Валуев рассказал о борьбе с опухолью мозгаТАСС 08:16

с чего всё началось

Депутат Государственной думы РФ и бывший чемпион мира по боксу в супертяжелом весе Николай Валуев рассказал, что дважды ложился на операционный стол для удаления опухоли в головном мозге и ежемесячно проходит терапию с целью лечения заболевания.

Валуев рассказал о борьбе с опухолью мозга

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Политика Сборщиков подписей в поддержку Любови Соболь в Москве облили фекалиями Ранее зампред Общественной палаты столицы и главный редактор «Эха Москвы» Алексей Венедиктов попросил московскую полицию защитить сборщиков подписей.

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Космос NASA обнаружило на Марсе признаки жизни На Марсе ученые благодаря марсоходу Curiosity провели исследование и нашли то, что чаще всего указывает на присутствие жизни.

Шоу-бизнес Лидию Федосееву-Шукшину госпитализировали в Москве Актриса Лидия Федосеева-Шукшина в субботу была госпитализирована в одну из московских больниц, сообщает РИА Новости со ссылкой на дочь артистки Ольгу Шукшину.

Кино «Сонин секрет» откроют в Питере Завтра, в День памяти и скорби, в четыре часа утра на открытой площадке на Малой Садовой в Северной столице петербуржцам и гостям города будет показан спектакль Липецкого государственного театра кукол 'Сонин секрет'.

Футбол «Барселона» отказалась от трансфера Де Лигта Ранее появилась информация, что Де Лигт дал согласие на переход в «Ювентус».

Политика Журналистка обвинила Дональда Трампа в изнасиловании Джейн Кэрролл, писательница и журналистка из США, обвинила Дональда Трампа, американского президента, в изнасиловании, произошедшем более 20 лет назад.

Происшествия Следствие по делу сестер Хачатурян завершено Следствие по делу обвиняемых в убийстве отца сестер Хачатурян завершено.

Политика Грузинский банкир пообещал оплатить чартеры для украинских туристов Основатель грузинского «Ти-Би-Си Банка» Мамука Хазарадзе пообещал профинансировать 10 чартерных рейсов авиакомпании Georgian Airlines для украинских туристов, путешествующих из Киева в Тбилиси.

Политика Соловьев прокомментировал повышение цен в грузинских кафе для россиян Ранее грузинское кафе "Езо" в центре Тбилиси и кафе-ресторан "Гарденс" в Батуми объявили, что повысят цены на 20 процентов для клиентов из России.

Происшествия В Петербурге пес спас новорожденную девочку В Петербурге пес спас оставленную матерью новорожденную девочку. Об этом сообщил телеканал "Вести".

Экономика Стоимость биткоина превысила $10 тысяч По состоянию на 06.42 по московскому времени биткоин подорожал на 10,33% – до 10,73 тысячи долларов.

Происшествия Сбежавшего из Швеции с тремя детьми россиянина объявили в розыск Швеция объявила в международный розыск россиянина Дениса Лисова, который забрал из приемной семьи трех своих детей и вывез их в Польшу.