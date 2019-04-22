Футбол

Вальверде: «„Барселона“ может выиграть три трофея или ни одного»Soccer.ru 13:17

Главный тренер «Барселоны» Эрнесто Вальверде считает, что его команда может остаться без трофеев в этом сезоне. Безусловно, сезон складывается неплохо для нас, но мы пока ничего не выиграли.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Эрнесто Вальверде: «В этом сезоне „Барселона“ может как завоевать три трофея, так и остаться без титулов»

Матч ТВ12:42

Вальверде: «„Барселона“ может выиграть три трофея, а может ни одного»

Sport24.ru12:55

Вальверде: «Барселона» может выиграть три трофея или ни одного

Чемпионат12:44

Вальверде: «„Барселона“ может выиграть три трофея или ни одного»

Soccer.ru13:17

Эрнесто Вальверде: «В этом сезоне „Барселона“ может как завоевать три трофея, так и остаться без титулов»

Sportbox.RU12:42

Эрнесто Вальверде: «„Барселона“ может как выиграть три титула, так и остаться без трофеев»

Спорт-Экспресс12:15

Эрнесто Вальверде: «Пока нет повода праздновать. Можем как сделать требл, так и остаться без трофеев»

Sports.ru11:41
Показать все источники
Автоматически обработано 7315 источников, обновлено в 16:00, Ашберн
Происшествия

Тело чемпионки России по тайскому боксу нашли в Москве

Обновлено в 06:58
Политика

Губернатор Николаевской области написал заявление об отставке

На Украине губернатор Николаевской области Алексей Савченко написал заявление об отставке, сообщают «Украинские новости».
Обновлено в 12:37
Политика

США пообещали $10 млн за информацию о финансовых операциях «Хезболлы»

США пообещали заплатить до $10 млн за информацию о финансовых операциях ливанского движения «Хезболла», которое Вашингтон считает террористическим.
Обновлено в 14:24
Политика

Яровая попросила ФНС проверить информацию о налогах на теплицы

Вице-спикер Госдумы Ирина Яровая сообщила, что в СМИ стала появляться информация о том, что россиян вынуждают оформлять теплицы как объекты недвижимости и платить за это налоги.
Обновлено в 09:47
Происшествия

Члена банды Басаева приговорили к 16 годам за нападение на десантников

Суд в Чечне приговорил члена банды Шамиля Басаева Шамиля Казбулатова к 16 годам колонии строгого режима за участие в нападении на псковских десантников в 2000 году.
Обновлено в 14:43
Игры

«Эротический Mass Effect»: Subverse собрала на Kickstarter $1,2 млн

Обновлено в 02:26
Общество

Инициатор «Бессмертного полка» отреагировал на жалобу учительницы

Обновлено в 08:22
Шоу-бизнес

Вандалы осквернили могилу Евгения Осина

Неизвестные осквернили захоронение российского и советского певца Евгения Осина на московском Троекуровском кладбище, сообщается в телеграм-канале 112.
Обновлено в 11:14
Путешествия

Ростуризм посоветовал приостановить продажу туров на Шри-Ланку

Ростуризм вслед за министерством иностранных дел РФ рекомендовал россиянам воздержаться от поездок на Шри-Ланку, а турагентствам и туроператорам - приостановить продажу туров.
Обновлено в 14:20
Политика

Стали известны дата и место встречи Путина и Ким Чен Ына

В понедельник пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что подготовка встречи Путина и Ким Чен Ына завершается, однако официально Кремль не называл точную дату переговоров: они состоятся «до конца апреля», уточнил Песков.
Обновлено в 14:30
Происшествия

В деле об убийстве следователя Шишкиной появилась новая версия

Обновлено в 12:24
Общество

Налог на имущество физлиц: нужно ли платить с теплиц и навесов

Если гражданин соорудил на своем приусадебном участке парник, который можно перенести без вреда для конструкции, налог на имущество физлиц с такой теплицы платить не требуется.
Обновлено в 09:21
Происшествия

Владелец ASOS потерял троих детей в теракте на Шри-Ланке

Обновлено в 06:34
Политика

В Госдуме назвали отвратительными шутки Comedy Club про депутатов

Депутат Госдумы Василий Власов заявил, что программы Comedy Club и «Наша Russia» отвратительны из-за шуток про депутатов.
Обновлено в 14:08
Экономика

