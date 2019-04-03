Футбол

Вальверде: «„Барселона“ зависима от Месси, но может играть и без него»Soccer.ru вчера в 20:18

Любая команда мира была бы зависима, но мы можем играть и без него. В первые 15 минут у нас не было "мессизависимости", а в последние 15 – была. Мы слишком много позволяли сопернику у своих ворот, но дело не в защитниках, а во всей команде.
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Вальверде - о голе Месси: «В прошлый раз он пробил прямо над стенкой, а сейчас - точно от штанги»

Евро-футбол.ру03:29

Месси вновь спасает «Барселону»!

Soccer.ru03:30

Эрнесто Вальверде: «Месси – мастер. В прошлый раз он пробил прямо над стенкой, в этот – точно от штанги»

Sports.ruвчера в 18:10

Вальверде: «Матч с „Вильярреалом“ доказывает, насколько сложно выиграть Ла Лигу»

Sport24.ruвчера в 19:31

Вальверде: «Сумасшедший матч. „Вильярреал“ мог победить, но мы сравняли счет. Это Ла Лига»

Бомбардир.рувчера в 18:53

Эрнесто Вальверде: «Матч с „Вильярреалом“ доказывает, насколько сложно выиграть чемпионат Испании»

Спорт-Экспрессвчера в 20:32
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Кино

Оторвался тромб: умер актер Алексей Булдаков

Обновлено в 07:22
Авто

Путин откроет в Подмосковье завод Mercedes-Benz

Напомним, строительство завода Mercedes-Benz стартовало в июне 2017 года. Объем инвестиций в проект составил €250 млн.
Обновлено в 04:14
Гаджеты

Apple сняла ролик о создании круглой коробки для пиццы

Apple выпустила новый рекламной ролик под названием «Аутсайдеры», посвященный четырём сотрудникам компании и их идее о создании круглой коробки для пиццы.
Обновлено в 07:30
Общество

Боровицкую башню реконструируют для удобства посещения Кремля

«Реконструкция (в режиме реставрации с приспособлением к современному использованию) объекта культурного наследия федерального значения «Александровский сад» в части входной зоны с организацией пропускного режима на территорию Московского Кремля через Боровицкую башню», — сказано в документе.
Обновлено в 07:48
Экономика

Кремль попросил Росстат объяснить данные о нехватке денег на обувь

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отреагировал на вопрос журналистов о том, что 35,4% семей в стране, по данным Росстата, не могут позволить себе купить две пары подходящей по сезону обуви каждому из членов семьи, передает корреспондент РБК.
Обновлено в 06:04
Политика

Кремль возмутили планы НАТО в Черном море

В Кремле негативно отнеслись к заявлению представителя США при НАТО Кей Бейли Хатчисон о подготовке пакета мер по сдерживанию РФ в Черноморском бассейне, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Обновлено в 05:46
Музыка

Макаревич раскритиковал новую книгу Джоанны Стингрей

Лидер группы «Машина времени» Андрей Макаревич раскритиковал книгу американской певицы и актрисы Дожанны Стингрей «Стингрей в стране чудес».
Обновлено в 03:23
Происшествия

Не исключен теракт: новые данные о взрыве в академии в Петербурге

По разным данным, в результате взрыва в питерской академии пострадали трое или четверо сотрудников учебного заведения, их жизням ничего не угрожает.
Обновлено вчера в 14:47
Армия и оружие

Британия подняла истребители на перехват российских бомбардировщиков над Северным морем

Два истребителя дежурных сил британских Королевских ВВС отправились с базы Лоссимут в Шотландии на перехват российских бомбардировщиков, выполнявших полет над Северным морем, отмечается в западных авиадиспетчерских службах.
Обновлено в 07:52
Происшествия

Кокорин и Мамаев прибыли на заседание суда

Нападающий "Зенита" Кокорин и полузащитник "Краснодара" Мамаев прибыли на первое заседание суда.
Обновлено в 07:33
Происшествия

Пожар в школе Красноярска: эвакуированы сотни детей

Обновлено в 00:56
Происшествия

Федор Конюхов попал в шторм в Южном океане, его лодка перевернулась

Российский путешественник Федор Конюхов во время очередной экспедиции попал в шторм в Южном океане.
Обновлено вчера в 06:26
Экономика

ЛУКОЙЛ договорился о разработке шельфа в Казахстане

ЛУКОЙЛ заключил с Минэнерго Казахстана и компанией «КазМунайГаз» контракт на разработку шельфа «Женис» в Каспийском море.
Обновлено в 07:47
Политика

Закон о запрете хостелов в жилых домах вступит в силу 1 октября

Согласительная комиссия депутов Госдумы и членов Совета федерации (СФ) пришла к компромиссу: закон, запрещающий открывать хостелы в многоквартирных домах, вступит в силу с 1 октября этого года, сообщается на сайте нижней палаты парламента.
Обновлено в 05:13
Энергетика

