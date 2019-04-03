Вальверде: «„Барселона“ зависима от Месси, но может играть и без него»Soccer.ru вчера в 20:18

Любая команда мира была бы зависима, но мы можем играть и без него. В первые 15 минут у нас не было "мессизависимости", а в последние 15 – была. Мы слишком много позволяли сопернику у своих ворот, но дело не в защитниках, а во всей команде.

Вальверде: «„Барселона“ зависима от Месси, но может играть и без него»

Авто Путин откроет в Подмосковье завод Mercedes-Benz Напомним, строительство завода Mercedes-Benz стартовало в июне 2017 года. Объем инвестиций в проект составил €250 млн.

Гаджеты Apple сняла ролик о создании круглой коробки для пиццы Apple выпустила новый рекламной ролик под названием «Аутсайдеры», посвященный четырём сотрудникам компании и их идее о создании круглой коробки для пиццы.

Общество Боровицкую башню реконструируют для удобства посещения Кремля «Реконструкция (в режиме реставрации с приспособлением к современному использованию) объекта культурного наследия федерального значения «Александровский сад» в части входной зоны с организацией пропускного режима на территорию Московского Кремля через Боровицкую башню», — сказано в документе.

Экономика Кремль попросил Росстат объяснить данные о нехватке денег на обувь Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отреагировал на вопрос журналистов о том, что 35,4% семей в стране, по данным Росстата, не могут позволить себе купить две пары подходящей по сезону обуви каждому из членов семьи, передает корреспондент РБК.

Политика Кремль возмутили планы НАТО в Черном море В Кремле негативно отнеслись к заявлению представителя США при НАТО Кей Бейли Хатчисон о подготовке пакета мер по сдерживанию РФ в Черноморском бассейне, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Музыка Макаревич раскритиковал новую книгу Джоанны Стингрей Лидер группы «Машина времени» Андрей Макаревич раскритиковал книгу американской певицы и актрисы Дожанны Стингрей «Стингрей в стране чудес».

Происшествия Не исключен теракт: новые данные о взрыве в академии в Петербурге По разным данным, в результате взрыва в питерской академии пострадали трое или четверо сотрудников учебного заведения, их жизням ничего не угрожает.

Армия и оружие Британия подняла истребители на перехват российских бомбардировщиков над Северным морем Два истребителя дежурных сил британских Королевских ВВС отправились с базы Лоссимут в Шотландии на перехват российских бомбардировщиков, выполнявших полет над Северным морем, отмечается в западных авиадиспетчерских службах.

Происшествия Кокорин и Мамаев прибыли на заседание суда Нападающий "Зенита" Кокорин и полузащитник "Краснодара" Мамаев прибыли на первое заседание суда.

Происшествия Федор Конюхов попал в шторм в Южном океане, его лодка перевернулась Российский путешественник Федор Конюхов во время очередной экспедиции попал в шторм в Южном океане.

Экономика ЛУКОЙЛ договорился о разработке шельфа в Казахстане ЛУКОЙЛ заключил с Минэнерго Казахстана и компанией «КазМунайГаз» контракт на разработку шельфа «Женис» в Каспийском море.

Политика Закон о запрете хостелов в жилых домах вступит в силу 1 октября Согласительная комиссия депутов Госдумы и членов Совета федерации (СФ) пришла к компромиссу: закон, запрещающий открывать хостелы в многоквартирных домах, вступит в силу с 1 октября этого года, сообщается на сайте нижней палаты парламента.

Энергетика Кабмин Украины отменил фиксированные цены на газ для населения Кабмин Украины на заседании в среду отменил фиксированные цены на газ для населения, что позволит избежать повышения цены по требованию МВФ.

Происшествия ФСБ завела дело на мэра Евпатории "Возбуждено уголовное дело в отношении главы администрации города Евпатории, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 286 УК РФ (превышение должностных полномочий с причинением тяжких последствий)", - говорится в сообщении.

Общество Голикова сообщила о росте смертности в каждом третьем регионе страны Смертность выросла в каждом третьем регионе России по итогам 2018 года, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова в ходе правительственного часа в Госдуме.

Футбол РФС отказал «Динамо» в возврате подъемных, выплаченных Ташаеву Палата по разрешению споров Российского футбольного союза (РФС) отказала в удовлетворении заявления московского "Динамо" о возврате суммы подъемных, выплаченных стороне полузащитника Александра Ташаева, сообщается на официальном сайте РФС.

Наука Минсельхоз США прекратит эксперименты над кошками Министерство сельского хозяйства США закроет программу исследований токсоплазмоза, которая проводилась 37 лет и привела к гибели тысяч кошек.

Происшествия Забравший детей из приемной семьи в Швеции россиянин задержан в Польше Органы ювенальной юстиции забрали детей из семьи Лисовых, когда их мать тяжело заболела.

Общество Москва и Подмосковье оказались лидерами по преступности в России Наибольшее число преступлений в России в прошлом году было совершено в Москве, сообщает RT со ссылкой на данные МВД.

Политика У Исаакиевского собора в Петербурге установили «надгробие» Путину Табличка с Путиным, фото которой удаляли в вк, появилась и в Петербурге pic.twitter.com/8QaEdR5hIY— Dave Frenkel (@merr1k) 3 апреля 2019 г. «Что мы хотели этим сказать: за принятые антинародные законы, постоянное вранье и отвратительное правление, Путин умер для граждан России», — говорится в сообщении «Агит России».

Происшествия Три человека задержаны за разбойное нападение на больницу в Петербурге Три человека задержаны по подозрению в нападении на больницу в Курортном районе Санкт-Петербурга, в результате которого были похищены деньги и пострадали несколько сотрудников, сообщает в среду главное управление СК по городу.

Единоборства Макгрегор оскорбил Нурмагомедова в Twitter Ирландский боец смешанных единоборств Конор Макгрегор, ранее объявивший о завершении спортивной карьеры, оскорбил в Twitter чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиба Нурмагомедова.

Политика Сенаторы США подготовили против России новые санкции Сенаторы-республиканцы и демократы США представят законопроект, направленный на то, чтобы удержать Россию от «вмешательства в выборы в США», угрожая жесткими санкциями в отношении ее банковской, энергетической и оборонной промышленности и суверенного долга.

Экономика В России могут отменить комиссию при снятии наличных в банкоматах Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России предложила отказаться от комиссий за снятие наличных в любых банкоматах.