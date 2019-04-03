Футбол

Вальверде: «„Барселона“ зависима от Месси, но может играть и без него»Soccer.ru вчера в 20:18

Любая команда мира была бы зависима, но мы можем играть и без него. В первые 15 минут у нас не было "мессизависимости", а в последние 15 – была. Мы слишком много позволяли сопернику у своих ворот, но дело не в защитниках, а во всей команде.
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Вальверде: «Матч с „Вильярреалом“ доказывает, насколько сложно выиграть Ла Лигу»

Sport24.ruвчера в 19:31

Эрнесто Вальверде: «Матч с „Вильярреалом“ доказывает, насколько сложно выиграть чемпионат Испании»

Спорт-Экспрессвчера в 20:32

Вальверде: «„Барселона“ зависима от Месси, но может играть и без него»

Soccer.ruвчера в 20:18

Вальверде: «Матч с „Вильярреалом“ доказывает, что Примеру очень сложно выиграть»

Евро-футбол.ру01:24

Вальверде: «Сумасшедший матч. „Вильярреал“ мог победить, но мы сравняли счет. Это Ла Лига»

Бомбардир.рувчера в 18:53

Эрнесто Вальверде: «Месси – мастер. В прошлый раз он пробил прямо над стенкой, в этот – точно от штанги»

Sports.ruвчера в 18:10
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Автоматически обработан 7301 источник, обновлено в 01:59, Ашберн
Финансы

Фонд национального благосостояния за март сократился на 1,5%

Объем Фонда национального благосостояния (ФНБ) за март 2019 года снизился на 1,5%, достигнув 3,828 трлн рублей на 1 апреля, что эквивалентно $59,138 млрд, сообщается в пресс-релизе Минфина РФ.
Обновлено вчера в 09:35
Происшествия

Китаянка незаконно проникла на территорию резиденции Трампа во Флориде

Китаянка сумела проникнуть на территорию имения президента США Дональда Трампа Мар-а-Лаго на юге Флориды. Инцидент произошел на выходных.
Обновлено вчера в 21:54
Происшествия

В Подмосковье 5 человек отравились угарным газом

В Подмосковье пять человек отравились угарным газом. Инцидент произошел в частном доме в селе Ям городского округа Домодедово.
Обновлено в 01:25
Хоккей

«Салават Юлаев» сократил отставание в серии с «Авангардом»

Обновлено вчера в 23:24
Здоровье

Врачи Забайкалья несколько лет лечили девочку от простуды вместо рака

Читинские онкологи в апреле 2016 года диагностировали ребенку вторую стадию рака щитовидной железы с метастазами.
Обновлено вчера в 14:30
Экономика

Сбербанк и Emirates NBD пересмотрели соглашение о продаже Denizbank

Соглашение о продаже акций Сбербанк и Emirates NBD заключили в мае 2018 года, тогда 98,85% Denizbank оценили в 14,609 млрд турецких лир ($3,18 млрд).
Обновлено в 01:19
Футбол

Футболист «Спартака» Роша перешел в «Крузейро» на правах аренды

Нападающий российского "Спартака" Педро Роша продолжит карьеру в бразильском футбольном клубе "Крузейро" на правах аренды.
Обновлено в 01:27
Общество

Россияне назвали минимальный доход для «сведения концов с концами»

Денежные доходы (в среднем на душу населения) в 2018 году, по предварительной оценке Росстата, составили 32,6 тыс. руб. Январь 2019 года стал последним месяцем публикации данных о денежных доходах россиян.
Обновлено вчера в 22:00
Космос

«Роскосмос» предложит S7 помощь в реализации программы «Морской старт»

Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин рассказал, что госкорпорация намерена оказать поддержку S7 Group и продолжать сотрудничество по проекту «Морской старт» после гибели совладелицы компании Наталии Филевой в авиакатастрофе в Германии.
Обновлено в 00:57
Происшествия

Пожар в детском лагере «Океан» под Хабаровском потушен

Обновлено вчера в 21:02
Общество

Tripadvisor опубликовал рейтинг лучших авиакомпаний мира

Сайт Tripadvisor опубликовал рейтинг лучших авиакомпаний мира на основании отзывов своих пользователей.
Обновлено вчера в 13:44
Политика

NYT: еще две американки обвинили Байдена в неподобающем поведении

Еще две гражданки США обвинили бывшего вице-президента США демократа Джозефа Байдена в неподобающем поведении.
Обновлено вчера в 22:59
Политика

Отбывающему наказание в США россиянину Селезневу отказали в апелляции

Отбывающему 27-летний срок заключения в американской тюрьме гражданину РФ Роману Селезневу отказали в апелляции, сообщает в среду газета "Известия" со ссылкой на адвоката Селезнева Игоря Литвака.
Обновлено вчера в 20:04
Политика

В Донбассе убита пулеметчица ВСУ с позывным «Ведьма»

