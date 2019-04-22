Футбол

Вальверде: «„Барселона“ может выиграть три трофея или ни одного»Soccer.ru вчера в 13:17

Главный тренер «Барселоны» Эрнесто Вальверде считает, что его команда может остаться без трофеев в этом сезоне. Безусловно, сезон складывается неплохо для нас, но мы пока ничего не выиграли.
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Вальверде: «Нет разницы, в каком туре выиграть Ла Лигу»

Евро-футбол.рувчера в 17:11

Эрнесто Вальверде: «В этом сезоне „Барселона“ может как завоевать три трофея, так и остаться без титулов»

Матч ТВвчера в 12:42

Вальверде: «„Барселона“ может выиграть три трофея, а может ни одного»

Sport24.ruвчера в 12:55

Вальверде: «Барселона» может выиграть три трофея или ни одного

Чемпионатвчера в 12:44

Вальверде: «„Барселона“ может выиграть три трофея или ни одного»

Soccer.ruвчера в 13:17

Эрнесто Вальверде: «В этом сезоне „Барселона“ может как завоевать три трофея, так и остаться без титулов»

Sportbox.RUвчера в 12:42

Эрнесто Вальверде: «„Барселона“ может как выиграть три титула, так и остаться без трофеев»

Спорт-Экспрессвчера в 12:15
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Шоу-бизнес

Госпитализирована певица Любовь Успенская

Обновлено вчера в 03:04
Политика

В аэропорту Владивостока пассажир из КНДР ударил по камере журналиста

Неприятный инцидент произошёл, когда журналист южнокорейской компании SBS пытался задать пассажиру рейса из КНДР вопрос, а тот в ответ начал бить рукой по камере и после попытался побежать за другим журналистом.
Обновлено в 00:02
Происшествия

Из-за землетрясения на Филиппинах с крыши небоскреба пролился бассейн

В интернете появилось видео, на котором запечатлено, как тонны воды обрушиваются с крыши здания высотой 181 м. Инцидент произошел в результате землетрясения в центральной части Филиппин.
Обновлено вчера в 15:46
Происшествия

Подруга Кокорина и Мамаева рассказала о начале конфликта с Соловчуком

Девушка рассказала, что после посещения вместе с компанией футболистов клуба "Эгоист" где-то в семь часов утра 8 октября она села в машину, стоявшую перед входом.
Обновлено вчера в 09:13
Экономика

Вступили в силу новые правила для транспортного налога

С 15 апреля не нужно платить налог за: автомобили, находящиеся в розыске, транспорт, розыск которого прекращен, с месяца начала розыска до месяца возврата транспортного средства владельцу/ Будьте внимательны: факт угона автомобиля и его возврата нужно подтвердить документами.
Обновлено вчера в 09:27
Политика

Сторонники Порошенко резко изменили риторику после победы Зеленского

Сторонники Петра Порошенко резко поменяли тон высказываний после победы на выборах Владимира Зеленского.
Обновлено вчера в 13:36
Хоккей

Гол Овечкина не спас «Вашингтон» в матче с «Каролиной»

Обновлено вчера в 22:20
Здоровье

Абрикос признан наиболее полезным фруктом для печени

Обновлено вчера в 08:07
Происшествия

Сочинские полицейские избили журналиста, который сделал им замечание

Как рассказал корреспондент издания «Росдержава» Станислав Андреев интернет-порталу «Свободные медиа», его затащили на территорию отдела и начали избивать после того, как он обратил внимание на то, что полицейские находились на улице без головных уборов.
Обновлено вчера в 19:04
Общество

Роспотребнадзор проверил три наиболее популярные марки творога

В апреле читатели сайта Ria.ru приняли участие в интерактивном опросе, в результате которого эксперты Роспотребнадзора к празднику Пасхи проверили три самых популярных марки куриных яиц, творога и муки.
Обновлено в 00:51
Общество

Гидрометцентр предупредил россиян о весенних заморозках

Синоптики предупредили жителей некоторых регионов России о ночных заморозках.
Обновлено вчера в 04:02
Экономика

Аналитики зафиксировали рост желающих продать собственную дачу

Количество предложений по продаже дач за первый квартал выросло, по данным портала «Мир квартир», на 8,7%, спрос при этом снизился на 6,3%. Эта тенденция наблюдается уже не первый год, дачу становится все труднее продать, резюмирует гендиректор «Мира квартир» Павел Луценко.
Обновлено в 00:00
Интернет

Британские ученые назвали самые «слабые» пароли

Британский Национальный центр кибербезопасности подготовил список наименее надежных паролей, используемых для защиты интернет-аккаунтов.
Обновлено вчера в 21:12
Здоровье

Назван новый способ избежать ранней смерти

Специалисты американского колледжа кардиологов показали, что сидячий образ жизни повышает риск преждевременной смерти.
Обновлено в 00:34
Общество

