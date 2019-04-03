Футбол
Вальверде: «„Барселона“ зависима от Месси, но может играть и без него»Soccer.ru вчера в 20:18
Любая команда мира была бы зависима, но мы можем играть и без него. В первые 15 минут у нас не было "мессизависимости", а в последние 15 – была. Мы слишком много позволяли сопернику у своих ворот, но дело не в защитниках, а во всей команде.
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Вальверде: «Матч с „Вильярреалом“ доказывает, насколько сложно выиграть Ла Лигу»
Sport24.ruвчера в 19:31
Эрнесто Вальверде: «Матч с „Вильярреалом“ доказывает, насколько сложно выиграть чемпионат Испании»
Спорт-Экспрессвчера в 20:32
Вальверде: «Сумасшедший матч. „Вильярреал“ мог победить, но мы сравняли счет. Это Ла Лига»
Бомбардир.рувчера в 18:53
Автоматически обработан 7301 источник, обновлено в 01:59, Ашберн
Финансы
Фонд национального благосостояния за март сократился на 1,5%
Объем Фонда национального благосостояния (ФНБ) за март 2019 года снизился на 1,5%, достигнув 3,828 трлн рублей на 1 апреля, что эквивалентно $59,138 млрд, сообщается в пресс-релизе Минфина РФ.
Обновлено вчера в 09:35
Происшествия
Китаянка незаконно проникла на территорию резиденции Трампа во Флориде
Китаянка сумела проникнуть на территорию имения президента США Дональда Трампа Мар-а-Лаго на юге Флориды. Инцидент произошел на выходных.
Обновлено вчера в 21:54
Происшествия
В Подмосковье 5 человек отравились угарным газом
В Подмосковье пять человек отравились угарным газом. Инцидент произошел в частном доме в селе Ям городского округа Домодедово.
Обновлено в 01:25
Хоккей
«Салават Юлаев» сократил отставание в серии с «Авангардом»
Обновлено вчера в 23:24
Здоровье
Врачи Забайкалья несколько лет лечили девочку от простуды вместо рака
Читинские онкологи в апреле 2016 года диагностировали ребенку вторую стадию рака щитовидной железы с метастазами.
Обновлено вчера в 14:30
Экономика
Сбербанк и Emirates NBD пересмотрели соглашение о продаже Denizbank
Соглашение о продаже акций Сбербанк и Emirates NBD заключили в мае 2018 года, тогда 98,85% Denizbank оценили в 14,609 млрд турецких лир ($3,18 млрд).
Обновлено в 01:19
Футбол
Футболист «Спартака» Роша перешел в «Крузейро» на правах аренды
Нападающий российского "Спартака" Педро Роша продолжит карьеру в бразильском футбольном клубе "Крузейро" на правах аренды.
Обновлено в 01:27
Общество
Россияне назвали минимальный доход для «сведения концов с концами»
Денежные доходы (в среднем на душу населения) в 2018 году, по предварительной оценке Росстата, составили 32,6 тыс. руб. Январь 2019 года стал последним месяцем публикации данных о денежных доходах россиян.
Обновлено вчера в 22:00
Космос
«Роскосмос» предложит S7 помощь в реализации программы «Морской старт»
Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин рассказал, что госкорпорация намерена оказать поддержку S7 Group и продолжать сотрудничество по проекту «Морской старт» после гибели совладелицы компании Наталии Филевой в авиакатастрофе в Германии.
Обновлено в 00:57
Происшествия
Пожар в детском лагере «Океан» под Хабаровском потушен
Обновлено вчера в 21:02
Общество
Tripadvisor опубликовал рейтинг лучших авиакомпаний мира
Сайт Tripadvisor опубликовал рейтинг лучших авиакомпаний мира на основании отзывов своих пользователей.
Обновлено вчера в 13:44
Политика
NYT: еще две американки обвинили Байдена в неподобающем поведении
Еще две гражданки США обвинили бывшего вице-президента США демократа Джозефа Байдена в неподобающем поведении.
Обновлено вчера в 22:59
Политика
Отбывающему наказание в США россиянину Селезневу отказали в апелляции
Отбывающему 27-летний срок заключения в американской тюрьме гражданину РФ Роману Селезневу отказали в апелляции, сообщает в среду газета "Известия" со ссылкой на адвоката Селезнева Игоря Литвака.
