Футбол
Вальверде: «Барселона» ещё не стала чемпионом, ничего не законченоЧемпионат 02:37
Главный тренер каталонской «Барселоны» Эрнесто Вальверде после победы со счётом 2:1 в домашнем матче 33-го тура испанской Примеры с «Реалом Сосьедад» отметил, что борьба за чемпионство ещё не закончена.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7311 источников, обновлено в 03:32, Ашберн
Политика
На Украине начался второй тур выборов президента
На Украине открылись почти 30 тыс. участков для голосования во втором туре выборов президента.
Обновлено в 01:00
Происшествия
Специалисты назвали предварительные причины пожаров в Забайкалье
Специалисты установили не менее шести предварительных причин масштабных пожаров в населенных пунктах в Забайкальском крае, среди них палы сухой травы, горевшие свалки, обрывы ЛЭП и переход огня из Китая и Монголии при ветре в 28-30 м/с.
Обновлено в 02:06
Экономика
Минфин предложил ввести обязательную маркировку ювелирных изделий
Министерство финансов России разработало законопроект о введении обязательной маркировки драгоценных металлов, драгоценных камней и изделий из них с 2020 года.
Обновлено вчера в 11:05
Музыка
Появилось видео выступления Медведевой в латексном наряде
На видеозаписи, опубликованной в твиттере музыкантом Кристианом Костовым, россиянка выступает в розовом латексном костюме под песню Арианы Гранде "7 Rings".
Обновлено 19 апреля в 12:30
Политика
Лукашенко назвал Россию оплотом белорусского суверенитета
Президент Беларуси Александр Лукашенко, на прошлой неделе жаловавшийся, что в России «обнаглели и выкручивают руки», сегодня назвал Россию оплотом белорусского суверенитета.
Обновлено вчера в 06:38
Экономика
Семейные доходы руководства ЦБ выросли на 22%
Самым богатым руководителем ЦБ стал Сергей Швецов, семейный доход которого составил 94,2 млн руб. Он вместе со своей супругой Мариной Алехиной, работающей директором департамента обеспечения и контроля операций на финансовых рынках, заработал на 34% меньше, чем в 2017 году.
Обновлено 19 апреля в 17:24
Наука
Препарат Метформин поможет в борьбе с сердечной недостаточностью
Авторы исследования заключили, что приём Метформина пациентами с гипертрофией левого желудочка помогал снизить риск развития инфаркта и инсульта и таким образом - продлил жизнь.
Обновлено вчера в 06:03
Религия
Православные празднуют Вербное воскресенье
Обновлено вчера в 19:48
Путешествия
«Полно еды и нет медведей»: чешских туристов удивила поездка в Россию
Двое чешских путешественников рассказали о своей поездке в Россию на 40-летних мопедах "Ява", свои впечатления они опубликовали в статье для новостного портала iDNES.cz.
Обновлено в 00:50
Общество
Норкин впервые прокомментировал свое исчезновение из студии НТВ
Телеведущий Андрей Норкин объяснил свой уход из студии НТВ во время прямого эфира передачи «Место встречи».
Обновлено вчера в 17:08
Культура
В Тюмени пройдут бесплатные лекции о сюрреализме
30 апреля в 19:00 лекцию-встречу «Мексиканский сюрреализм в образе Фриды Кало» проведет художник, участник региональных и международных выставок, член молодежного объединения «Союз художников России» Алёна Козиол.
Обновлено в 01:14
Футбол
Дзюба сравнил эмоции от победы над «Краснодаром» с чемпионатом мира
Обновлено вчера в 18:16
Политика
Порошенко в день тишины заявил о своей победе
Президент Украины Петр Порошенко в день тишины выступил с речью в Виннице, в ходе которой призвал избирателей отложить все дела и проголосовать на выборах.
Обновлено вчера в 16:12
Хоккей
Овечкин обогнал Кейна по очкам в плей-офф НХЛ
Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин вышел на 52-е место в истории Национальной хоккейной лиги (НХЛ) по набранным очкам в плей-офф.
Обновлено в 02:30
Футбол
Роналду рассказал о планах на следующий сезон
Обновлено вчера в 15:21
Общество
Королева Елизавета II сегодня празднует день рождения
В воскресенье, 21 апреля, королева Великобритании Елизавета II празднует свой 93-й день рождения.
Обновлено в 02:33
Происшествия
На МКАД перевернулась фура с цементом
Груженный цементом грузовик попал в аварию на 104-м км внешней стороны трассы. Видео с места происшествия опубликовал РЕН ТВ.
Обновлено в 00:23
Экономика
Большая ложь Центробанка: Как доллары завоёвывают Россию
Что задача по дедолларизации (понимаемой в широком смысле, как освобождение от иностранной валюты в целом) российской экономики, поставленная президентом РФ, выполняется.
Обновлено вчера в 10:15
Армия и оружие
В ДНР сообщили о перестрелке между бойцами ВСУ и националистами
Обновлено вчера в 22:26
Политика
Полиция на Украине получила 97 сообщений о нарушениях в «день тишины»
Как сообщал «Ридус», кандидат в президенты Украины шоумен Владимир Зеленский в рейтингах опережает действующего главу государства Петра Порошенко.
Обновлено вчера в 11:42
Политика
Порошенко показал «компромат» на жену Зеленского в день тишины
Украинский лидер Петр Порошенко в день тишины опубликовал видео-компромат на жену его оппонента Владимира Зеленского Елену.
Обновлено вчера в 11:24
Авто
Представлена премиальная «Нива» за 1,5 миллиона рублей
Роскошное убранство, невольно напоминающее салон Mercedes-Benz G-Class, получило новую переднюю панель, функциональный центральный тоннель с подстаканником, электронным «ручником» и кнопками управления стеклоподъемниками, дорогую отделку из натуральной кожи и алькантары и полноценный мультимедийный комплекс, нашедший «продолжение» даже на подголовниках передних сидений.
Обновлено вчера в 10:50
Транспорт
В ГИБДД раскрыли изменения в теоретическом экзамене на права
Госавтонспекция планирует к концу года вдвое увеличить число вопросов в теоретической части экзамена на водительские права.
Обновлено вчера в 08:27
Политика
Невестка Порошенко поддержала жену Зеленского, попавшую в базу «Миротворца»
Обновлено в 02:37
Шоу-бизнес
В Сети появилось фото подросшего сына Жанны Фриске и Дмитрия Шепелева
Телеведущий редко делится с поклонниками снимками сына. На днях в Сети появились свежие фотографии подросшего Платона.
Обновлено вчера в 07:47
Происшествия
В Омске погибли двое провалившихся под лед детей
Обновлено вчера в 11:41
Единоборства
Олейник проиграл Овериму нокаутом на турнире UFC в Санкт-Петербурге
Российский боец смешанного стиля Алексей Олейник проиграл голландцу Алистару Овериму техническим нокаутом на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в Санкт-Петербурге.
Обновлено вчера в 15:42
Общество
Появилось видео падения метеорита в Нижегородской области
Опубликовано видео, на котором зафиксировано падание светящегося белого объекта в небе над Нижегородской областью.
Обновлено в 02:15
Хоккей
Александр Радулов признан третьей звездой дня в НХЛ
Главной звездой признан нападающий «Сент-Луис Блюз» Джейден Шварц, оформивший хет-трик в матче с «Виннипег Джетс» (3:2, 4-2).
Обновлено в 01:01