Вальверде: «Барселона» может выиграть три трофея или ни одногоЧемпионат 12:44

Главный тренер «Барселоны» Эрнесто Вальверде поделился ожиданиями от матча 33-го тура чемпионата с «Алавесом», а также оценил шансы команды завоевать три трофея по итогам сезона.

Вальверде: «Барселона» может выиграть три трофея или ни одного

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