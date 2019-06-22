Спорт
Валуев заявил о смертельной опухоли мозгаГазета.Ru 03:16
Депутат Госдумы Николай Валуев рассказал о борьбе с онкологическим заболеванием. У бывшего чемпиона мира по боксу была диагностирована опухоль головного мозга. Политик перенес две операции, однако ему до сих пор необходимо лечение.
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«Мне лазили в голову»: Валуев из-за опухоли мозга каждый месяц проходит терапию
Комсомольская правдавчера в 15:15
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