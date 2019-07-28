Главный тренер "Барселоны" Эрнесто Вальверде считает, что новичок клубу Антуан Гризманн сможет сыграться с лидером каталонцев Лионелем Месси.

Вальверде уверен, что Гризманн найдёт общий язык с Месси

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