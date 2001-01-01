Футбол
Вальверде: «Барселона» ещё не стала чемпионом, ничего не законченоЧемпионат 02:37
Чемпионат Испании, вчера
Стадион «Камп Ноу»
|15′
Микель Мерино
Клеман Лангле
|45′
|54′
Игор Субельдия
Лука Сангальи
Артур
Серджи Бускетс
|56′
|62′
Хуанми Хименес
Жорди Альба
|64′
Усман Дембеле
Филиппе Коутиньо
|72′
|87′
Хуанми Хименес
Сандро Рамирес
|87′
Диего Льоренте
Андер Барренечеа
Артуро Видаль
Серхи Роберто
|90′
|52%
|Владение мячом
|48%
|83%
|Процент точных передач
|81%
|4
|Удары в сторону ворот
|5
|4
|Удары в створ ворот
|3
|2
|Сейвы вратарём
|2
|6
|Офсайды
|–
|4
|Угловые
|2
|12
|Отборы
|10
|12
|Фолы
|11
|–
|Желтые карточки
|1
|–
|Красные карточки
|–
Барселона
Расстановка 4‑3‑3
1
Тер Штеген
2
Семеду
3
Пике
15
Лангле
18
Альба
20
Роберто
4
Ракитич
5
Бускетс
10
Месси
9
Суарес
7
Коутиньо
1
Рульи
2
Сальдуа
15
Элустондо
34
Барренечеа
29
Муньос
8
Мерино
23
Сангальи
14
Пардо
10
Ойарсабаль
12
Жозе
24
Рамирес
Реал Сосьедад
Расстановка 4‑3‑3
Главный тренер каталонской «Барселоны» Эрнесто Вальверде после победы со счётом 2:1 в домашнем матче 33-го тура испанской Примеры с «Реалом Сосьедад» отметил, что борьба за чемпионство ещё не закончена.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7311 источников, обновлено в 06:29, Ашберн
Происшествия
На Шри-Ланке произошел восьмой взрыв
Обновлено в 05:18
Политика
На Украине начался второй тур президентских выборов
Обновлено в 01:00
Происшествия
У избирательного участка внезапно умер украинец
В Тернопольской области у избирательного участка зафиксировали внезапную смерть человека. Об этом сообщает "112 Украина".
Обновлено в 04:44
Происшествия
Появилось видео за минуту до избиения чиновников Кокориным и Мамаевым
Мать нападающего петербургского «Зенита» Александра Кокорина Светлана в Instagram-аккаунте опубликовала видео, записанное за минуту до того, как ее сын нападает на чиновника Минпромторга Дениса Пака и гендиректора НАМИ Сергея Гайсина в московской «Кофемании».
Обновлено вчера в 10:32
Наука
Статины могут быть малоэффективны при высоком уровне холестерина
Актуальность проблемы Результаты исследования подчеркивают необходимость применения персонализированной медицины в борьбе с высоким уровнем холестерина и снижением высоких рисков сердечно-сосудистых заболеваний и инсульта в будущем, так как именно вышеперечисленные заболевания являются на сегодняшний день основными причинами смерти во всем мире.
Обновлено вчера в 12:39
Спорт
Тутберидзе представила первое ледовое шоу «Чемпионы на льду»
Российский тренер по фигурному катанию Этери Тутберидзе представила свое первое ледовое шоу под названием «Чемпионы на льду».
Обновлено вчера в 22:19
Политика
Зеленского обвинили в нарушении тайны голосования на выборах
Согласно украинскому законодательству, фотографирование или демонстрация результатов заполненного бюллетеня является нарушением тайны голосования, за это грозит штраф или ограничение свободы на срок до трех лет.
Обновлено в 06:25
Шоу-бизнес
Фото подросшего сына Жанны Фриске появилось в Сети
Дмитрий Шепелев оберегает от посторонних глаз своего сына. Фото с наследником телеведущий Первого канала публикует в Сети редко.
Обновлено в 04:30
Энергетика
Белоруссия потребует от России компенсацию за плохую нефть
Белоруссия обсудит с российской госкомпанией «Транснефть» механизмы компенсации за поставку некачественной нефти, заявил председатель концерна «Белнефтехим» Андрей Рыбаков.
Обновлено вчера в 10:21
Политика
На Украине избирательница закусила бюллетенем для голосования
Напомним, что сегодня на Украине проходит второй тур президентских выборов.
Обновлено в 05:21
Авто
Пять моделей авто, которые продают в первый год владения
Обновлено вчера в 03:34
Общество
Умер телеведущий и диктор Михаил Быков
Телеведущий и диктор Михаил Быков, известный как "голос петербургского метрополитена", умер на 73-м году жизни.
Обновлено в 05:33
Единоборства
Кроуфорд победил Хана в бою за титул чемпиона мира
Американец Теренс Кроуфорд победил британца Амира Хана и защитил титул чемпиона мира по версии Всемирной боксерской организации (WBO) в полусредней весовой категории (до 66,678 килограмма).
Обновлено в 01:59
Музыка
Дочь Алсу в шоу «Голос. Дети» исполнила песню Началовой
Микелла Абрамова выступила на шоу с песней Юлии Началовой «Герой не моего романа».
Обновлено вчера в 01:43
Общество
В столичный регион идет летнее тепло
Специалист Центра погоды "ФОБОС" Евгений Тишковец сообщил, что предстоящая неделя порадует жителей Москвы и Подмосковья летней погодой.
Обновлено вчера в 22:28
Политика
Пьяный украинец повеселился на избирательном участке на Украине
В Днепропетровской области пьяный мужчина в шутку демонстративно бросил рюкзак на пол на избирательном участке и заявил, что там находится бомба.
Обновлено в 03:17
Музыка
Появилось видео выступления Медведевой в латексном наряде
На видеозаписи, опубликованной в твиттере музыкантом Кристианом Костовым, россиянка выступает в розовом латексном костюме под песню Арианы Гранде "7 Rings".
Обновлено 19 апреля в 12:30
Экономика
КНДР намерена сократить зависимость от Китая и развивать связи с РФ
Государственная стратегия экономического развития КНДР предусматривает отказ от односторонней ориентации на Китай в пользу существенного укрепления хозяйственных связей с Россией.
Обновлено вчера в 23:25
Футбол
«Хоффенхайм» в гостях разгромил «Шальке»
В следующем туре Шальке в гостях сыграет против дортмундской Боруссии, а Хоффенхайм на своем поле встретится с Вольфсбург.
Обновлено вчера в 16:20
Общество
Меган Маркл и принц Гарри могут переехать в Африку
Меган Маркл и принц Гарри могут переехать в Африку, пишет The Sunday Times.
Обновлено в 01:24
Шоу-бизнес
Александр Гобозов перестал видеться с сыном
Обновлено в 03:18
Религия
Православные отмечают Вербное воскресенье
Обновлено вчера в 18:53
Политика
Владимир Зеленский и пустота
Владимир Зеленский в понедельник отпразднует ошеломительную победу во втором туре президентских выборов в Украине.
Обновлено вчера в 14:07
Происшествия
В Японии автобус наехал на толпу пешеходов
Муниципальный автобус в воскресенье, 21 апреля, врезался в группу пешеходов в крупном японском портовом городе Кобе на острове Хонсю, сообщает Kyodo.
Обновлено в 03:17
Общество
Королева Елизавета Вторая празднует 93-й день рождения
Королева Великобритании Елизавета Вторая празднует 93-летие. Ее день рождения совпал сегодня с католической Пасхой.
Обновлено в 05:59
Происшествия
Мужчина залез на крышу посольства Венесуэлы в Москве
Сотрудники столичной полиции задержали мужчину, залезшего на крышу посольства Венесуэлы в Москве.
Обновлено в 05:43
Политика
Турчинов сравнил Порошенко с Иисусом Христом
Секретарь СНБО Украины Александр Турчинов в день выборов вспомнил библейскую историю о том, как люди потребовали распять Иисуса Христа, и сравнил ее с нынешней ситуацией, когда украинцы «питают надежду улучшить свою жизнь не тяжким трудом, а благодаря чуду» и новому харизматичному лидеру.
Обновлено в 03:34
Происшествия
Четыре рыбака утонули на озере в Архангельской области
Четыре рыбака утонули, провалившись под лед на озере Лаче в городе Каргополь Архангельской области, сообщает пресс-служба регионального управления МЧС в воскресенье.
Обновлено в 05:09