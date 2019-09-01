Депутат Госдумы и бывший чемпион мира по боксу в супертяжелом весе Николай Валуев пожелал удачи «Зениту» в матче 8-го тура РПЛ со «Спартаком». Встреча состоится сегодня в Москве и начнется в 19:00 мск.

Валуев пожелал победы «Зениту» в матче со «Спартаком»

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