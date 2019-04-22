Футбол
Вальверде: «Барселона» может выиграть три трофея или ни одногоЧемпионат 12:44
Главный тренер «Барселоны» Эрнесто Вальверде поделился ожиданиями от матча 33-го тура чемпионата с «Алавесом», а также оценил шансы команды завоевать три трофея по итогам сезона.
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Наука
Искусственные лимфоузлы помогут победить рак
У мышей с меланомой, которым вводили клетки из «искусственных лимфоузлов», опухоли оставались стабильными, а сами животные доживали до 40 дней.
Обновлено 20 апреля в 06:37
Политика
В России допустили изменения в Донбассе после инаугурации Зеленского
После инаугурации лидирующего на президентских выборах Владимира Зеленского переговоры по Донбассу могут измениться в позитивную сторону, считает первый зампостпреда России в ООН Дмитрий Полянский.
Обновлено в 14:17
Здоровье
Пенсионерку спасли во время диспансеризации в кардиоцентре Волгограда
83-летняя женщина в субботу, 20 апреля, приехала на день открытых дверей в кардиоцентр.
Обновлено в 11:28
Футбол
Адвокат Кокорина считает, что суд превращается в «дело 12 стульев»
Юриста смутил то факт, что прокурор отказался предоставить суду стул, которым Кокорин ударил чиновника Пака.
Обновлено в 12:00
Экономика
Выручка Huawei в I квартале выросла на 39%
Выручка китайской телекоммуникационной компании Huawei по итогам первого квартала текущего года выросла на 39% в годовом выражении и составила 179,7 млрд юаней (порядка $26,8 млрд).
Обновлено в 08:40
Политика
Сторонники Порошенко резко изменили риторику после победы Зеленского
Сторонники Петра Порошенко резко поменяли тон высказываний после победы на выборах Владимира Зеленского.
Обновлено в 13:36
Политика
Владимир Зеленский лидирует после подсчета 90% бюллетеней
Обновлено в 03:03
Политика
На Украине подал в отставку второй за сутки губернатор
Губернатор Николаевской области Алексей Савченко написал заявление об отставке.
Обновлено в 13:03
Происшествия
Новгородские власти опровергают забастовку медиков в Окуловке
Новгородские власти опровергают сообщения о забастовке медиков в Окуловском районе Новгородской области, якобы начавшейся сегодня, 22 апреля.
Обновлено в 08:01
Шоу-бизнес
Вандалы осквернили могилу Евгения Осина
Неизвестные осквернили захоронение российского и советского певца Евгения Осина на московском Троекуровском кладбище, сообщается в телеграм-канале 112.
Обновлено в 11:14
Шоу-бизнес
Адвокат Сергей Жорин и Наталья Рагозина развелись
Звездный адвокат Сергей Жорин, представлявший на суде интересы юмориста Евгения Петросяна, и двукратная чемпионка мира по боксу Наталья Рагозина развелись.
Обновлено в 05:28
Политика
В штабе Зеленского не приняли поздравления Януковича
Экс-президент Украины ранее поздравил Зеленского в соцсетях и призвал его не подвести доверившихся ему украинцев Представитель штаба кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского Дмитрий Разумков заявил, что команда Зеленского не принимает поздравлений от бывшего украинского лидера Виктора Януковича.
Обновлено в 06:46
Политика
Порошенко заявил о планах вернуться в администрацию президента Украины
Президент Украины Петр Порошенко, чьи полномочия подходят к концу, заявил о намерении вернуться в администрацию главы государства через один срок.
Обновлено в 13:05
Политика
Иран пригрозил перекрыть Ормузский пролив из-за санкций США
Командующий морским подразделением Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) Али Реза Тангсири заявил, что власти Ирана перекроют Ормузский пролив в том случае, если Тегеран не сможет им пользоваться из-за ограничительных мер США, сообщает в понедельник иранское агентство "Фарс".
Обновлено в 08:26
Культура
НТВ запустит документальный сериал «Намедни» без Парфенова
Телеканал НТВ готовит документальный сериал под рабочим названием «Намедни», говорится в сообщении на сайте телеканала.
Обновлено в 10:44
Политика
В Госдуме раскритиковали Comedy Club за шутки про депутатов
Депутат Государственной думы от ЛДПР Василий Власов раскритиковал проекты Comedy Club и «Наша Russia» на телеканале ТНТ.
Обновлено в 13:06
Спорт
Фигуристка Ильиных опровергла информацию о завершении карьеры
Обновлено в 13:51
Авто
В России упали продажи люксовых автомобилей
По данным «Автостат», продажи новых автомобилей сегмента Luxury снизились на 19% в первом квартале 2019 года и составил 269 единиц.
Обновлено вчера в 23:47
Происшествия
Новый взрыв произошел на Шри-Ланке
Новый взрыв прогремел в Коломбо, столице Шри-Ланки. Взорвался микроавтобус, где саперы попытались обезвредить бомбу.
Обновлено в 13:37
Шоу-бизнес
Продюсера Суханкиной посадили на семь лет за мошенничество
Обновлено в 03:00
Политика
Мадуро поздравил россиян с днем рождения Ленина
Обновлено в 12:01
Происшествия
В Москве обнаружили тело чемпионки России по тайскому боксу
Тело победительницы Кубка России по тайскому боксу Кристины Мялиной обнаружили в Москве, сообщает РЕН ТВ.
Обновлено в 05:29
Происшествия
В Хакасии экс-сотрудников колонии осудили за пытки над заключенными
Абаканский городской суд в Хакасии признал трех бывших сотрудников исправительной колонии №33 виновными в избиении заключенного и в издевательствах над ним, сообщили РИА Новости в суде.
Обновлено в 12:37
Происшествия
Пролившийся с крыши небоскреба бассейн попал на видео
В столице Филиппин Маниле из-за землетрясения выплеснулась вода из бассейна, расположенного на крыше одного из небоскребов.
Обновлено в 13:35
Политика
Яровая попросила ФНС проверить информацию о налогах на теплицы
Вице-спикер Госдумы Ирина Яровая сообщила, что в СМИ стала появляться информация о том, что россиян вынуждают оформлять теплицы как объекты недвижимости и платить за это налоги.
Обновлено в 09:47
Общество
Навального уличили в зарабатывании миллионов на компромате
Обновлено в 07:56