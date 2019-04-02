Футбол
Вальверде: «„Барселона“ зависима от Месси, но может играть и без него»Soccer.ru вчера в 20:18
Любая команда мира была бы зависима, но мы можем играть и без него. В первые 15 минут у нас не было "мессизависимости", а в последние 15 – была. Мы слишком много позволяли сопернику у своих ворот, но дело не в защитниках, а во всей команде.
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Вальверде: «Матч с „Вильярреалом“ доказывает, насколько сложно выиграть Ла Лигу»
Sport24.ruвчера в 19:31
Вальверде: «Сумасшедший матч. „Вильярреал“ мог победить, но мы сравняли счет. Это Ла Лига»
Бомбардир.рувчера в 18:53
Эрнесто Вальверде: «Матч с „Вильярреалом“ доказывает, насколько сложно выиграть чемпионат Испании»
Спорт-Экспрессвчера в 20:32
Автоматически обработан 7301 источник, обновлено в 03:35, Ашберн
Экономика
Правительство считает пожилых россиян проблемой для бюджета
Правительство считает пожилых россиян проблемой для бюджета страны.
Обновлено вчера в 10:25
Армия и оружие
Главком сухопутных войск рассказал, что будет на параде 9 мая
В день 74-й годовщины победы в Великой Отечественной войне зрители смогут увидеть на главной площади страны ЗРПК «Панцирь-С», ОТРК «Искандер-М», РК «Ярс», ЗРК «Бук-М2», самоходные гаубицы «Мста-С», автомобили «Тигр», бронетранспортеры БТР-МДМ «Ракушка», а также новые танки «Армата», БТР «Бумеранг».
Обновлено в 02:30
Происшествия
В Петербурге вспоминают жертв теракта в метро
Обновлено в 03:16
Общество
Треть российских семей оказалась без денег на обувь
Треть (35,4 процента) не имеют средств, чтобы приобретать каждому члену семьи по одной паре обуви на сезон (среди многодетных семей их больше — 40 процентов).
Обновлено в 02:12
Происшествия
В Эфиопии будет опубликован отчет о причинах катастрофы Boeing 737 MAX
Министерство иностранных дел Эфиопии сообщило, что не смогло представить 1 апреля предварительный отчет о причинах авиакатастрофы самолета Boeing 737 MAX компании Ethiopian Airlines, в результате которой 10 марта погибли 157 человек, однако отчет будет опубликован в конце этой недели.
Обновлено в 02:52
Происшествия
Лодка Федора Конюхова трижды перевернулась в Южном океане
В 22:17 пришло сообщение от Фёдора, что лодка перевернулась через борт, сделала оборот 360 градусов и встала на ровный киль.
Обновлено вчера в 06:39
Гаджеты
Операционная система «Эльбрус» стала доступна для скачивания
Операционная система «Эльбрус» стала доступна на официальном сайте компании АО «МЦСТ».
Обновлено вчера в 21:35
Происшествия
В Петербурге трехлетняя девочка вспорола себе живот о разбитую вазу
Родители девочки рассказали, что она упала на стеклянную вазу и распорола себе живот. Сейчас ребенок находится в тяжелом состоянии.
Обновлено в 02:32
Важное за сутки
Роскачество рассказало, как выбрать аптечную ромашку
Роскачество рассказало, как выбрать самую полезную аптечную ромашку и какими свойствами она обладает.
Обновлено в 01:15
Экономика
Россия и Китай соединили две части железнодорожного моста через Амур
Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) объявил о завершении ключевого этапа работ по строительству первого в истории железнодорожного моста через реку Амур на участке границы между РФ и КНР.
Обновлено вчера в 10:22
Общество
Москва и Подмосковье оказались лидерами по преступности в РФ
Лидерами по числу зарегистрированных преступлений являются Москва (более 140 тыс.), Московская область (80,2 тыс.) и Краснодарский край (68,1 тыс.).
