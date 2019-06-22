Единоборства
Валуев рассказал о борьбе с опухолью мозгаТАСС 08:16
Депутат Государственной думы РФ и бывший чемпион мира по боксу в супертяжелом весе Николай Валуев рассказал, что дважды ложился на операционный стол для удаления опухоли в головном мозге и ежемесячно проходит терапию с целью лечения заболевания.
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с чего всё началось
Депутат Госдумы, бывший чемпион мира по боксу в супертяжелом весе Николай Валуев в эфире программы "Он и она" на канале "ТВ Центр" рассказал, что продолжает лечение опухоли мозга, ставшей причиной его ухода из спорта в 2010 году.РИА Новости09:14
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«Мне лазили в голову»: Валуев из-за опухоли мозга каждый месяц проходит терапию
Комсомольская правдавчера в 15:15
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