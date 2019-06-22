Единоборства

Валуев сообщил о лечении опухоли головного мозгаРБК 06:37

Николай Валуев рассказал, что продолжает лечение из-за опухоли мозга, в 2010 году вынудившей его завершить спортивную карьеру. Об этом экс-чемпион мира по боксу в супертяжелом весе заявил в эфире программы «Он и она» на канале «ТВ Центр». Валуев назвал свое заболевание «условно смертельным».
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с чего всё началось
Депутат Госдумы, бывший чемпион мира по боксу в супертяжелом весе Николай Валуев в эфире программы "Он и она" на канале "ТВ Центр" рассказал
, что продолжает лечение опухоли мозга, ставшей причиной его ухода из спорта в 2010 году.
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