Обновлено в 03:30
Финансы
ЦБ: в Минбанке найдены нарушения при валютно-обменных операциях
Временная администрация выявила нарушения при валютообменных операциях Московского индустриального банка (Минбанк), находящегося на санации, сообщил зампред ЦБ РФ Василий Поздышев в интервью ТАСС.
Обновлено в 02:52
Происшествия
Адвокат допустил скорое освобождение Кокорина и Мамаева
Братьев Кокориных, Павла Мамаева и Александра Протасовицкого обвиняют в побоях, причинении легкого вреда здоровью и хулиганстве.
Обновлено вчера в 21:16
Кино
Появился новый тизер к финальному сезону «Игры престолов»
В сети появился новый тизер к финальному сезону «Игры престолов» — Последствия.
Обновлено вчера в 11:34
Политика
Суд обязал уволить мэра Евпатории
Евпаторийский городской суд сегодня огласил резолютивную часть решения по иску прокуратуры, обвинившей мэра Андрея Филонова в конфликте интересов при назначении отца его гражданской жены руководителем одного из муниципальных учреждений.
Обновлено вчера в 14:20
Экономика
Андрей Молчанов продаст часть своей доли в «Группе ЛСР»
Продаваемые ценные бумаги будут предложены посредством ускоренного формирования книги заявок.
Обновлено вчера в 17:16
Экономика
ФАС предложила отменить комиссию за снятие наличных
Федеральная антимонопольная служба вынесла предложение об обнулении комиссий для граждан при снятии наличных в банкоматах, в рамках борьбы с «зарплатным рабством», сообщают «Известия» со ссылкой на ФАС.
Обновлено вчера в 18:41
Общество
Китайцам запретили строить завод для продажи воды Байкала
Арбитражный суд Иркутской области запретил китайской организации «АкваСиб» строить завод по розливу бутилированной воды в поселке Култук на Байкале, передает «Интерфакс».
Обновлено вчера в 11:35
Космос
Рогозин объяснил увольнение разработчиков корабля «Федерация»
Обновлено вчера в 21:51
Происшествия
Мужчина напал с ножом на учеников начальной школы в Китае
В китайской провинции Хунань мужчина напал с ножом на учеников начальной школы.
Обновлено в 02:11
Шоу-бизнес
Бывшая девушка Тимати выходит замуж за сына олигарха
Сын миллиардера и известный светский тусовщик Алексей Гарбер сделал предложение руки и сердца Миле Волчек.
Обновлено вчера в 14:58
Космос
«Роскосмос» предложит S7 помощь в реализации программы «Морской старт»
Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин рассказал, что госкорпорация намерена оказать поддержку S7 Group и продолжать сотрудничество по проекту «Морской старт» после гибели совладелицы компании Наталии Филевой в авиакатастрофе в Германии.
Обновлено в 00:57
Происшествия
В Пекине на скоростной трассе столкнулись 16 машин
Обновлено в 03:18
Общество
Богатейшие американцы жалуются на нехватку денег
Гигантские для России зарплаты – сотни тысяч долларов в год – все меньше устраивают американцев.
Обновлено в 03:06
Происшествия
Протестующих в Венесуэле обстреляли с вертолета
Обновлено вчера в 21:22
Шоу-бизнес
63-летний Владимир Кузьмин тайно женился на молодой любовнице
Светлана хвалилась в сетях, что Кузьмин подарил ей яхту с красноречивым именем "Красотка" (по названию своего старого хита).
Обновлено вчера в 18:02
Футбол
Спартаковец Педро Роша вернулся в Бразилию
Обновлено в 01:21
Общество
Медведи в Московском зоопарке проснулись
2 апреля стало известно, что в Московском зоопарке родился детеныш дикдика Кирка (небольшие антилопы, обитающие в Африке).
Обновлено в 02:06
Единоборства
Макгрегор оскорбил Нурмагомедова в Twitter
Обновлено в 03:28
Здоровье
«Скорую» в Кузбассе тоже централизуют и оптимизируют
Обновлено в 01:31