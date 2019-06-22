Валуев рассказал о борьбе с опухолью мозгаТАСС 08:16

с чего всё началось

Депутат Государственной думы РФ и бывший чемпион мира по боксу в супертяжелом весе Николай Валуев рассказал, что дважды ложился на операционный стол для удаления опухоли в головном мозге и ежемесячно проходит терапию с целью лечения заболевания.

Валуев рассказал о борьбе с опухолью мозга

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Политика «РИА Новости» узнали детали о записке, за потерю которой Путину было стыдно Историю о потерянной записке президент Владимир Путин рассказал во время прямой линии 20 июня, отвечая на вопрос ведущих о том, бывает ли ему стыдно.

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Политика Беглов отверг причастность своего штаба к фальсификации подписей Врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов заявил, что не имеет никакого отношения к якобы ведущейся фальсификации подписей в свою поддержку в качестве кандидата в губернаторы.

Здоровье Медики рассказали, как по глазам диагностировать цирроз печени Медики рассказали, как можно диагностировать цирроз печени. Надо не игнорировать сигналы организма о том, что с ним не все в порядке.

Политика В Китае объяснили отказ Трампа бомбить Иран «эффектом Путина» Президент США Дональд Трамп передумал наносить военный удар по Ирану из-за «эффекта (президента РФ Владимира) Путина».