Валуев рассказал о борьбе с опухолью мозгаТАСС 08:16

с чего всё началось

Депутат Государственной думы РФ и бывший чемпион мира по боксу в супертяжелом весе Николай Валуев рассказал, что дважды ложился на операционный стол для удаления опухоли в головном мозге и ежемесячно проходит терапию с целью лечения заболевания.

Валуев рассказал о борьбе с опухолью мозга

Политика Жителям России запретили летать в Грузию Как сообщают РИА Новости, указ о запрете авиарейсов в Грузию для российских перевозчиков подписал накануне президент страны Владимир Путин.

Политика Зурабишвили заявила, что туристы из России должны приезжать в Грузию Президент РФ Владимир Путин подписал в пятницу указ, в соответствии с которым с 8 июля вводится временный запрет на пассажирское авиасообщение с Грузией.

Политика Путин признался, куда пошли деньги обманутых стариков Президент отметил, что говорит на эту тему «с болью в сердце». Но при этом министр не может получать те же деньги, что и рядовой сотрудник.

Политика Саакашвили обвинил россиян в наглости из-за ситуации в Грузии Комментируя приостановку пассажирского авиасообщения между Грузией и РФ, Саакашвили призвал украинских граждан чаще посещать южнокавказскую страну вместо россиян.

Гаджеты В Китае началось производства восьмиядерного процессора Zhaoxin KX-6000, соответствующего по производительности Intel Core i5-7400 Еще во время анонса говорилось о том, что производительность этого CPU соответствует производительности Intel Core i5 седьмого поколения, а сейчас стало известно, о какой именно модели CPU Intel шла речь – Core i5-7400.

Общество Синоптики и МЧС предупредили о жаре и грозе в Московском регионе По прогнозу синоптиков, сегодня воздух в Москве прогреется до 31–33°С (по области 28–33°С). Ожидаются переменная облачность и гроза, при дожде порывы ветра могут достигать 17 м/c.

Космос NASA обнаружило на Марсе возможные признаки жизни На Марсе обнаружены необычно высокие уровни метана, которые могут свидетельствовать о жизни на планете.

Армия и оружие Трамп заявил, что не отменял приказ об ударе по Ирану Президент США Дональд Трамп не отменял своего приказа о нанесении авиаудара по Ирану, а лишь приостановил его действие на данном этапе.

Единоборства Бой тяжеловесов на турнире UFC закончился за 9 секунд В предварительном карде шоу состоялся бой тяжеловесов. В октагоне сошлись Жаирзиньо Розенстрайк и Аллен Краудер.

Происшествия Пес спас новорожденную девочку в Санкт-Петербурге Пес спас новорожденного ребенка в Санкт-Петербурге после того, как девочку оставила мать.

Политика Соловьев прокомментировал повышение цен в грузинских кафе для россиян Телеведущий Владимир Соловьев прокомментировал идею грузинских рестораторов повысить цены для российских туристов.

Общество Митинг в поддержку журналиста Ивана Голунова состоится в воскресенье Правительство Москвы согласовало проведение митинга в поддержку журналиста «Медузы» Ивана Голунова на воскресенье, говорится в сообщении пресс-службы департамента региональной безопасности и противодействия коррупции Москвы.

Политика В Ливии уничтожили украинский гражданский самолет В ливийском Триполи в ходе столкновений между сторонниками Хафтара и центрального правительства сгорел украинский самолет АН-124, который принадлежал ливийской компании, сообщил в Facebook украинский авиаэксперт Виталий Трубников.

Политика Член СПЧ призвал Грузию извиниться перед Россией Ранее, как писал News.ru, о своей встревоженности ситуацией сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров, а о необходимости извинений со стороны Грузии заявил депутат Госдумы Сергей Гаврилов, действия которого стали формальным поводом для агрессивного поведения лидеров оппозиции и радикалов.

Политика Стали известны детали записки, за потерю которой Путину стыдно В время «прямой линии», которая состоялась 20 июня, президент признался, что ему стыдно за потеряю записки с просьбой от пожилой женщины, которая упала перед ним на колени.

Шоу-бизнес Алена Кравец хочет взять на воспитание дочь Юлии Началовой Веру Российская актриса, модель и певица Алена Кравец выразила готовность взять к себе на воспитание дочь Юлии Началовой, 12-летнюю Веру.

Энергетика В «Укртрансгазе» сообщили о критическом дефиците газа Оператор украинской газотранспортной системы "Укртрансгаз" заявил о критическом дефиците газа в хранилищах.

Политика Порошенко прокомментировал возбужденные против него уголовные дела Бывший президент Украины Петр Порошенко заявил, что персонально против него не заведено ни одного уголовного дела.