Кабмин Украины отменил фиксированные цены на газ для населения

Кабмин Украины на заседании в среду отменил фиксированные цены на газ для населения, что позволит избежать повышения цены по требованию МВФ.
Обновлено в 05:37
Происшествия

ФСБ завела дело на мэра Евпатории

"Возбуждено уголовное дело в отношении главы администрации города Евпатории, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 286 УК РФ (превышение должностных полномочий с причинением тяжких последствий)", - говорится в сообщении.
Обновлено в 02:21
Общество

Голикова сообщила о росте смертности в каждом третьем регионе страны

Смертность выросла в каждом третьем регионе России по итогам 2018 года, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова в ходе правительственного часа в Госдуме.
Обновлено в 05:05
Футбол

РФС отказал «Динамо» в возврате подъемных, выплаченных Ташаеву

Палата по разрешению споров Российского футбольного союза (РФС) отказала в удовлетворении заявления московского "Динамо" о возврате суммы подъемных, выплаченных стороне полузащитника Александра Ташаева, сообщается на официальном сайте РФС.
Обновлено в 07:31
Происшествия

Сотрудница «Почты России» избила клиентку веником

Обновлено в 04:45
Происшествия

В Эфиопии будет опубликован отчет о причинах катастрофы Boeing 737 MAX

Обновлено в 02:52
Наука

Минсельхоз США прекратит эксперименты над кошками

Министерство сельского хозяйства США закроет программу исследований токсоплазмоза, которая проводилась 37 лет и привела к гибели тысяч кошек.
Обновлено в 06:52
Футбол

«Урал» и «Арсенал» показали формы на матч

Обновлено в 03:04
Происшествия

Забравший детей из приемной семьи в Швеции россиянин задержан в Польше

Органы ювенальной юстиции забрали детей из семьи Лисовых, когда их мать тяжело заболела.
Обновлено вчера в 16:30
Общество

Москва и Подмосковье оказались лидерами по преступности в России

Наибольшее число преступлений в России в прошлом году было совершено в Москве, сообщает RT со ссылкой на данные МВД.
Обновлено в 01:34
Политика

У Исаакиевского собора в Петербурге установили «надгробие» Путину

Табличка с Путиным, фото которой удаляли в вк, появилась и в Петербурге pic.twitter.com/8QaEdR5hIY— Dave Frenkel (@merr1k) 3 апреля 2019 г. «Что мы хотели этим сказать: за принятые антинародные законы, постоянное вранье и отвратительное правление, Путин умер для граждан России», — говорится в сообщении «Агит России».
Обновлено в 05:32
Происшествия

Три человека задержаны за разбойное нападение на больницу в Петербурге

Три человека задержаны по подозрению в нападении на больницу в Курортном районе Санкт-Петербурга, в результате которого были похищены деньги и пострадали несколько сотрудников, сообщает в среду главное управление СК по городу.
Обновлено в 04:14
Единоборства

Макгрегор оскорбил Нурмагомедова в Twitter

Ирландский боец смешанных единоборств Конор Макгрегор, ранее объявивший о завершении спортивной карьеры, оскорбил в Twitter чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиба Нурмагомедова.
Обновлено в 03:28
Политика

Сенаторы США подготовили против России новые санкции

Сенаторы-республиканцы и демократы США представят законопроект, направленный на то, чтобы удержать Россию от «вмешательства в выборы в США», угрожая жесткими санкциями в отношении ее банковской, энергетической и оборонной промышленности и суверенного долга.
Обновлено в 07:01
Экономика

В России могут отменить комиссию при снятии наличных в банкоматах

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России предложила отказаться от комиссий за снятие наличных в любых банкоматах.
Обновлено вчера в 07:25
Здоровье

В Дагестан прибыла руководитель Роспотребнадзора России Анна Попова

Главный санитарный врач страны навестит в больнице Хасавюрта пациентов с острой кишечной инфекцией Сегодня, 3 апреля, в Дагестан прибыла руководитель Роспотребнадзора – главный государственный санитарный врач России Анна Попова.
Обновлено в 06:03
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Эрнесто Вальверде
Испанский футболист
Испанский футболист и футбольный тренер. Выступал на позиции нападающего. В настоящее время - главный тренер клуба «Барселона».
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Барселона
Спортивный клуб
Каталонский профессиональный футбольный клуб из одноимённого города, один из самых титулованных клубов в Испании и в мире. Основан в 1899 году группой швейцарских, британских, испанских и каталонских футболистов во главе с Жоаном Гампером. Клуб стал одним из символов Каталонии, отсюда происходит и девиз - Mes que un club - «Больше, чем клуб». Поклонники ФК «Барселона» также известны как «cules».
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