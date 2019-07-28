Футбол
Вальверде уверен, что Гризманн найдёт общий язык с МессиЕвро-футбол.ру 03:14
Главный тренер "Барселоны" Эрнесто Вальверде считает, что новичок клубу Антуан Гризманн сможет сыграться с лидером каталонцев Лионелем Месси.
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Общество
Умер журналист и историк Владимир Кара-Мурза
Обновлено в 05:08
Происшествия
Взрыв газа произошел в нежилом многоквартирном доме в Якутске
Взрыв газа произошел в нежилом многоквартирном доме в Якутске, пострадал один человек.
Обновлено в 04:34
Политика
Друг Трампа сорвал введение санкций против «Северного потока-2»
Сенатор от штата Кентукки Рэнд Пол сорвал введение санкций против проекта «Северный поток-2».
Обновлено вчера в 23:46
Армия и оружие
Минобороны опубликовало уникальные фотографии известных флотоводцев
Министерство обороны России ко дню Военно-морского флота открывает на своем сайте новый раздел с уникальными фотографиями известных флотоводцев, сообщает департамент информации и массовых коммуникация военного ведомства.
Обновлено вчера в 17:14
Происшествия
В Москве на несанкционированной акции задержали более тысячи человек
Число задержанных во время несанкционированной акции в Москве превысило 1000 человек.
Обновлено вчера в 14:49
Политика
Командующий ВМС Ирана прибыл в Петербург
Контр-адмирал Хоссейн Ханзади – командующий ВМС Ирана – прибыл в Санкт-Петербург с трехдневным визитом, где он обсудит с российскими коллегами вопросы развития военно-морского сотрудничества.
Обновлено в 04:00
Армия и оружие
В Ливии уничтожили два украинских Ил-76
В Ливии в ходе ракетного обстрела уничтожены два украинских военно-транспортных самолета Ил-76. Об этом сообщает портал avia.pro.
Обновлено вчера в 20:08
Политика
В Крыму заявили о готовности к приёму авиарейсов с Украины
Председатель комитета Госсовета Крыма по санаторно-курортному комплексу и туризму Алексей Черняк заявил о готовности нового аэропорта Симферополя к приёму рейсов из любой страны мира, включая Украину.
Обновлено в 01:58
Единоборства
Нурмагомедов поддержал Эдгара после поражения от Холлоуэя на UFC 240
Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе россиянин Хабиб Нурмагомедов поддержал американского бойца смешанного стиля Фрэнки Эдгара после поражения в титульном поединке от Макса Холлоуэя.
Обновлено в 03:52
Шоу-бизнес
Алибасов обвинил сына в присвоении 20 млн рублей
Обновлено в 05:22
Армия и оружие
Украинские пограничники пожаловались на зеленый луч со стороны России
Украинские пограничники заявили, что их корабли по вечерам освещаются лучом зеленого цвета со стороны российской береговой охраны в Азовском море.
Обновлено 26 июля в 08:25
Политика
Макрон встретится с Путиным 19 августа
Обновлено вчера в 13:22
Происшествия
В Петербурге девушка выпала из окна 9-го этажа, потянувшись за кошкой
В Петербурге девушка выпала из окна девятого этажа, потянувшись за кошкой.
Обновлено в 05:36
Политика
В Раде новую украинскую церковь назвали мертворожденной
Депутат Верховной рады Евгений Мураев на своей странице в Facebook назвал недавно созданную Православную церковь Украины (ПЦУ) «мертворожденной».
Обновлено вчера в 22:53
Армия и оружие
Нашествие охотников за пришельцами. Какие тайны хранит «Зона 51» ВВС США
Сверхсекретный объект Конспирологи уверены, что в "Зоне 51" в штате Невада правительство Соединенных Штатов втайне от граждан страны и всего мира контактирует с внеземными цивилизациями и ставит опыты над пришельцами.
Обновлено в 01:00
Общество
Путин поздравил актрису Макарову с днём рождения
Российский президент Владимир Путин направил поздравительную телеграмму народной артистке СССР Инне Макаровой по случаю её 93-летия.
Обновлено в 05:24
Происшествия
В протоколе задержанного в Москве написали о 10 тысячах участников акции
Днём в столичном главке МВД говорили, что в несанкционированной акции приняли участие около 3500 тысяч человек, после этого официальная информация не обновлялась.
Обновлено вчера в 17:10
Общество
Жителей Тулуна эвакуируют из-за угрозы нового паводка
Эвакуация жителей проходит в городе Тулун Иркутской области из-за угрозы нового дождевого паводка, говорится в распространенном в воскресенье сообщении пресс-службы регионального управления МЧС.
Обновлено в 05:40
Религия
В Московском Кремле началась праздничная литургия в День крещения Руси
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл возглавил божественную литургию в Успенском соборе Московского Кремля В День крещения Руси.
Обновлено в 03:11
Политика
Медведев прибыл на парад кораблей в честь Дня ВМФ в Севастополь
Глава правительства Дмитрий Медведев прибыл в Севастополь для участия в мероприятиях в честь Дня ВМФ России.
Обновлено в 03:30
Армия и оружие
В ДНР заявили о выводе полка «Азов» из Донбасса
Обновлено вчера в 14:00
Культура
Актриса так вжилась в роль медсестры, что ушла из кино и устроилась в больницу
Актриса Вики Холл исполняла роль медсестры во множестве сериалов.
Обновлено в 04:00
Футбол
«Ливерпуль» приобрел футболиста-рекордсмена АПЛ
"Ливерпуль" объявил о приобретении футболиста лондонского "Фулхэма" Харви Эллиотта, который выступает на позиции полузащитника.
Обновлено в 04:56
Политика
Путин рассказал о роли Петербурга для российского флота
Добавим, что после осмотра Путиным судов на рейде Невы над Петербургом подняли реликвию российского Военно-морского флота — кормовой Георгиевский флаг с линейного корабля «Азов».
Обновлено в 04:32
Армия и оружие
Два самолета США вели разведку у берегов Крыма
За минувшие сутки сразу два самолета ВМС США вели разведку у берегов Крыма. Это следует из данных мониторингового ресурса PlaneRadar.
Обновлено вчера в 18:04
Космос
Первый выход женщины в открытый космос состоялся 35 лет назад
В четверг, 25 июля, исполняется 35 лет с момента выхода женщины в открытый космос.
Обновлено 25 июля в 06:29
Армия и оружие
Япония закупит беспилотники для патруля в Восточно-Китайском море
Минобороны планирует использовать эти машины для патрулирования районов Восточно-Китайского моря, где Токио и Пекин находятся в территориальном споре вокруг острова Сенкаку.
Обновлено вчера в 21:25