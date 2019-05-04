Футбол
Валуев: «Семак стал ключом к чемпионству „Зенита“»Sport24.ru 14:34
Боксер, депутат Государственной думы Николай Валуев прокомментировал чемпионство «Зенита».
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Происшествия
СК начал проверку после рекомендации врача «вызвать попа» пенсионеру
По его данным, дежурный врач больницы в Новоалтайске отказался принимать пациента в тяжелом состоянии, предложив его родственникам вместо медицинской помощи «вызвать попа».
Обновлено в 15:49
Общество
В Казахстане решили отказаться от «Бессмертного полка»
В казахстанском городе Актоб в этом году решили отказаться от акции "Бессмертный полк", которая традиционно проходит 9 мая.
Обновлено в 13:31
Здоровье
Пожилой за бортом: миллионы россиян недополучают помощь соцслужб
По данным Росстата, почти 9 млн граждан России старше 15 лет — чуть меньше 6% — ежедневно бесплатно ухаживают за своими близкими, нуждающимся в помощи.
Обновлено в 17:02
Политика
Ляшко назвал главные вопросы к Зеленскому
Лидер украинских радикалов Олег Ляшко заявил, что дата инаугурации избранного президента страны Владимира Зеленского — второстепенный вопрос для страны.
Обновлено в 14:22
Происшествия
В Челябинской области задержали подозреваемого в массовом убийстве
В Челябинской области задержали подозреваемого в убийстве четырех взрослых и ребенка, тела которых нашли сегодня в частном доме в городе Нязепетровске.
Обновлено в 12:30
Шоу-бизнес
Ксения Бородина показала дочь в бикини
В микроблоге звезды появилось новое фото с отдыха. На снимке младшая дочь теледивы Теона запечатлена в раздельном купальнике.
Обновлено вчера в 20:00
Шоу-бизнес
В больницу к певице МакSим пригласили священника
Российская певица МакSим (Марина Абросимова), проходящая реабилитацию в московской больнице, записала видеообращение к своим фанатам.
Обновлено в 18:07
Политика
Стало известно об упущенном шансе США свергнуть Мадуро
2 мая госсекретарь США Майкл Помпео заявил, что Эрнандес, министр обороны Венесуэлы Владимир Падрино Лопес и председатель Верховного суда Майкель Морено, ранее согласившиеся покинуть президента Венесуэлы Николаса Мадуро, снова перешли на сторону главы государства.
Обновлено вчера в 18:36
Здоровье
В Нижнекамске скончался известный врач-аллерголог Рифкат Гатупов
В Нижнекамске на 61-м году скончался главный специалист по аллергологии и иммунологии Управления здравоохранения по Нижнекамскому району Рифкат Гатупов.
Обновлено в 08:46
Музыка
В Дубае прошел фестиваль «Жара» с участием российских артистов
Обновлено в 01:24
Происшествия
Пассажирский Boeing 737 упал в реку в США
Обновлено вчера в 23:14
Политика
На Украине нашли повод перенести инаугурацию Зеленского
Избранный президент Украины Владимир Зеленский не смог достичь соглашения с депутатами Верховной рады о дате проведения своей инаугурации.
Обновлено в 18:09
Футбол
Кокорин тоже получит золотую медаль чемпиона России
Нападающий петербургского футбольного клуба «Зенит» Александр Кокорин получит золотую медаль чемпиона России по футболу, несмотря на то, что с октября 2018 года находится под арестом в СИЗО.
Обновлено в 14:57
Происшествия
Опубликовано видео с места гибели участников Stand Up в ДТП
В Сети появилось видео крупной аварии в Краснодарском крае, в которой погибли комики проекта Stand Up Денис Маловичко и Елена Зуева.
Обновлено в 06:14
Армия и оружие
КНДР подтвердила проведение ракетных испытаний
Обновлено в 19:58
Здоровье
Эксперты рассказали, как правильно пить алкоголь для избежания похмелья
Эксперты рассказали, как правильно употреблять алкоголь, чтобы не столкнуться с проблемой похмелья.
Обновлено в 02:19
Финансы
Рубль испытает «шок» после майских праздников, считают эксперты
Рубль заметно подешевеет после майских праздников, считают аналитики.
Обновлено в 17:05
Шоу-бизнес
Ростовчанка Виктория Лопырева и Игорь Булатов показали подросшего сына
Ростовчанка Виктория Лопырева опубликовала трогательный снимок с крохой-сыном и возлюбленным. Фото она опубликовала у себя в микроблоге.
Обновлено в 14:00
Музыка
Названа истинная причина победы дочери Алсу в «Голосе»
Обновлено в 14:30
Интернет
Глобальный сбой в браузере Firefox отключил все расширения
В компании подтвердили информацию и пообещали все исправить. Пользователи браузера Firefox сообщили о глобальном сбое всех расширений.
Обновлено в 15:12
Футбол
Кононов считает, что критика является мотивацией для «Спартака»
Главный тренер московского «Спартака» Олег Кононов назвал критику мотивацией и вдохновением для своей команды.
Обновлено в 07:16
Политика
КГБ Белоруссии обвинил экс-чиновника Совбеза в получении взятки
Представители Следственного управления КГБ Белоруссии проинформировали о том, что ведомство предъявило обвинение бывшему заместителю государственного секретаря Совета безопасности (СБ) республики Андрею Втюрину в получении взятки в размере почти 150 тыс. долларов.
Обновлено в 05:40
Футбол
Азмун — о праздновании чемпионства: боялся, что наш самолёт упадёт
Нападающий «Зенита» Сердар Азмун на своей странице в «Инстаграме» опубликовал видео, на котором команда в самолёте празднует чемпионство в нынешнем сезоне Российской Премьер-Лиги.
Обновлено в 17:59
Армия и оружие
Надгробие Героя СССР осквернили на Кунцевском кладбище
Могилу Героя Советского Союза, лётчика Александра Медведева осквернили на Кунцевском кладбище в Москве. Неизвестные повредили надгробие.
Обновлено в 09:14
Здоровье
Как лечили в «Кремлёвке». История болезни маршала Жукова
Академик Чазов проверял новое лекарство на себе и потом лечил им от инсульта маршала Жукова.
Обновлено в 17:06
Общество
Мессенджеры начнут идентифицировать пользователей по номеру телефона
В России с 5 мая 2019 года вступает в силу постановление правительства за подписью премьер-министра РФ Дмитрий Медведева от 6 ноября 2018 года, согласно которому владельцы мессенджеров должны идентифицировать пользователей по номеру телефона.
Обновлено в 18:25
Армия и оружие
Российский крейсер признали самым мощным в мире
Американское издание признало российский атомный крейсер "Адмирал Нахимов" самым мощным кораблем в мире. Об этом сообщает Military Watch.
Обновлено в 10:55
Общество
Публикуем гороскоп на неделю 4 – 10 мая
«Алтайская правда» представляет гороскоп на неделю с 4 по 10 мая 2019 года для всех знаков зодиака.ОВЕН Наконец-то вы вздохнете с облегчением.
Обновлено вчера в 21:15
Политика
В делегации США рассказали о визите в Крым
Делегация общественных деятелей из Соединенных Штатов прибыла с пятидневным визитом в Крым.
Обновлено в 06:28