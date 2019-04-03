Футбол
Вальверде: «„Барселона“ зависима от Месси, но может играть и без него»Soccer.ru вчера в 20:18
Любая команда мира была бы зависима, но мы можем играть и без него. В первые 15 минут у нас не было "мессизависимости", а в последние 15 – была. Мы слишком много позволяли сопернику у своих ворот, но дело не в защитниках, а во всей команде.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Вальверде: «Матч с „Вильярреалом“ доказывает, насколько сложно выиграть Ла Лигу»
Sport24.ruвчера в 19:31
Вальверде: «Сумасшедший матч. „Вильярреал“ мог победить, но мы сравняли счет. Это Ла Лига»
Бомбардир.рувчера в 18:53
Эрнесто Вальверде: «Матч с „Вильярреалом“ доказывает, насколько сложно выиграть чемпионат Испании»
Спорт-Экспрессвчера в 20:32
Автоматически обработан 7301 источник, обновлено в 08:06, Ашберн
Кино
Оторвался тромб: умер актер Алексей Булдаков
Обновлено в 07:22
Авто
Путин откроет в Подмосковье завод Mercedes-Benz
Напомним, строительство завода Mercedes-Benz стартовало в июне 2017 года. Объем инвестиций в проект составил €250 млн.
Обновлено в 04:14
Гаджеты
Apple сняла ролик о создании круглой коробки для пиццы
Apple выпустила новый рекламной ролик под названием «Аутсайдеры», посвященный четырём сотрудникам компании и их идее о создании круглой коробки для пиццы.
Обновлено в 07:30
Общество
Боровицкую башню реконструируют для удобства посещения Кремля
«Реконструкция (в режиме реставрации с приспособлением к современному использованию) объекта культурного наследия федерального значения «Александровский сад» в части входной зоны с организацией пропускного режима на территорию Московского Кремля через Боровицкую башню», — сказано в документе.
Обновлено в 07:48
Экономика
Кремль попросил Росстат объяснить данные о нехватке денег на обувь
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отреагировал на вопрос журналистов о том, что 35,4% семей в стране, по данным Росстата, не могут позволить себе купить две пары подходящей по сезону обуви каждому из членов семьи, передает корреспондент РБК.
Обновлено в 06:04
Политика
Кремль возмутили планы НАТО в Черном море
В Кремле негативно отнеслись к заявлению представителя США при НАТО Кей Бейли Хатчисон о подготовке пакета мер по сдерживанию РФ в Черноморском бассейне, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Обновлено в 05:46
Музыка
Макаревич раскритиковал новую книгу Джоанны Стингрей
Лидер группы «Машина времени» Андрей Макаревич раскритиковал книгу американской певицы и актрисы Дожанны Стингрей «Стингрей в стране чудес».
Обновлено в 03:23
Происшествия
Не исключен теракт: новые данные о взрыве в академии в Петербурге
По разным данным, в результате взрыва в питерской академии пострадали трое или четверо сотрудников учебного заведения, их жизням ничего не угрожает.
Обновлено вчера в 14:47
Армия и оружие
Британия подняла истребители на перехват российских бомбардировщиков над Северным морем
Два истребителя дежурных сил британских Королевских ВВС отправились с базы Лоссимут в Шотландии на перехват российских бомбардировщиков, выполнявших полет над Северным морем, отмечается в западных авиадиспетчерских службах.
Обновлено в 07:52
Происшествия
Кокорин и Мамаев прибыли на заседание суда
Нападающий "Зенита" Кокорин и полузащитник "Краснодара" Мамаев прибыли на первое заседание суда.
Обновлено в 07:33
Происшествия
Пожар в школе Красноярска: эвакуированы сотни детей
Обновлено в 00:56
Происшествия
Федор Конюхов попал в шторм в Южном океане, его лодка перевернулась
Российский путешественник Федор Конюхов во время очередной экспедиции попал в шторм в Южном океане.
Обновлено вчера в 06:26
Экономика
ЛУКОЙЛ договорился о разработке шельфа в Казахстане
ЛУКОЙЛ заключил с Минэнерго Казахстана и компанией «КазМунайГаз» контракт на разработку шельфа «Женис» в Каспийском море.
