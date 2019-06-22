Спорт

Валуев заявил о смертельной опухоли мозгаГазета.Ru 03:16

Депутат Госдумы Николай Валуев рассказал о борьбе с онкологическим заболеванием. У бывшего чемпиона мира по боксу была диагностирована опухоль головного мозга. Политик перенес две операции, однако ему до сих пор необходимо лечение.
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Валуев проходит терапию из-за опухоли головного мозга

Нева Спорт07:36

Валуев каждый месяц проходит терапию из-за опухоли мозга

Sport24.ru03:55

«Мне лазили в голову»: Валуев из-за опухоли мозга каждый месяц проходит терапию

Комсомольская правдавчера в 15:15

Валуев: каждый месяц прохожу терапию из-за опухоли мозга

Чемпионат05:44

Валуева ждет мучительная смерть Жанны Фриске из-за опухоли в мозге

Газета.Ru06:33

Валуев признался, что продолжает лечить опухоль мозга

RT на русском04:15

Валуев заявил о лечении от «условно смертельного» заболевания

РБК06:37
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Политика

«Продолжаем летать». Georgian Airways не прекращает рейсы в Россию

«Новый запрет действует на российские авиакомпании и полеты из России в Грузию, поэтому мы продолжаем летать по расписанному графику», – пояснили 22 июня РИА Новости в пресс-службе Georgian Airways.
Обновлено в 06:44
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В Алма-Ате открыли памятник фигуристу Денису Тену

Мемориал погибшему казахстанскому фигуристу Денису Тену появился на пересечении улиц Курмангазы и Байсеитовой в Алма-Ате.
Обновлено в 03:54
Армия и оружие

Российский Су-24 пролетел вблизи авианосца Испании в Балтийском море

Обновлено в 06:12
Политика

Жители Тбилиси пожаловались на приостановку турпотока из России

Жителей Тбилиси расстроило решение о приостановке турпотока из России.
Обновлено в 02:49
Армия и оружие

Трамп остановил удар США по Ирану

Президент США Дональд Трамп в твиттере заявил, что отдал приказ остановить удар по территории Ирана.
Обновлено вчера в 09:08
Экономика

Минфин предложил создать подобие советских магазинов «Березка»

Владельцем магазина для дипломатического корпуса, как указано в сопроводительных документах к постановлению, является российское юридическое лицо, включенное в реестр владельцев магазинов беспошлинной торговли в соответствии с правом Евразийского экономического союза (ЕАЭС) и законодательством Российской Федерации о таможенном регулировании.
Обновлено вчера в 11:54
Авто

Назван ТОП-3 надежных японских седанов за 400 тыс. рублей

Не менее надежный чем Corolla, но более просторный и хорошо оснащенный седан Avensis занимает первую строчку нашего рейтинга.
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Происшествия

В Москве трое детей упали с аттракциона

Обновлено в 06:25
Хоккей

Хоккеист сборной России назвал россиян «хмурыми и злыми»

Хоккеист сборной России и клуба «Колорадо» Никита Задоров дал интервью «Спорт Экпресс», в котором рассказал о разнице между американцами и канадцами, с одной стороны, и русскими, с другой.
Обновлено в 07:30
Космос

Центр Хруничева планирует на 2020 год 4-5 запусков ракет «Протон-М»

После запуска "Ямала" Варочко сообщал, что до конца года Центр Хруничева планирует осуществить еще не менее пяти пусков ракет-носителей "Протон-М" с федеральной и коммерческой полезной нагрузкой.
Обновлено в 04:17
Происшествия

Сергея Пенкина не пустили в самолет

Обновлено в 06:59
Автоспорт

Боттас опередил Хэмилтона в третьей практике Гран-при Франции

Пилот Мерседеса Валттери Боттас занял первое место в третьей практике Гран-при Франции на трассе Поль Рикар в Ле-Кастелле.
Обновлено в 07:27
Общество

РКН требует от eBay удалить объявления о продаже военных орденов

Роскомнадзор на основании поступивших в ведомство судебных решений направил американской интернет-компании eBay требования об удалении объявлений о продаже орденов и медалей Великой Отечественной войны, а также других госнаград и знаков отличия.
Обновлено в 05:35
Экономика

После «Прямой линии» к Путину обратились строители Крымского моста

Обновлено в 06:11
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Соловьев вырезал из эфира критику пенсионной реформы

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Кадыров обратился к Грузии фразой «до Тбилиси всего 200 километров»

«Хочу напомнить, что от Грозного до Тбилиси всего двести километров», — начал Кадыров.
Обновлено в 07:18
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Путин призвал не сажать людей ради «галок» и быть к ним ближе

В ходе "Прямой линии" Путин иной раз сам заводил разговор по самым резонансным темам этого года.
Обновлено в 04:20
Общество

День скорби и памяти в Кингисеппе

Обновлено в 07:58
Политика

В Тбилиси сжигают российские флаги

Поступает информация, что протестующие сжигают российские флаги.
Обновлено 20 июня в 16:57
Шоу-бизнес

Алибасов записал первое видеообращение после отравления

Продюсер Бари Алибасов записал видеообращение к своим поклонникам, в котором опроверг появившиеся ранее в ряде СМИ новости о якобы плохом отношении к себе.
Обновлено в 07:10
Футбол

Футбольный клуб «Спартак» обыграл «Сочи» в товарищеском матче

Московский футбольный клуб "Спартак" победил "Сочи" в товарищеском матче. Встреча, проходившая в Москве, завершилась со счетом 7:1.
Обновлено в 06:10
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На Украине заранее знали о возвращении Крыма в состав РФ

В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения.
Обновлено в 01:46
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В Крыму назвали фейками украинские угрозы обезвоживания полуострова

В Крыму заявили, что эи угрозы - всего лишь провокационные фейки. Об этом заявил председатель ОП Крыма Григорий Иоффе, пишет РИА Новости.
Обновлено в 07:10
Общество

Уральцы объявили себя «гражданами СССР» и отказываются платить за ЖКХ

Некоторые жители города объявили себя «гражданами СССР» и отказываются платить за ЖКХ, при этом есть и те, кто не собирается оплачивать даже ипотеку.
Обновлено в 05:42
Политика

В правительстве Грузии оценили решение России о запрете авиасообщения

Специальный представитель грузинского премьер-министра по связям с Россией Зураб Абашидзе заявил, что грузинские власти изучают решение Москвы о запрете авиасообщения с Грузией.
Обновлено в 07:27
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Порошенко прокомментировал возбужденные против него уголовные дела

Бывший президент Украины Петр Порошенко заявил, что персонально против него не заведено ни одного уголовного дела.
Обновлено в 06:57
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Глава СКР взял на контроль дело об избиении полицейскими журналиста

Позднее стало известно, что в этом же ОВД избили Михеенко. Было возбуждено уголовное дело по статье о превышении должностных полномочий.
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Лишенный прав футболист «Спартака» попался на превышении скорости

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Зеленский призвал предотвратить новые войны

Необходимо сделать все возможное, чтобы война не стала привычным явлением для будущих поколений.
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Компания Boeing на месяц перенесла запуск своих кораблей к МКС

По сведениям источник РИА Новости в ракетно-космической отрасли, беспилотный вариант аппарата Starliner отправится на орбиту в середине сентября, а корабль с экипажем на борту – в конец ноября.
Обновлено в 07:30
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Николай Валуев
Российский боксер
Российский политик. Депутат Государственной думы Федерального собрания Российской Федерации VI и VII созывов, первый заместитель председателя комитета ГД по экологии и охране окружающей среды с 21 декабря 2011 года.
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