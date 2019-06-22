Валуев заявил о смертельной опухоли мозгаГазета.Ru 03:16

с чего всё началось

Депутат Госдумы Николай Валуев рассказал о борьбе с онкологическим заболеванием. У бывшего чемпиона мира по боксу была диагностирована опухоль головного мозга. Политик перенес две операции, однако ему до сих пор необходимо лечение.

Автоспорт В Honda сломали пломбы на силовой установке Квята Как выяснилось, менять элементы в Honda не собираются, но сломали пломбы намеренно – чтобы минимизировать штрафы в будущем.

Политика Соловьев вырезал из эфира критику пенсионной реформы Из эфира программы журналиста Владимира Соловьева на канале «Россия» вырезали реплики политолога Сергея Кургиняна о пенсионной реформе.

Шоу-бизнес Алена Шишкова рассказала об отношениях с Анастасией Решетовой Бывшая возлюбленная рэпера Тимати, Алена Шишкова, которая родила ему дочь, приподняла завесу тайны над отношениями с его нынешней пассией – Анастасией Решетовой.

Политика Грузинским авиакомпаниям запретят полёты в Россию Ранее президент России Владимир Путин подписал указ, который запрещает российским авиакомпаниям с 8 июля осуществлять воздушные перевозки граждан в Грузию.

Автоспорт Квят потеряет 15 позиций на старте Гран-при Франции Российский гонщик "Торо Россо" Даниил Квят потеряет более 15 позиций на стартовой решетке Гран-при Франции, сообщает "Советский спорт".

Политика В России подняли вопрос о судьбе грузинских вин Российское вино легко заменит грузинские, если его ввоз будет запрещен.

Политика Медведев ответил на обвинения Грузии Премьер-министр России Дмитрий Медведев ответил на обвинения со стороны Грузии в беспорядках в стране.

Происшествия Швеция объявила в международный розыск россиянина Дениса Лисова Швеция объявила в международный розыск россиянина Дениса Лисова, который тайно вывез из страны своих дочерей, чтобы вернуть их на родину.

Путешествия Названы самые дорогие для путешествий на поезде города Дорогую покупку железнодорожных билетов сделали и путешественники, которые проехали на поезде через всю Россию - от Москвы до Владивостока на поезде пара туристов из-за рубежа прокатилась за 90 тысяч рублей.

Политика В Иране казнили шпионившего в пользу ЦРУ сотрудника оборонной сферы В Иране казнили сотрудника иранской оборонной сферы, сотрудничавшего с ЦРУ и шпионившего в пользу США, сообщила судебная организация вооруженных сил Ирана.

Армия и оружие Российский Су-24 пролетел вблизи авианосца Испании в Балтийском море Российский бомбардировщик Су-24 пролетел рядом с испанским авианосцем Juan Саrlоs I, когда тот выполнял маневры на учениях НАТО в Балтийском море.

Игры Автору Mario Royale пришлось переделать игру из-за жалобы Nintendo Напомним, что в новой королевской битве игроки не могут взаимодействовать, но могут воровать друг у друга грибы, разбивать кирпичи под соперниками или запускать в других пользователей панцирь Купы.

Футбол «Все мои мысли с ЦСКА. И всегда были здесь». Алан Дзагоев остается В течение прошлого сезона Виктор Гончаренко много раз повторял, что ЦСКА не хватало именно Дзагоева (последние полгода полузащитник пропустил из-за травмы «крестов»).

Авто Самые распространенные проблемы Volkswagen Polo Sedan с пробегом Volkswagen Polo Sedan является ярким примером адаптации автомобиля на глобальной платформе под нужды локального рынка с организацией местного производства.

Шоу-бизнес Дмитрий Певцов попросил у Путина театр Артист Дмитрий Певцов в инстаграме разместил обращение к президенту России Владимиру Путину.

Политика Кафе в Тбилиси взвинтили на 20% цены для россиян Кафе в Батуми заявило о повышении цен в меню для российских туристов на 20%. Об этом сообщает портал Грузия Online.

Общество Инспекторам ГИБДД могут разрешить лишать водительских прав без суда Еще одно предложение касается расширения полномочий инспекторов ГИБДД. Им хотят разрешить ограничивать действие водительских прав без суда.

Общество В США одобрили продажу «женской виагры» В США Управление по контролю за лекарствами и продуктами утвердило решение об одобрении нового лекарства для усиления потенции у женщин.