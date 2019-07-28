Футбол

Вальверде уверен, что Гризманн найдёт общий язык с МессиЕвро-футбол.ру 03:14

Главный тренер "Барселоны" Эрнесто Вальверде считает, что новичок клубу Антуан Гризманн сможет сыграться с лидером каталонцев Лионелем Месси.
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Эрнесто Вальверде
Испанский футболист
Испанский футболист и футбольный тренер. Выступал на позиции нападающего. В настоящее время - главный тренер клуба «Барселона».
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