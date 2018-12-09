Футбол

Вальверде: «„Барселона“ заслужила счёт на табло»
Евро-футбол.ру
01:55

Счёт на табло в первом тайме (3:0) был вполне заслуженным, ведь мы создали много моментов.
Евро-футбол.ру01:55

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Вальверде: «„Барселона“ заслужила счёт на табло»

Евро-футбол.ру01:55

Эрнесто Вальверде: «Счет на табло отражает суть игры»

Матч ТВ01:42

Эрнесто Вальверде: «Счет на табло отражает суть игры»

Sportbox.RU01:42

Вальверде: Месси просто невероятен

Чемпионат01:23

Эрнесто Вальверде: «Счет 3:0 к перерыву отражал расклад на поле»

Спорт-Экспресс00:38

Вальверде: «Удивительно, что Месси в этом году не выиграл никаких индивидуальных наград»

Sport24.ru02:38

Эрнесто Вальверде: «„Барселоне“ безгранично повезло, что у нее есть Месси»

Sports.ruвчера в 22:26
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Футбол

Месси установил новый рекорд чемпионата Испании

Обновлено в 03:16
Футбол

«Спартак» обыграл «Анжи» в матче РПЛ

Обновлено в 02:32
Футбол

«Рома» планирует уволить Ди Франческо, но не может найти ему замену

Удерживает президента "Ромы" Джима Паллотту от увольнения два фактора: угрозы со стороны спортивного директора Мончи, который пообещал уйти вместе с Ди Франческо, и трудности с писком замены – ни одна из кандидатур, в том числе экс-тренер "Милана" Винченцо Монтелла и экс-тренер "Форентины" Паулу Соуза, не устраивают руководство.
Обновлено в 03:17
Футбол

«Атланта Юнайтед» стала чемпионом МЛС впервые в истории

«Атланта Юнайтед» выиграла в финальном матче плей-офф МЛС у «Портленд Тимберс» (2:0). Клуб из Атланты, основанный в 2014 году, впервые стал чемпионом МЛС и завоевал путевку в Лигу чемпионов КОНКАКАФ.
Обновлено в 03:10
Футбол

«Тоттенхэм» показал лучший старт в АПЛ в своей истории

«Тоттенхэм» показал лучший старт в Премьер-лиге в своей истории, набрав 36 очков в 16 стартовых матчах.
Обновлено в 01:22
Футбол

Старриджу грозит дисквалификация за игру на тотализаторе

Игрок «Ливерпуля» Даниэл Старридж может получить дисквалификацию, если его признают виновным в нарушении закона о ставках.
Обновлено в 02:53
Футбол

Гвардиола: «Все хотят нас победить. Мы пытаемся стать чемпионами»

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола прокомментировал результат матча 16-го тура АПЛ против "Челси" (0:2).
Обновлено в 03:02
Футбол

Агент Караваева ответил на вопрос о «Зените»

Иван Бакулин, агент защитника голландского "Витесса", Иван Бакулин прокомментировал слухи о возможном переходе своего клиента в петербургский "Зенит", сообщает "Чемпионат".
Обновлено в 03:10
Футбол

Фернандеш поддержал идею введения VAR в РПЛ

4 декабря клубы Российской премьер-лиги (РПЛ) единогласно поддержали идею введения VAR в следующем сезоне.
Обновлено в 03:16
Футбол

Семин: победа «Локомотива» над «Оренбургом» была закономерной

Обновлено в 01:05
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Полузащитник «Арсенала» может перейти в «Реал»

Мадридский «Реал» проявляет интерес к полузащитнику лондонского «Арсенала» Аарону Рэмзи.
Обновлено в 02:46
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«Динамо» объявило о расставании с главным тренером

Московское «Динамо» объявило об уходе главного тренера команды Бориса Колчина.
Обновлено в 01:07
Футбол

Унаи Эмери: «Игроков „Арсенала“ ничего не отвлекает»

Главный тренер лондонского «Арсенала» Унаи Эмери прокомментировал недавний скандал, связанный с употреблением игроками клуба алкоголя и веселящего газа на вечеринке в августе.
Обновлено в 03:03
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«Ренн» одержал победу в матче с «Дижоном»

В матче 17-го тура французской Лиги 1 «Ренн» одержал победу над «Дижоном» со счётом 2:0. Первый гол забил полузащитник Бенжамен Буриго на 69-й минуте.
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Аргентинский футболист, нападающий и капитан испанского клуба «Барселона», с 2011 года - капитан национальной сборной Аргентины. Лучший бомбардир в истории «Барселоны» и сборной Аргентины. Считается одним из лучших футболистов современности и одним из лучшиx игроков всеx времён.
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Эрнесто Вальверде
Испанский футболист
Испанский футболист и футбольный тренер. Выступал на позиции нападающего. В настоящее время - главный тренер клуба «Барселона».
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