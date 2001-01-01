Футбол

Вальверде: «Барселона» ещё не стала чемпионом, ничего не законченоЧемпионат 02:37

Главный тренер каталонской «Барселоны» Эрнесто Вальверде после победы со счётом 2:1 в домашнем матче 33-го тура испанской Примеры с «Реалом Сосьедад» отметил, что борьба за чемпионство ещё не закончена.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Эрнесто Вальверде: «Побеждать сложнее, чем думают люди, ради победы приходится страдать»

Матч ТВ03:10

Вальверде: «Барселона» ещё не стала чемпионом, ничего не закончено

Чемпионат02:37

Эрнесто Вальверде: «„Барселона“ еще не чемпион»

Спорт-Экспрессвчера в 17:49

Вальверде: «„Барселона“ ещё не стала чемпионом, ничего не закончено»

Sport.ru02:59

Вальверде: «„Барселона“ еще не чемпион»

Soccer.ruвчера в 17:52

Вальверде: «Все говорят, что „Барселона“ уже чемпион, но это не так»

Бомбардир.ру03:20

Эрнесто Вальверде: «Мы не чемпионы. Ничего не закончено»

Sports.ruвчера в 17:15
Показать все источники
Автоматически обработано 7311 источников, обновлено в 03:32, Ашберн
Политика

На Украине начался второй тур выборов президента

На Украине открылись почти 30 тыс. участков для голосования во втором туре выборов президента.
Обновлено в 01:00
Происшествия

Специалисты назвали предварительные причины пожаров в Забайкалье

Специалисты установили не менее шести предварительных причин масштабных пожаров в населенных пунктах в Забайкальском крае, среди них палы сухой травы, горевшие свалки, обрывы ЛЭП и переход огня из Китая и Монголии при ветре в 28-30 м/с.
Обновлено в 02:06
Происшествия

Число погибших в результате взрывов на Шри-Ланке достигло 160

Обновлено в 03:14
Экономика

Минфин предложил ввести обязательную маркировку ювелирных изделий

Министерство финансов России разработало законопроект о введении обязательной маркировки драгоценных металлов, драгоценных камней и изделий из них с 2020 года.
Обновлено вчера в 11:05
Музыка

Появилось видео выступления Медведевой в латексном наряде

На видеозаписи, опубликованной в твиттере музыкантом Кристианом Костовым, россиянка выступает в розовом латексном костюме под песню Арианы Гранде "7 Rings".
Обновлено 19 апреля в 12:30
Политика

Лукашенко назвал Россию оплотом белорусского суверенитета

Президент Беларуси Александр Лукашенко, на прошлой неделе жаловавшийся, что в России «обнаглели и выкручивают руки», сегодня назвал Россию оплотом белорусского суверенитета.
Обновлено вчера в 06:38
Экономика

Семейные доходы руководства ЦБ выросли на 22%

Самым богатым руководителем ЦБ стал Сергей Швецов, семейный доход которого составил 94,2 млн руб. Он вместе со своей супругой Мариной Алехиной, работающей директором департамента обеспечения и контроля операций на финансовых рынках, заработал на 34% меньше, чем в 2017 году.
Обновлено 19 апреля в 17:24
Наука

Препарат Метформин поможет в борьбе с сердечной недостаточностью

Авторы исследования заключили, что приём Метформина пациентами с гипертрофией левого желудочка помогал снизить риск развития инфаркта и инсульта и таким образом - продлил жизнь.
Обновлено вчера в 06:03
Религия

Православные празднуют Вербное воскресенье

Обновлено вчера в 19:48
Путешествия

«Полно еды и нет медведей»: чешских туристов удивила поездка в Россию

Двое чешских путешественников рассказали о своей поездке в Россию на 40-летних мопедах "Ява", свои впечатления они опубликовали в статье для новостного портала iDNES.cz.
Обновлено в 00:50
Общество

Норкин впервые прокомментировал свое исчезновение из студии НТВ

Телеведущий Андрей Норкин объяснил свой уход из студии НТВ во время прямого эфира передачи «Место встречи».
Обновлено вчера в 17:08
Культура

В Тюмени пройдут бесплатные лекции о сюрреализме

30 апреля в 19:00 лекцию-встречу «Мексиканский сюрреализм в образе Фриды Кало» проведет художник, участник региональных и международных выставок, член молодежного объединения «Союз художников России» Алёна Козиол.
Обновлено в 01:14
Футбол