Обновлено вчера в 20:04
Политика
В Донбассе убита пулеметчица ВСУ с позывным «Ведьма»
Обновлено вчера в 16:15
Общество
Россиянам продают куриный фарш с антибиотиками и микробами
Специалисты экспертного центра союза потребителей «Росконтроль» исследовали качество куриного фарша.
Обновлено в 01:52
Общество
В России отменили бумажный СНИЛС
В России больше не будут выдаваться и обмениваться традиционные бумажные страховые свидетельства обязательного пенсионного страхования, в которых указан номер индивидуального лицевого счета (СНИЛС).
Обновлено вчера в 21:18
Политика
Стали известны детали готовящегося в НАТО «пакета мер» в Чёрном море
Готовящийся пакет мер в Чёрном море, как отметила пострпед, — это не только из-за инцидента в Керченском проливе, но и потому, что НАТО считает, что «Россия угрожает альянсу на всём восточном фланге, а не только на севере».
Обновлено в 00:23
Общество
Автор слов о молодежи чиновница Ольга Глацких нашла новую работу
Автор скандальной фразы "государство не просило вас рожать", экс-глава департамента молодежной политики Свердловской области Ольга Глацких заступила на новую должность – замдиректора дворца игровых видов спорта "Уралочка".
Обновлено вчера в 14:39
Происшествия
Росгвардия уволит повредившего машины в Зеленограде сотрудника
Росгвардия начала проверку в отношении военнослужащего, который повредил несколько машин и совершил кражу в Зеленограде.
Обновлено в 01:17
Политика
МИД Колумбии ответил на предостережение Совета Федерации о Венесуэле
МИД Колумбии отреагировал на предостережение, которое в адрес властей страны направил российский Совет Федерации.
Обновлено вчера в 14:53
Экономика
Кабмин направил более 65,8 млрд рублей на развитие автомобильных дорог
"Подписанными распоряжениями утверждено распределение трансфертов в размере 65 млрд 824 млн рублей между бюджетами 28 субъектов Федерации на развитие автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения", - отмечается в пояснительной записке.
Обновлено в 00:41
Происшествия
ФСБ завела дело на мэра Евпатории
Уголовное дело возбуждено следственным отделом управления ФСБ по Республике Крым и городу Севастополю в отношении главы администрации города Евпатория, в его доме и на работе проводятся следственные действия, сообщил пресс-служба ведомства.
Обновлено в 01:53
Политика
FT: ЕС собирается предложить Мэй длительную отсрочку брексита
ЕС собирается предложить премьер-министру Великобритании Терезе Мэй длительную отсрочку даты брексита с соблюдением Лондоном строгих условий.
Обновлено вчера в 22:44
Политика
На Украине завели уголовное дело по полёту Бойко и Медведчука в Россию
Государственное бюро расследований (ГБР) Украины инициировало уголовное расследование в отношении украинских Госпогранслужбы и Госавиаслужбы по факту полёта в Россию политиков Юрия Бойко и Виктора Медведчука, сообщает 2 апреля «Украинская правда».
Обновлено вчера в 12:55
Политика
Возмущенный Ляшко опубликовал личные номера Коломойского и Зеленского
Лидер украинской Радикальной партии Олег Ляшко выложил на фейсбуке личные номера телефонов олигарха Игоря Коломойского, кандидата в президенты Украины и шоумена Владимира Зеленского, а также гендиректора канала "1+1" Александра Ткаченко.
Обновлено вчера в 20:56
Общество
Семья затравленной за письмо Путину девочки переехала в другой район
Обновлено вчера в 16:22
Происшествия
В Госдуме предложили ужесточить наказание за «пьяные» ДТП
Обновлено вчера в 13:02
Экономика
Росстат зафиксировал рост реальных зарплат и пенсий
В феврале этого года назначенные пенсии выросли на 5,9 процента по сравнению с февралем прошлого года - до 14 116 рублей.
Обновлено вчера в 11:10
Космос
Рогозин уволил разработчиков корабля «Федерация» за нерадивость
Обновлено вчера в 16:16
Армия и оружие
Источник сообщил дату начала поставки в Китай второго полка С-400
По данным военно-дипломатического источника, второй полк российской ракетной системы С-400 «Триумф» отправится в Китай в конце июля 2019 года.
Обновлено в 01:13