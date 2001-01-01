Футбол

Вальверде: «„Барселона“ ещё не стала чемпионом, ничего не закончено»Sport.ru 02:59

Барселона — Реал Сосьедад
2 – 1
Матч завершён
Чемпионат Испании, вчера
Стадион «Камп Ноу»
15′
Микель Мерино
Клеман Лангле
45′
54′
Игор Субельдия
Лука Сангальи
Артур
Серджи Бускетс
56′
62′
Хуанми Хименес
Жорди Альба
64′
Усман Дембеле
Филиппе Коутиньо
72′
87′
Хуанми Хименес
Сандро Рамирес
87′
Диего Льоренте
Андер Барренечеа
Артуро Видаль
Серхи Роберто
90′
Все говорят, что "Барселона" уже чемпион, но это не так. Нужно победить в следующем матче, а затем в других. Пока не будет сыгран последний матч ничего не будет решено.
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Вальверде: «„Барселона“ ещё не стала чемпионом, ничего не закончено»

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