Дзюба сравнил эмоции от победы над «Краснодаром» с чемпионатом мира

Обновлено вчера в 18:16
Политика

Порошенко в день тишины заявил о своей победе

Президент Украины Петр Порошенко в день тишины выступил с речью в Виннице, в ходе которой призвал избирателей отложить все дела и проголосовать на выборах.
Обновлено вчера в 16:12
Хоккей

Овечкин обогнал Кейна по очкам в плей-офф НХЛ

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин вышел на 52-е место в истории Национальной хоккейной лиги (НХЛ) по набранным очкам в плей-офф.
Обновлено в 02:30
Футбол

Роналду рассказал о планах на следующий сезон

Обновлено вчера в 15:21
Общество

Королева Елизавета II сегодня празднует день рождения

В воскресенье, 21 апреля, королева Великобритании Елизавета II празднует свой 93-й день рождения.
Обновлено в 02:33
Происшествия

На МКАД перевернулась фура с цементом

Груженный цементом грузовик попал в аварию на 104-м км внешней стороны трассы. Видео с места происшествия опубликовал РЕН ТВ.
Обновлено в 00:23
Экономика

Большая ложь Центробанка: Как доллары завоёвывают Россию

Что задача по дедолларизации (понимаемой в широком смысле, как освобождение от иностранной валюты в целом) российской экономики, поставленная президентом РФ, выполняется.
Обновлено вчера в 10:15
Армия и оружие

В ДНР сообщили о перестрелке между бойцами ВСУ и националистами

Обновлено вчера в 22:26
Политика

Полиция на Украине получила 97 сообщений о нарушениях в «день тишины»

Как сообщал «Ридус», кандидат в президенты Украины шоумен Владимир Зеленский в рейтингах опережает действующего главу государства Петра Порошенко.
Обновлено вчера в 11:42
Политика

Порошенко показал «компромат» на жену Зеленского в день тишины

Украинский лидер Петр Порошенко в день тишины опубликовал видео-компромат на жену его оппонента Владимира Зеленского Елену.
Обновлено вчера в 11:24
Авто

Представлена премиальная «Нива» за 1,5 миллиона рублей

Роскошное убранство, невольно напоминающее салон Mercedes-Benz G-Class, получило новую переднюю панель, функциональный центральный тоннель с подстаканником, электронным «ручником» и кнопками управления стеклоподъемниками, дорогую отделку из натуральной кожи и алькантары и полноценный мультимедийный комплекс, нашедший «продолжение» даже на подголовниках передних сидений.
Обновлено вчера в 10:50
Транспорт

В ГИБДД раскрыли изменения в теоретическом экзамене на права

Госавтонспекция планирует к концу года вдвое увеличить число вопросов в теоретической части экзамена на водительские права.
Обновлено вчера в 08:27
Политика

Невестка Порошенко поддержала жену Зеленского, попавшую в базу «Миротворца»

Обновлено в 02:37
Шоу-бизнес

В Сети появилось фото подросшего сына Жанны Фриске и Дмитрия Шепелева

Телеведущий редко делится с поклонниками снимками сына. На днях в Сети появились свежие фотографии подросшего Платона.
Обновлено вчера в 07:47
Происшествия

В Омске погибли двое провалившихся под лед детей

Обновлено вчера в 11:41
Единоборства

Олейник проиграл Овериму нокаутом на турнире UFC в Санкт-Петербурге

Российский боец смешанного стиля Алексей Олейник проиграл голландцу Алистару Овериму техническим нокаутом на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в Санкт-Петербурге.
Обновлено вчера в 15:42
Общество

Появилось видео падения метеорита в Нижегородской области

Опубликовано видео, на котором зафиксировано падание светящегося белого объекта в небе над Нижегородской областью.
Обновлено в 02:15
Хоккей

Александр Радулов признан третьей звездой дня в НХЛ

Главной звездой признан нападающий «Сент-Луис Блюз» Джейден Шварц, оформивший хет-трик в матче с «Виннипег Джетс» (3:2, 4-2).
Обновлено в 01:01
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Эрнесто Вальверде
Испанский футболист
Испанский футболист и футбольный тренер. Выступал на позиции нападающего. В настоящее время - главный тренер клуба «Барселона».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Барселона
Спортивный клуб
Каталонский профессиональный футбольный клуб из одноимённого города, самый титулованный клуб Испании и топ-5 чемпионатов. Основан в 1899 году группой швейцарских, британских, испанских и каталонских футболистов во главе с Жоаном Гампером. Клуб стал одним из символов Каталонии, отсюда происходит и девиз - Mes que un club - «Больше, чем клуб». Поклонники ФК «Барселона» также известны как «cules».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное