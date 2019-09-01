Футбол
Sport24.ruВалуев пожелал победы «Зениту» в матче со «Спартаком»
Аяз Гулиев
|3′
Спартак
Расстановка 4‑5‑1
98
Максименко
92
Рассказов
2
Жиго
14
Джикия
6
Дантас
23
Ларссон
47
Зобнин
8
Тил
7
Гулиев
10
Бакаев
20
Шюррле
99
Лунев
19
Смольников
6
Иванович
44
Ракицкий
3
Сантос
10
Ригони
27
Оздоев
5
Барриос
18
Жирков
7
Азмун
22
Дзюба
Зенит
Расстановка 4‑4‑2
Депутат Госдумы и бывший чемпион мира по боксу в супертяжелом весе Николай Валуев пожелал удачи «Зениту» в матче 8-го тура РПЛ со «Спартаком». Встреча состоится сегодня в Москве и начнется в 19:00 мск.
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