Футбол

Вальверде: «Барселона» может выиграть три трофея или ни одногоЧемпионат 12:44

Главный тренер «Барселоны» Эрнесто Вальверде поделился ожиданиями от матча 33-го тура чемпионата с «Алавесом», а также оценил шансы команды завоевать три трофея по итогам сезона.
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Эрнесто Вальверде: «В этом сезоне „Барселона“ может как завоевать три трофея, так и остаться без титулов»

Sportbox.RU12:42

Вальверде: «„Барселона“ может выиграть три трофея, а может ни одного»

Sport24.ru12:55

Вальверде: «Барселона» может выиграть три трофея или ни одного

Чемпионат12:44

Эрнесто Вальверде: «В этом сезоне „Барселона“ может как завоевать три трофея, так и остаться без титулов»

Матч ТВ12:42

Вальверде: «„Барселона“ может выиграть три трофея или ни одного»

Soccer.ru13:17

Эрнесто Вальверде: «„Барселона“ может как выиграть три титула, так и остаться без трофеев»

Спорт-Экспресс12:15

Эрнесто Вальверде: «Пока нет повода праздновать. Можем как сделать требл, так и остаться без трофеев»

Sports.ru11:41
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Выручка китайской телекоммуникационной компании Huawei по итогам первого квартала текущего года выросла на 39% в годовом выражении и составила 179,7 млрд юаней (порядка $26,8 млрд).
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В штабе Зеленского не приняли поздравления Януковича

Экс-президент Украины ранее поздравил Зеленского в соцсетях и призвал его не подвести доверившихся ему украинцев Представитель штаба кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского Дмитрий Разумков заявил, что команда Зеленского не принимает поздравлений от бывшего украинского лидера Виктора Януковича.
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Новый взрыв прогремел в Коломбо, столице Шри-Ланки. Взорвался микроавтобус, где саперы попытались обезвредить бомбу.
Обновлено в 13:37
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Тело победительницы Кубка России по тайскому боксу Кристины Мялиной обнаружили в Москве, сообщает РЕН ТВ.
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В Хакасии экс-сотрудников колонии осудили за пытки над заключенными

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Эрнесто Вальверде
Испанский футболист
Испанский футболист и футбольный тренер. Выступал на позиции нападающего. В настоящее время - главный тренер клуба «Барселона».
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Барселона
Спортивный клуб
Каталонский профессиональный футбольный клуб из одноимённого города, самый титулованный клуб Испании и топ-5 чемпионатов. Основан в 1899 году группой швейцарских, британских, испанских и каталонских футболистов во главе с Жоаном Гампером. Клуб стал одним из символов Каталонии, отсюда происходит и девиз - Mes que un club - «Больше, чем клуб». Поклонники ФК «Барселона» также известны как «cules».
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