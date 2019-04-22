Вальверде: «„Барселона“ может выиграть три трофея или ни одного»Soccer.ru вчера в 13:17

Главный тренер «Барселоны» Эрнесто Вальверде считает, что его команда может остаться без трофеев в этом сезоне. Безусловно, сезон складывается неплохо для нас, но мы пока ничего не выиграли.

Вальверде: «„Барселона“ может выиграть три трофея или ни одного»

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