем «Суперджете».
Обновлено в 10:14
Общество
Зюганов ответил писательнице, обвинившей Сталина в блокаде Ленинграда
Лидер КПРФ Геннадий Зюганов прокомментировал высказывание писательницы Елены Чижовой о том, что Иосиф Сталин был одним из виновников блокады Ленинграда.
Обновлено в 06:12
Общество
Чайка сообщил о нарушениях при реализации мусорной реформы в регионах
Генпрокурор России Юрий Чайка назвал регионы, в которых выявили нарушения при реализации мусорной реформы.
Обновлено в 09:18
Общество
Дом ямщика Ширяева в Москве стал объектом культурного наследия
В будущем жилой дом ямщика Василия Ширяева может быть включен в реестр объектов культурного наследия - для этого в здании нужно провести историко-культурную экспертизу.
Обновлено в 11:18