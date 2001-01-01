Вальверде: «Барселона» ещё не стала чемпионом, ничего не законченоЧемпионат 02:37

Главный тренер каталонской «Барселоны» Эрнесто Вальверде после победы со счётом 2:1 в домашнем матче 33-го тура испанской Примеры с «Реалом Сосьедад» отметил, что борьба за чемпионство ещё не закончена.

Вальверде: «Барселона» ещё не стала чемпионом, ничего не закончено

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