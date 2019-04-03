Футбол

Вальверде: «„Барселона“ зависима от Месси, но может играть и без него»Soccer.ru вчера в 20:18

Любая команда мира была бы зависима, но мы можем играть и без него. В первые 15 минут у нас не было "мессизависимости", а в последние 15 – была. Мы слишком много позволяли сопернику у своих ворот, но дело не в защитниках, а во всей команде.
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Вальверде - о голе Месси: «В прошлый раз он пробил прямо над стенкой, а сейчас - точно от штанги»

Евро-футбол.ру03:29

Месси вновь спасает «Барселону»!

Soccer.ru03:30

Эрнесто Вальверде: «Матч с „Вильярреалом“ доказывает, насколько сложно выиграть чемпионат Испании»

Спорт-Экспрессвчера в 20:32

Вальверде: «Матч с „Вильярреалом“ доказывает, насколько сложно выиграть Ла Лигу»

Sport24.ruвчера в 19:31

Вальверде: «Сумасшедший матч. „Вильярреал“ мог победить, но мы сравняли счет. Это Ла Лига»

Бомбардир.рувчера в 18:53

Эрнесто Вальверде: «Месси – мастер. В прошлый раз он пробил прямо над стенкой, в этот – точно от штанги»

Sports.ruвчера в 18:10
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Общество

Путин и Медведев поздравили с юбилеем ректора МГУ Садовничего

Обновлено в 06:08
Экономика

ЦБ поддержал идею перечислять зарплату по номеру телефона

«Надо понимать, что работодатель всегда сможет убедить своих работников — даже если этот сервис будет создан — перечислять зарплату в тот банк, который [ему] выгоден», — говорила он, отметив, что ограничение, таким образом, будет снято только условно.
Обновлено в 05:49
Политика

Команда Зеленского выдвинула Порошенко ряд требований

Команда кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского выдвинула ряд требований действующему главе государства Петру Порошенко, который призвал молодежь голосовать за него во втором туре.
Обновлено в 05:30
Политика

Кремль возмутили планы НАТО в Черном море

В Кремле негативно отнеслись к заявлению представителя США при НАТО Кей Бейли Хатчисон о подготовке пакета мер по сдерживанию РФ в Черноморском бассейне, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Обновлено в 05:46
Политика

В ООН признали права РФ на ряд территорий арктического шельфа

Подкомиссия ООН в рамках рассмотрения заявки подтвердила принадлежность территорий по заявке РФ на шельф в Арктике.
Обновлено в 05:07
Политика

Кремль прокомментировал закрытие заводов Ford в России

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заметил, что уход некоторых автопроизводителей с российского рынка будет компенсирован другими компаниями.
Обновлено в 05:49
Политика

Новый президент Казахстана высказался за смену алфавита

Переход казахского языка на латиницу станет важным этапом духовной модернизации, заявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.
Обновлено вчера в 18:34
Политика

Кремль попросил Росстат объяснить данные о нехватке денег на обувь

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отреагировал на вопрос журналистов о том, что 35,4% семей в стране, по данным Росстата, не могут позволить себе купить две пары подходящей по сезону обуви каждому из членов семьи, передает корреспондент РБК.
Обновлено в 06:04
Происшествия

ФСБ возбудила дело на мэра Евпатории

Правоохранители расследуют уголовное дело о превышении должностных полномочий в отношении мэра Евпатории Андрея Филонова.
Обновлено в 05:03
Происшествия

В океане перевернулась лодка Федора Конюхова

Весельную лодку российского путешественника Федора Конюхова перевернул шторм. Она совершила оборот в 360 градусов и встала на ровный киль.
Обновлено вчера в 05:17
Наука

У больных гриппом мышей в легких выросли вкусовые рецепторы

Воспаление легких — частое осложнение гриппа — сопровождается гибелью эпителиальных клеток, выстилающих альвеолы (легочные пузырьки).
Обновлено вчера в 10:08
Армия и оружие

Предварительные испытания Ил-112В планируют начать в 2019 году

Предварительные испытания новейшего российского легкого военно-транспортного самолета Ил-112В могут начаться в этом году, заявил журналистам во вторник гендиректор "Ильюшина" Алексей Рогозин.
Обновлено вчера в 07:15
Экономика

Стало известно, какие поправки внесут в закон об ипотечных каникулах

Сенаторы внесут в Госдуму поправки ко второму чтению законопроекта об ипотечных каникулах, передает РИА "Новости".
Обновлено в 03:21
Культура

Скончался художник Николай Сажин

Обновлено в 03:13
Происшествия

Адвокат: Кокорина и Мамаева могут освободить на ближайшем суде

Адвокат нападающего петербургского "Зенита" Александра Кокорина Андрей Ромашов считает, что его клиента, а также хавбека "Краснодара" Павла Мамаева и брата форварда Кирилла могут освободить из-под ареста 3 апреля, передает "Спорт-Экспресс".
Обновлено вчера в 08:11
Политика

В России появилась еще одна «могила» Путина

Ранее аналогичная инсталляция с фотографией президента России была установлена в Набережных Челнах (Татарстан).
Обновлено в 05:24
Армия и оружие

Санитарный «Тайфун-К» рекомендован к серийному производству

Обновлено в 03:46
Единоборства

Макгрегора обвинили в оскорблении миллиардов мусульман

Парень оскорбляет чужую жену, насмехаясь над её религией и верой. Он не понимает, что только что оскорбил полтора миллиарда мусульман.
Обновлено в 05:12
Шоу-бизнес

Ольга Слуцкер переживает тяжелую утрату

Ольга Слуцкер переживает тяжелую утрату Бизнесвуман потеряла отца.
Обновлено в 06:12
Политика

Климкин дал прогноз по отношениям России и Украины при Зеленском

В случае победы кандидата от партии «Слуга народа» Владимира Зеленского на выборах президента Украины Киев не будет менять внешнеполитический курс и сближаться с Москвой, заявил глава украинского МИД Павел Климкин.
Обновлено вчера в 19:01
Финансы

Минфин уменьшит покупки иностранной валюты

Минфин направит в апреле на покупку иностранной валюты в резервы по бюджетному правилу 255,4 миллиарда рублей, говорится в сообщении на сайте ведомства.
Обновлено в 06:00
Армия и оружие

В Донбассе убита пулеметчица ВСУ с позывным «Ведьма»

Как отмечает «Московский комсомолец», Червоная оставила мужа и двоих детей в 2016 году и ушла воевать против соотечественников в составе батальона «Донбасс».
Обновлено вчера в 16:15
Экономика

Андрей Молчанов продал 9,71% акций группы ЛСР

Председатель совета директоров группы ЛСР Андрей Молчанов продал 9,71% акций застройщика за 5,8 млрд руб. Вчера девелопер заявлял о намерении продать 5,53% акций, но планы поменялись в том числе из-за высокого интереса инвесторов, сообщили в ЛСР.
Обновлено в 05:30
Общество

Прошедший март в России оказался одним из самых теплых в истории

Синоптики отмечают, что март 2019 года в России стал одним из самых теплых первых весенних месяцев в истории.
Обновлено в 06:18
Политика

Трамп подтвердил готовность закрыть границу с Мексикой

Президент США Дональд Трамп подтвердил свое намерение полностью или частично закрыть границу с Мексикой, если та не справится с потоком нелегальных мигрантов в США со своей стороны.
Обновлено вчера в 15:19
Политика

Трамп перепутал место рождения отца

Дональд Трамп ошибся, говоря о родине своего отца Фреда Трампа.
Обновлено вчера в 18:59
Общество

Роструд напомнил о длинных выходных в мае

Как отмечается, продолжительность рабочих дней 30 апреля и 8 мая сокращается на один час, поскольку они являются предпраздничными.
Обновлено в 04:23
Футбол

«Урал» и «Арсенал» показали формы на матч

Обновлено в 03:04
Шоу-бизнес

Лариса Гузеева оказалась под капельницей

Телеведущая рассказала о своем состоянии. Лариса Гузеева показала в Сети видео, на котором лежит под капельницей.
Обновлено в 02:00
Общество

Подготовлен законопроект о здоровом питании россиян

Законопроект об "идеологии здорового питания" в РФ практически готов и уже в нынешнюю - весеннюю - сессию может быть внесен в парламент.
Обновлено в 05:38
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Эрнесто Вальверде
Испанский футболист
Испанский футболист и футбольный тренер. Выступал на позиции нападающего. В настоящее время - главный тренер клуба «Барселона».
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Барселона
Спортивный клуб
Каталонский профессиональный футбольный клуб из одноимённого города, один из самых титулованных клубов в Испании и в мире. Основан в 1899 году группой швейцарских, британских, испанских и каталонских футболистов во главе с Жоаном Гампером. Клуб стал одним из символов Каталонии, отсюда происходит и девиз - Mes que un club - «Больше, чем клуб». Поклонники ФК «Барселона» также известны как «cules».
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