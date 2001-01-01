Футбол

Вальверде: «Было чувство, что „Лион“ может забить ещё»Soccer.ru вчера в 20:59

Барселона — Лион
5 – 1
Матч завершён
Лига чемпионов, 1/8 Финала, вчера
Стадион «Камп Ноу»
Лионель Месси
17′
Филиппе Коутиньо
31′
33′
Марсал
34′
Антони Лопеш
Матье Горжлен
45′+4′
Мусса Дембеле
Клеман Лангле
49′
58′
Люка Тузар
Филиппе Коутиньо
Усман Дембеле
70′
73′
Мемфис Депай
Бертран Траоре
Артур
Артуро Видаль
74′
77′
Ферлан Менди
Максвелл Корне
Лионель Месси
78′
Жерар Пике
81′
Серхи Роберто
Нелсон Семеду
83′
Усман Дембеле
86′
В Лиге чемпионов расслабляться нельзя никогда, и счёт 2:0 был скользким. Мы испытывали проблемы во взаимодействии, и меня не покидало чувство, что "Лион" может забить нам больше. Мы все очень сосредоточены на этом турнире, как и Месси.
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