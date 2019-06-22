Валуев рассказал о борьбе с опухолью мозгаРИА Новости 09:14

с чего всё началось

В Германии не доделали до конца. В итоге и дома профессор, который делал вторую операцию, тоже не смог полностью вычистить опухоль, потому что там проходят важнейшие сосуды головного мозга. Он принял правильное решение, не стал рисковать.

Валуев рассказал о борьбе с опухолью мозга

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