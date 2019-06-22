Валуев рассказал о борьбе с опухолью головного мозгаРоссийская газета 07:40

с чего всё началось

Бывший чемпион мира по боксу в супертяжелом весе, а ныне депутат Государственной думы РФ Николай Валуев рассказал, что по-прежнему проходит лечение от опухоли головного мозга. В 2010 году обнаружение опухоли стало причиной завершения профессиональной карьеры спортсмена.

Валуев рассказал о борьбе с опухолью головного мозга

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Экономика Минфин не исключил разрешения купли-продажи криптовалюты в России Минфин не исключает, что в закон о цифровых финансовых активах впишут разрешение на куплю-продажу криптовалюты в России, рассказал журналистам заместитель главы Минфина Алексей Моисеев.

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Общество В Марселе задержаны восемь участников акции протеста «желтых жилетов» Полиция задержала в субботу восьмерых участников манифестации движения "желтых жилетов" в Марселе на юге Франции.

Политика РИА Новости узнало подробности эпизода с запиской, за который стыдно Путину История с утерянной запиской, о которой президент Владимир Путин рассказал во время прямой линии, произошла в Сыктывкаре в 2010 году.

Финансы Греф допустил ужесточение условий для выдачи потребительских кредитов В России могут ужесточить условия выдачи потребительских кредитов, сообщил глава Сбербанка Герман Греф.

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Политика Посол ФРГ заявил о фатальных последствиях признания Крыма частью РФ Завершающий свою миссию посол Германии в РФ Рюдигер фон Фрич заявил, что Берлин не должен отказываться от своей позиции по вопросу принадлежности Крыма.

Общество Сергей Шнуров оборудовал гараж в арке исторического дома Музыкант оборудовал гараж в арке собственного дома – постройки восемнадцатого века, которая расположена напротив Летнего сада в Санкт-Петербурге.

Политика Кафе в Грузии взвинтили цены для россиян Сразу несколько заведений общепита в Грузии взвинтили цены для своих российских посетителей.

Автоспорт Льюис Хэмилтон выиграл квалификацию этапа «Формулы-1» во Франции Британский пилот команды "Мерседес" Льюис Хэмилтон показал лучшее время в квалификации восьмого этапа чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1" - Гран-при Франции.

Политика На журналистов «России 24» напали в Тбилиси В Тбилиси съемочная группа телеканала "Россия 24" подверглась нападению националистов, сообщает РИА "Новости".

Политика Полиция оттеснила митингующих от здания парламента Грузии Грузинский спецназ очистил территорию от протестующих перед зданием парламента в Тбилиси и продолжает продвигаться вперед в направлении гостиницы Radisson, где находятся более 100 участников акции протеста.

Футбол «Спартак» представил новый клубный автобус «Спартак» презентовал новый клубный автобус. Напомним, что в прошлом сезоне «Спартак» занял пятое место в турнирной таблице РПЛ.

Политика Медведев выразил соболезнования в связи с кончиной экс-главы Кипра Премьер-министр России Дмитрий Медведев выразил соболезнования в связи со смертью бывшего президента Кипра Димитриса Христофиаса.