Обновлено в 07:47
Политика
Закон о запрете хостелов в жилых домах вступит в силу 1 октября
Согласительная комиссия депутов Госдумы и членов Совета федерации (СФ) пришла к компромиссу: закон, запрещающий открывать хостелы в многоквартирных домах, вступит в силу с 1 октября этого года, сообщается на сайте нижней палаты парламента.
Обновлено в 05:13
Энергетика
Кабмин Украины отменил фиксированные цены на газ для населения
Кабмин Украины на заседании в среду отменил фиксированные цены на газ для населения, что позволит избежать повышения цены по требованию МВФ.
Обновлено в 05:37
Происшествия
ФСБ завела дело на мэра Евпатории
"Возбуждено уголовное дело в отношении главы администрации города Евпатории, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 286 УК РФ (превышение должностных полномочий с причинением тяжких последствий)", - говорится в сообщении.
Обновлено в 02:21
Общество
Голикова сообщила о росте смертности в каждом третьем регионе страны
Смертность выросла в каждом третьем регионе России по итогам 2018 года, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова в ходе правительственного часа в Госдуме.
Обновлено в 05:05
Футбол
РФС отказал «Динамо» в возврате подъемных, выплаченных Ташаеву
Палата по разрешению споров Российского футбольного союза (РФС) отказала в удовлетворении заявления московского "Динамо" о возврате суммы подъемных, выплаченных стороне полузащитника Александра Ташаева, сообщается на официальном сайте РФС.
Обновлено в 07:31
Происшествия
Сотрудница «Почты России» избила клиентку веником
Обновлено в 04:45
Наука
Минсельхоз США прекратит эксперименты над кошками
Министерство сельского хозяйства США закроет программу исследований токсоплазмоза, которая проводилась 37 лет и привела к гибели тысяч кошек.
Обновлено в 06:52
Футбол
«Урал» и «Арсенал» показали формы на матч
Обновлено в 03:04
Происшествия
Забравший детей из приемной семьи в Швеции россиянин задержан в Польше
Органы ювенальной юстиции забрали детей из семьи Лисовых, когда их мать тяжело заболела.
Обновлено вчера в 16:30
Общество
Москва и Подмосковье оказались лидерами по преступности в России
Наибольшее число преступлений в России в прошлом году было совершено в Москве, сообщает RT со ссылкой на данные МВД.
Обновлено в 01:34
Политика
У Исаакиевского собора в Петербурге установили «надгробие» Путину
Табличка с Путиным, фото которой удаляли в вк, появилась и в Петербурге pic.twitter.com/8QaEdR5hIY— Dave Frenkel (@merr1k) 3 апреля 2019 г. «Что мы хотели этим сказать: за принятые антинародные законы, постоянное вранье и отвратительное правление, Путин умер для граждан России», — говорится в сообщении «Агит России».
Обновлено в 05:32
Происшествия
Три человека задержаны за разбойное нападение на больницу в Петербурге
Три человека задержаны по подозрению в нападении на больницу в Курортном районе Санкт-Петербурга, в результате которого были похищены деньги и пострадали несколько сотрудников, сообщает в среду главное управление СК по городу.
Обновлено в 04:14
Единоборства
Макгрегор оскорбил Нурмагомедова в Twitter
Ирландский боец смешанных единоборств Конор Макгрегор, ранее объявивший о завершении спортивной карьеры, оскорбил в Twitter чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиба Нурмагомедова.
Обновлено в 03:28
Политика
Сенаторы США подготовили против России новые санкции
Сенаторы-республиканцы и демократы США представят законопроект, направленный на то, чтобы удержать Россию от «вмешательства в выборы в США», угрожая жесткими санкциями в отношении ее банковской, энергетической и оборонной промышленности и суверенного долга.
Обновлено в 07:01
Экономика
В России могут отменить комиссию при снятии наличных в банкоматах
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России предложила отказаться от комиссий за снятие наличных в любых банкоматах.
Обновлено вчера в 07:25
Здоровье
В Дагестан прибыла руководитель Роспотребнадзора России Анна Попова
Главный санитарный врач страны навестит в больнице Хасавюрта пациентов с острой кишечной инфекцией Сегодня, 3 апреля, в Дагестан прибыла руководитель Роспотребнадзора – главный государственный санитарный врач России Анна Попова.
Обновлено в 06:03