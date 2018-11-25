Футбол

Эрнесто Вальверде: «„Атлетико“ претендует на победу во всех турнирах»
Спорт-Экспресс
00:36

Атлетико — Барселона
1 – 1
Матч завершён
Чемпионат Испании, вчера
Стадион «Ванда Метрополитано»
29′
Серджи Бускетс
Лукас Эрнандес
39′
46′
Серхи Роберто
Рафинья Алькантара
Антуан Гризманн
48′
Тома Лемар
Витоло
64′
Диего Коста
71′
71′
Самюэль Умтити
Диего Коста
77′
80′
Артур
Усман Дембеле
Диего Коста
Анхель Корреа
80′
85′
Артуро Видаль
Малком
Родриго Эрнандес
86′
Филипе Луис
87′
90′
Усман Дембеле
90′+3′
Рафинья Алькантара
Не знаю, кто наш главный противник в чемпионской гонке, но "Атлетико" претендует на победу во всех турнирах. Эта команда отлично защищается. Дембеле забивает очень важные голы.
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