Футбол
Вальверде: «„Барселона“ зависима от Месси, но может играть и без него»Soccer.ru вчера в 20:18
Любая команда мира была бы зависима, но мы можем играть и без него. В первые 15 минут у нас не было "мессизависимости", а в последние 15 – была. Мы слишком много позволяли сопернику у своих ворот, но дело не в защитниках, а во всей команде.
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Эрнесто Вальверде: «Матч с „Вильярреалом“ доказывает, насколько сложно выиграть чемпионат Испании»
Спорт-Экспрессвчера в 20:32
Вальверде: «Матч с „Вильярреалом“ доказывает, насколько сложно выиграть Ла Лигу»
Sport24.ruвчера в 19:31
Вальверде: «Сумасшедший матч. „Вильярреал“ мог победить, но мы сравняли счет. Это Ла Лига»
Бомбардир.рувчера в 18:53
Автоматически обработан 7301 источник, обновлено в 06:33, Ашберн
Экономика
ЦБ поддержал идею перечислять зарплату по номеру телефона
«Надо понимать, что работодатель всегда сможет убедить своих работников — даже если этот сервис будет создан — перечислять зарплату в тот банк, который [ему] выгоден», — говорила он, отметив, что ограничение, таким образом, будет снято только условно.
Обновлено в 05:49
Политика
Команда Зеленского выдвинула Порошенко ряд требований
Команда кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского выдвинула ряд требований действующему главе государства Петру Порошенко, который призвал молодежь голосовать за него во втором туре.
Обновлено в 05:30
Политика
Кремль возмутили планы НАТО в Черном море
В Кремле негативно отнеслись к заявлению представителя США при НАТО Кей Бейли Хатчисон о подготовке пакета мер по сдерживанию РФ в Черноморском бассейне, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Обновлено в 05:46
Политика
В ООН признали права РФ на ряд территорий арктического шельфа
Подкомиссия ООН в рамках рассмотрения заявки подтвердила принадлежность территорий по заявке РФ на шельф в Арктике.
Обновлено в 05:07
Политика
Кремль прокомментировал закрытие заводов Ford в России
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заметил, что уход некоторых автопроизводителей с российского рынка будет компенсирован другими компаниями.
Обновлено в 05:49
Политика
Новый президент Казахстана высказался за смену алфавита
Переход казахского языка на латиницу станет важным этапом духовной модернизации, заявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.
Обновлено вчера в 18:34
Политика
Кремль попросил Росстат объяснить данные о нехватке денег на обувь
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отреагировал на вопрос журналистов о том, что 35,4% семей в стране, по данным Росстата, не могут позволить себе купить две пары подходящей по сезону обуви каждому из членов семьи, передает корреспондент РБК.
Обновлено в 06:04
Происшествия
ФСБ возбудила дело на мэра Евпатории
Правоохранители расследуют уголовное дело о превышении должностных полномочий в отношении мэра Евпатории Андрея Филонова.
Обновлено в 05:03
Происшествия
В океане перевернулась лодка Федора Конюхова
Весельную лодку российского путешественника Федора Конюхова перевернул шторм. Она совершила оборот в 360 градусов и встала на ровный киль.
Обновлено вчера в 05:17
Наука
У больных гриппом мышей в легких выросли вкусовые рецепторы
Воспаление легких — частое осложнение гриппа — сопровождается гибелью эпителиальных клеток, выстилающих альвеолы (легочные пузырьки).
Обновлено вчера в 10:08
Армия и оружие
Предварительные испытания Ил-112В планируют начать в 2019 году
Предварительные испытания новейшего российского легкого военно-транспортного самолета Ил-112В могут начаться в этом году, заявил журналистам во вторник гендиректор "Ильюшина" Алексей Рогозин.
Обновлено вчера в 07:15
Экономика
Стало известно, какие поправки внесут в закон об ипотечных каникулах
Сенаторы внесут в Госдуму поправки ко второму чтению законопроекта об ипотечных каникулах, передает РИА "Новости".
