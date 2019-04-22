Футбол
Вальверде: «„Барселона“ может выиграть три трофея или ни одного»Soccer.ru вчера в 13:17
Главный тренер «Барселоны» Эрнесто Вальверде считает, что его команда может остаться без трофеев в этом сезоне. Безусловно, сезон складывается неплохо для нас, но мы пока ничего не выиграли.
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Эрнесто Вальверде: «„Барселона“ может как выиграть три титула, так и остаться без трофеев»
Спорт-Экспрессвчера в 12:15
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