Власти требуют от поставщика песка для «Ростов-Арены» 30 млн рублей

Департамент имущественно-земельных отношений донской столицы подал иск к АО "Донтрансгидромеханизация" на сумму 30,5 млн рублей.
Обновлено в 15:00
Общество

«Россети» выделят Чечне средства для снижения потерь электроэнергии

"Россети" планируют выделить Чечне до 2022 года более 5,6 млрд рублей для снижения потерь электроэнергии, - сообщил сегодня генеральный директор МРСК Северного Кавказа (входит в группу компаний "Россети") Виталий Иванов.
Обновлено в 14:48
Энергетика

Кабмин Украины согласовал снижение цен на газ для населения на 3,5%

Правительство Украины и компания "Нафтогаз Украины" согласовали снижение предельных регулируемых цен на природный газ для нужд населения и тепловой генерации на 3,54% с 1 мая.
Обновлено в 13:11
Транспорт

Работу московского метро и МЦК продлят в день празднования Пасхи

Московский метрополитен и Московское центральное кольцо (МЦК) в день празднования Пасхи, 28 апреля, будут работать до 02:00 следующего дня, рассказали в мэрии столицы.
Обновлено в 11:34
Шоу-бизнес

Цымбалюк-Романовская отказалась посетить похороны Джигарханяна

Виталина Цымбалюк-Романовская была третьей, самой известной и самой скандальной женой Армена Джигарханяна.
Обновлено в 01:01
Театры

В Адыгее стартовал международный фестиваль «Кавказский меловой круг»

Фестиваль адыго-абхазских театров «Кавказский меловой круг» объединил в Адыгее 12 театров. В этом году он получил статус международного.
Обновлено в 12:29
Политика

Меркель поздравила Зеленского и пригласила в Берлин

Канцлер Германии Ангела Меркель поздравила Владимира Зеленского с победой на выборах президента Украины и выразила надежду на скорую встречу с ним в Берлине.
Обновлено в 05:07
Происшествия

Из-за землетрясения на Филиппинах с крыши небоскреба пролился бассейн

В интернете появилось видео, на котором запечатлено, как тонны воды обрушиваются с крыши здания высотой 181 м. Инцидент произошел в результате землетрясения в центральной части Филиппин.
Обновлено в 15:46
Общество

Дмитрий Быков впервые вышел на связь

Обновлено в 14:27
Политика

Соратников Порошенко вызвали на допрос по делу о хищениях

Украинская Генеральная прокуратура вызвала на допрос и для вручения подозрений бывшего главу администрации президента (АП) Украины Бориса Ложкина, заместителя главы АП Алексея Филатова и экс-председателя республиканского Нацбанка Валерию Гонтареву.
Обновлено в 07:43
Кино

В Сети появился трейлер фильма «Герой» с Александром Петровым

Обновлено в 08:25
Политика

Максим Галкин поздравил Зеленского с победой

Юморист Максим Галкин поздравил кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского с победой на выборах.
Обновлено в 06:43
Гаджеты

Realme показал новый смартфон версии Realme C2

Обновлено в 09:27
Шоу-бизнес

Сын вдовы Евстигнеева разрыдался на похоронах матери

В Москве 22 апреля проходит прощание с актрисой Ириной Цывиной, сообщает издание "Вокруг ТВ".
Обновлено в 06:26
Происшествия

Новгородские власти опровергают забастовку медиков в Окуловке

Новгородские власти опровергают сообщения о забастовке медиков в Окуловском районе Новгородской области, якобы начавшейся сегодня, 22 апреля.
Обновлено в 08:01
Происшествия

Россельхознадзор выявил новую схему контрабанды яблок из Белоруссии

Россельхознадзором выявлена новая схема незаконного ввоза свежих яблок неустановленного происхождения в Россию из Белоруссии.
Обновлено в 13:27
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Эрнесто Вальверде
Испанский футболист
Испанский футболист и футбольный тренер. Выступал на позиции нападающего. В настоящее время - главный тренер клуба «Барселона».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Барселона
Спортивный клуб
Каталонский профессиональный футбольный клуб из одноимённого города, самый титулованный клуб Испании и топ-5 чемпионатов. Основан в 1899 году группой швейцарских, британских, испанских и каталонских футболистов во главе с Жоаном Гампером. Клуб стал одним из символов Каталонии, отсюда происходит и девиз - Mes que un club - «Больше, чем клуб». Поклонники ФК «Барселона» также известны как «cules».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное