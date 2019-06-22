Единоборства

Валуев заявил о смертельной опухоли мозгаГазета.Ru 03:16

Депутат Госдумы Николай Валуев рассказал о борьбе с онкологическим заболеванием. У бывшего чемпиона мира по боксу была диагностирована опухоль головного мозга. Политик перенес две операции, однако ему до сих пор необходимо лечение.
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с чего всё началось
Депутат Госдумы, бывший чемпион мира по боксу в супертяжелом весе Николай Валуев в эфире программы "Он и она" на канале "ТВ Центр" рассказал
, что продолжает лечение опухоли мозга, ставшей причиной его ухода из спорта в 2010 году.
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