Обновлено в 03:21
Культура
Скончался художник Николай Сажин
Обновлено в 03:13
Происшествия
Адвокат: Кокорина и Мамаева могут освободить на ближайшем суде
Адвокат нападающего петербургского "Зенита" Александра Кокорина Андрей Ромашов считает, что его клиента, а также хавбека "Краснодара" Павла Мамаева и брата форварда Кирилла могут освободить из-под ареста 3 апреля, передает "Спорт-Экспресс".
Обновлено вчера в 08:11
Политика
В России появилась еще одна «могила» Путина
Ранее аналогичная инсталляция с фотографией президента России была установлена в Набережных Челнах (Татарстан).
Обновлено в 05:24
Единоборства
Макгрегора обвинили в оскорблении миллиардов мусульман
Парень оскорбляет чужую жену, насмехаясь над её религией и верой. Он не понимает, что только что оскорбил полтора миллиарда мусульман.
Обновлено в 05:12
Шоу-бизнес
Ольга Слуцкер переживает тяжелую утрату
Ольга Слуцкер переживает тяжелую утрату Бизнесвуман потеряла отца.
Обновлено в 06:12
Политика
Климкин дал прогноз по отношениям России и Украины при Зеленском
В случае победы кандидата от партии «Слуга народа» Владимира Зеленского на выборах президента Украины Киев не будет менять внешнеполитический курс и сближаться с Москвой, заявил глава украинского МИД Павел Климкин.
Обновлено вчера в 19:01
Финансы
Минфин уменьшит покупки иностранной валюты
Минфин направит в апреле на покупку иностранной валюты в резервы по бюджетному правилу 255,4 миллиарда рублей, говорится в сообщении на сайте ведомства.
Обновлено в 06:00
Армия и оружие
В Донбассе убита пулеметчица ВСУ с позывным «Ведьма»
Как отмечает «Московский комсомолец», Червоная оставила мужа и двоих детей в 2016 году и ушла воевать против соотечественников в составе батальона «Донбасс».
Обновлено вчера в 16:15
Экономика
Андрей Молчанов продал 9,71% акций группы ЛСР
Председатель совета директоров группы ЛСР Андрей Молчанов продал 9,71% акций застройщика за 5,8 млрд руб. Вчера девелопер заявлял о намерении продать 5,53% акций, но планы поменялись в том числе из-за высокого интереса инвесторов, сообщили в ЛСР.
Обновлено в 05:30
Общество
Прошедший март в России оказался одним из самых теплых в истории
Синоптики отмечают, что март 2019 года в России стал одним из самых теплых первых весенних месяцев в истории.
Обновлено в 06:18
Политика
Трамп подтвердил готовность закрыть границу с Мексикой
Президент США Дональд Трамп подтвердил свое намерение полностью или частично закрыть границу с Мексикой, если та не справится с потоком нелегальных мигрантов в США со своей стороны.
Обновлено вчера в 15:19
Политика
Трамп перепутал место рождения отца
Дональд Трамп ошибся, говоря о родине своего отца Фреда Трампа.
Обновлено вчера в 18:59
Общество
Роструд напомнил о длинных выходных в мае
Как отмечается, продолжительность рабочих дней 30 апреля и 8 мая сокращается на один час, поскольку они являются предпраздничными.
Обновлено в 04:23
Футбол
«Урал» и «Арсенал» показали формы на матч
Обновлено в 03:04
Шоу-бизнес
Лариса Гузеева оказалась под капельницей
Телеведущая рассказала о своем состоянии. Лариса Гузеева показала в Сети видео, на котором лежит под капельницей.
Обновлено в 02:00
Общество
Подготовлен законопроект о здоровом питании россиян
Законопроект об "идеологии здорового питания" в РФ практически готов и уже в нынешнюю - весеннюю - сессию может быть внесен в парламент.
Обновлено в 05:38