Американец рассказал, что будет, если 46 дней питаться одним пивом

Обновлено вчера в 09:36
Происшествия

В Челябинске ребенку зажало голову дверью маршрутки

Обновлено вчера в 21:33
Хоккей

Канадский хоккеист вспомнил о 30 днях ужаса в России

Бывший вратарь омского «Авангарда» Байрон Дафо в подкасте Spittin’ Chiclets вспомнил о выступлении в России.
Обновлено вчера в 23:21
Происшествия

На востоке Москвы произошло ДТП с участием машины скорой помощи

В столичном районе Вешняки при столкновении легкового автомобиля с каретой скорой помощи пострадал один человек.
Обновлено вчера в 17:59
Наука

Математики доказали «превосходство» числа 73 над остальными числами

Доказываем гипотезу В феврале этого года гипотеза Шелдона, наконец, была строго доказана: математики Крис Спайсер и Карл Померанс (Carl Pomerance) показали, что не существует чисел, которые одновременно обладают свойствами «зеркальности» и «произведения», кроме 73.
Обновлено вчера в 10:04
Политика

Кравчук призвал Зеленского изменить отношение к Крыму

Первый президент Украины Леонид Кравчук посоветовал победившему во втором туре президентских выборов на Украине Владимиру Зеленскому изменить отношение к крымчанам и самому полуострову.
Обновлено вчера в 15:18
Происшествия

В Ростове-на-Дону произошел пожар в больнице

Пожар произошел в городской больнице в Ростове-на-Дону, пациентов и врачей эвакуировали, сообщил журналистам представитель ГУМЧС России по Ростовской области.
Обновлено вчера в 23:30
Политика

Гройсман собирается идти на выборы в парламент Украины

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман планирует принять участие в парламентских выборах, которые должны будут пройти в стране осенью.
Обновлено вчера в 17:28
Экономика

Недвижимость Тельмана Исмаилова пришла в движение

Следует отметить, что основной кредитор господина Исмаилова, БМ-банк, предоставивший в 2012–2014 годах ООО «Руслайн 2000» и голландской Tropicano Finance B.V так и не погашенные кредиты на сумму более $230 млн под его личные поручительства, сейчас пытается обратить взыскания и на иностранные активы экс-хозяина Черкизовского рынка.
Обновлено вчера в 18:17
Технологии

В семи китайских городах заработала сеть 5G

В семи городах Китая – Пекине, Шанхае, Гуанчжоу, Шэньчжэне, Нанкине, Ханчжоу и новой экономической зоне Сюнъань – запущена испытательная связь мобильного Интернета пятого поколения 5G "7+33+n".
Обновлено вчера в 23:27
Экономика

«Россети» выделят Чечне средства для снижения потерь электроэнергии

"Россети" планируют выделить Чечне до 2022 года более 5,6 млрд рублей для снижения потерь электроэнергии, - сообщил сегодня генеральный директор МРСК Северного Кавказа (входит в группу компаний "Россети") Виталий Иванов.
Обновлено вчера в 14:48
Здоровье

Клещи покусали более 400 свердловчан

В Свердловской области клещи покусали уже 431 человека. В Екатеринбурге от присасывания кровососущих пострадали 162 жителя.
Обновлено в 00:11
Политика

Климкин поздравил Зеленского цитатой из мультфильма «Жил-был пес»

Обновлено вчера в 08:38
Экономика

Правительство предлагает обложить село налогами

Премьер министр Дмитрий Медведев поручил к 15 мая предложить механизм легализации работы личных подсобных хозяйств.
Обновлено вчера в 06:36
Авто

Объявлены цены и комплектации нового Kia Soul для России

Новый KIA Soul предложат в России с двумя бензиновыми «атмосферниками»: 1,6-литровым 123-сильным MPI, работающим в паре с «механикой» или «автоматом», и 2,0-литровым 150-сильным мотором, доступным только с автоматической коробкой передач.
Обновлено вчера в 06:06
Гаджеты

Эксперт объяснил, почему не стоит заряжать смартфон до 100%

Руководитель экспертного портала по технике Mail.ru Hi-Tech Дмитрий Рябинин объяснил, что зарядка мобильного телефона до 100% сокращает срок службы аккумулятора, также как и полная разрядка устройства.
Обновлено вчера в 20:57
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Эрнесто Вальверде
Испанский футболист
Испанский футболист и футбольный тренер. Выступал на позиции нападающего. В настоящее время - главный тренер клуба «Барселона».
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Барселона
Спортивный клуб
Каталонский профессиональный футбольный клуб из одноимённого города, самый титулованный клуб Испании и топ-5 чемпионатов. Основан в 1899 году группой швейцарских, британских, испанских и каталонских футболистов во главе с Жоаном Гампером. Клуб стал одним из символов Каталонии, отсюда происходит и девиз - Mes que un club - «Больше, чем клуб». Поклонники ФК «Барселона» также известны как «cules».
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