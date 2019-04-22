Футбол
Вальверде: «„Барселона“ может выиграть три трофея или ни одного»Soccer.ru 13:17
Главный тренер «Барселоны» Эрнесто Вальверде считает, что его команда может остаться без трофеев в этом сезоне. Безусловно, сезон складывается неплохо для нас, но мы пока ничего не выиграли.
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В Госдуме назвали отвратительными шутки Comedy Club про депутатов
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Общество
«Россети» выделят Чечне средства для снижения потерь электроэнергии
"Россети" планируют выделить Чечне до 2022 года более 5,6 млрд рублей для снижения потерь электроэнергии, - сообщил сегодня генеральный директор МРСК Северного Кавказа (входит в группу компаний "Россети") Виталий Иванов.
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Энергетика
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Транспорт
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Театры
В Адыгее стартовал международный фестиваль «Кавказский меловой круг»
Фестиваль адыго-абхазских театров «Кавказский меловой круг» объединил в Адыгее 12 театров. В этом году он получил статус международного.
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Политика
Меркель поздравила Зеленского и пригласила в Берлин
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Происшествия
Из-за землетрясения на Филиппинах с крыши небоскреба пролился бассейн
В интернете появилось видео, на котором запечатлено, как тонны воды обрушиваются с крыши здания высотой 181 м. Инцидент произошел в результате землетрясения в центральной части Филиппин.
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Общество
Дмитрий Быков впервые вышел на связь
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Соратников Порошенко вызвали на допрос по делу о хищениях
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Кино
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Сын вдовы Евстигнеева разрыдался на похоронах матери
В Москве 22 апреля проходит прощание с актрисой Ириной Цывиной, сообщает издание "Вокруг ТВ".
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Новгородские власти опровергают забастовку медиков в Окуловке
Новгородские власти опровергают сообщения о забастовке медиков в Окуловском районе Новгородской области, якобы начавшейся сегодня, 22 апреля.
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Россельхознадзор выявил новую схему контрабанды яблок из Белоруссии
Россельхознадзором выявлена новая схема незаконного ввоза свежих яблок неустановленного происхождения в Россию из Белоруссии.
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