Обновлено вчера в 16:15
Общество

Россиянам продают куриный фарш с антибиотиками и микробами

Специалисты экспертного центра союза потребителей «Росконтроль» исследовали качество куриного фарша.
Обновлено в 01:52
Общество

В России отменили бумажный СНИЛС

В России больше не будут выдаваться и обмениваться традиционные бумажные страховые свидетельства обязательного пенсионного страхования, в которых указан номер индивидуального лицевого счета (СНИЛС).
Обновлено вчера в 21:18
Политика

Стали известны детали готовящегося в НАТО «пакета мер» в Чёрном море

Готовящийся пакет мер в Чёрном море, как отметила пострпед, — это не только из-за инцидента в Керченском проливе, но и потому, что НАТО считает, что «Россия угрожает альянсу на всём восточном фланге, а не только на севере».
Обновлено в 00:23
Общество

Автор слов о молодежи чиновница Ольга Глацких нашла новую работу

Автор скандальной фразы "государство не просило вас рожать", экс-глава департамента молодежной политики Свердловской области Ольга Глацких заступила на новую должность – замдиректора дворца игровых видов спорта "Уралочка".
Обновлено вчера в 14:39
Происшествия

Росгвардия уволит повредившего машины в Зеленограде сотрудника

Росгвардия начала проверку в отношении военнослужащего, который повредил несколько машин и совершил кражу в Зеленограде.
Обновлено в 01:17
Политика

МИД Колумбии ответил на предостережение Совета Федерации о Венесуэле

МИД Колумбии отреагировал на предостережение, которое в адрес властей страны направил российский Совет Федерации.
Обновлено вчера в 14:53
Экономика

Кабмин направил более 65,8 млрд рублей на развитие автомобильных дорог

"Подписанными распоряжениями утверждено распределение трансфертов в размере 65 млрд 824 млн рублей между бюджетами 28 субъектов Федерации на развитие автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения", - отмечается в пояснительной записке.
Обновлено в 00:41
Происшествия

ФСБ завела дело на мэра Евпатории

Уголовное дело возбуждено следственным отделом управления ФСБ по Республике Крым и городу Севастополю в отношении главы администрации города Евпатория, в его доме и на работе проводятся следственные действия, сообщил пресс-служба ведомства.
Обновлено в 01:53
Политика

FT: ЕС собирается предложить Мэй длительную отсрочку брексита

ЕС собирается предложить премьер-министру Великобритании Терезе Мэй длительную отсрочку даты брексита с соблюдением Лондоном строгих условий.
Обновлено вчера в 22:44
Политика

На Украине завели уголовное дело по полёту Бойко и Медведчука в Россию

Государственное бюро расследований (ГБР) Украины инициировало уголовное расследование в отношении украинских Госпогранслужбы и Госавиаслужбы по факту полёта в Россию политиков Юрия Бойко и Виктора Медведчука, сообщает 2 апреля «Украинская правда».
Обновлено вчера в 12:55
Политика

Возмущенный Ляшко опубликовал личные номера Коломойского и Зеленского

Лидер украинской Радикальной партии Олег Ляшко выложил на фейсбуке личные номера телефонов олигарха Игоря Коломойского, кандидата в президенты Украины и шоумена Владимира Зеленского, а также гендиректора канала "1+1" Александра Ткаченко.
Обновлено вчера в 20:56
Общество

Семья затравленной за письмо Путину девочки переехала в другой район

Обновлено вчера в 16:22
Происшествия

В Госдуме предложили ужесточить наказание за «пьяные» ДТП

Обновлено вчера в 13:02
Экономика

Росстат зафиксировал рост реальных зарплат и пенсий

В феврале этого года назначенные пенсии выросли на 5,9 процента по сравнению с февралем прошлого года - до 14 116 рублей.
Обновлено вчера в 11:10
Космос

Рогозин уволил разработчиков корабля «Федерация» за нерадивость

Обновлено вчера в 16:16
Армия и оружие

Источник сообщил дату начала поставки в Китай второго полка С-400

По данным военно-дипломатического источника, второй полк российской ракетной системы С-400 «Триумф» отправится в Китай в конце июля 2019 года.
Обновлено в 01:13
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Эрнесто Вальверде
Испанский футболист
Испанский футболист и футбольный тренер. Выступал на позиции нападающего. В настоящее время - главный тренер клуба «Барселона».
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Барселона
Спортивный клуб
Каталонский профессиональный футбольный клуб из одноимённого города, один из самых титулованных клубов в Испании и в мире. Основан в 1899 году группой швейцарских, британских, испанских и каталонских футболистов во главе с Жоаном Гампером. Клуб стал одним из символов Каталонии, отсюда происходит и девиз - Mes que un club - «Больше, чем клуб». Поклонники ФК «Барселона» также известны как «cules».
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