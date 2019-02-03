Футбол

Вальверде: «Безусловно, мы мотивированы на Ла Лигу»Soccer.ru 16:02

Барселона — Валенсия
2 – 2
Матч завершён
Чемпионат Испании, сегодня
Стадион «Камп Ноу»
24′
Кевин Гамейро
Серхи Роберто
31′
32′
Даниэль Парехо
Лионель Месси
39′
40′
Кевин Гамейро
Ферран Торрес
Иван Ракитич
45′+2′
Нелсон Семеду
Жорди Альба
46′
Лионель Месси
64′
Карлес Аленья
Артур
66′
72′
Франсис Коклен
Жоффри Кондогбиа
79′
Родриго Морено
Санти Мина
Филиппе Коутиньо
Малком
84′
Жорди Альба
90′+1′
Главный тренер «Барселоны» Эрнесто Вальверде прокомментировал ничью с «Валенсией». «Валенсия» здорово начала встречу, но затем мы перехватили инициативу.
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Вальверде: «Безусловно, мы мотивированы на Ла Лигу»

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