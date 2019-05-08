Футбол
Валуев: «Кокорин и Мамаев получили мягкие сроки. Но ощущение безнаказанности поколебалось»Sport24.ru 10:22
Бывший боксер, депутат Государственной думы Николай Валуев прокомментировал вынесенный сегодня приговор футболистам Александру Кокорину и Павлу Мамаеву, а также брату Кокорина Кириллу и их другу Александру Протасовицкому.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7336 источников, обновлено в 12:15, Ашберн
Политика
Зеленский «помирил» советских ветеранов и националистов из УПА
26 марта на Украине вступил в силу закон, уравнявший в правах ветеранов Великой Отечественной войны, сражавшихся на стороне Красной Армии, и националистов из Организации украинских националистов — Украинской повстанческой армии (ОУН-УПА, движение запрещено в России).
Обновлено в 10:50
Происшествия
Кокорин и Мамаев получили реальные сроки
Пресненский суд признал футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева виновными в умышленном нанесении легкого вреда здоровью из хулиганских побуждений и назначил им наказание в виде лишения свободы сроком один год и шесть месяцев и один год и пять месяцев общего режима соответственно, передает РИА "Новости".
Обновлено в 09:22
Здоровье
Медики рассказали о пользе ежедневного употребления сала
Обновлено в 00:43
Общество
У ВТБ произошел сбой в работе онлайн-банка
Клиенты ВТБ испытывают сложности при работе с "ВТБ-онлайн", не могут войти в систему, сообщили "Интерфаксу" в среду несколько клиентов кредитной организации.
Обновлено в 09:26
Хоккей
«Сент-Луис» Тарасенко вышел в полуфинал Кубка Стэнли
Обновлено в 03:40
Культура
Умер композитор Евгений Крылатов
Композитор Евгений Крылатов скончался на 86-м году жизни.
Обновлено в 05:35
Политика
Кремль ответил на планы Киева не признавать паспорта России в Донбассе
«Кремль продолжит выдавать паспорта тем гражданам, которые это пожелают, которые подпадают под действие президентского указа», — ответил Песков на вопрос, какой будет реакция Кремля, если Киев примет данное решение.
Обновлено в 05:46
Происшествия
На Красной площади найден мертвый полицейский
На Красной площади в Москве найдено тело сотрудника полиции с огнестрельным ранением головы.
Обновлено в 01:31
Политика
Захарова: в Киеве за переписыванием истории забыли дату окончания Второй мировой войны
Представители МИД Украины настолько погрузились в переписывание истории, что забыли дату окончания Второй мировой войны и дату капитуляции нацисткой Германии - День Победы в Великой Отечественной войне.
Обновлено в 11:35
Происшествия
Семь туристов погибли при сходе лавины на Алтае
Туристическая группа из девяти человек попала 6 мая под лавину на Южно-Чуйском хребте в Республике Алтай, в результате семь человек погибли, двоим удалось выжить, сообщили ТАСС в среду в пресс-службе ГУ МЧС по региону.
Обновлено в 00:35
Авто
Volkswagen начал принимать заказы на новый электрохэтчбек ID.3
Немецкая компания Volkswagen начала прием заказов на первый серийный электромобиль ID.3. Новинка, доступная для заказа в 29 странах Европы, предлагается вместе с бонусами в виде бесплатной годовой зарядки и эксклюзивной атрибутики.
Обновлено в 08:59
Общество
Беглов вручил медали и «Единые карты петербуржца» блокадникам
Врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов вручил «Единые карты петербуржца» блокадникам на встрече в честь праздника Великой Победы.
Обновлено в 12:00
Происшествия
Певец Макс Барских попал в серьезное ДТП в США
Украинский певец Макс Барских попал в аварию в Лос-Анджелесе. Об этом он сообщил в инстаграме.
Обновлено в 07:40
ЖКХ
Жителей взорвавшегося в Магнитогорске дома оштрафовали за неоплату услуг ЖКХ
Граждане, проживающие в магнитогорской многоэтажке, где в конце 2018 года произошел взрыв газа, получили квитанции за жилищно-коммунальные услуги с штрафными начислениями за неоплату ЖКУ в предыдущие месяцы 2019 года.
Обновлено вчера в 14:55
Авто
Водители кроссоверов тратят на топливо в среднем на 12% больше
Исследование показало, что средний пробег англичан за год составляет 9 700 миль (15 611 км). Таким образом, владельцы компактных кроссоверов, таких как Renault Captur и Audi Q2, ежегодно вынуждены тратить на заправку своих машин 1 092 фунта (93 599 рублей), что на 130 фунтов (11 143 рубля) больше, чем владельцы небольших автомобилей, таких как Ford Fiesta и Volkswagen Polo.
Обновлено в 01:50
Футбол
Вячеслав Караваев: Хочется, чтобы «Аякс» выиграл Лигу чемпионов
Просто Аякс действительно показывает классный футбол. Хочется, чтобы он выиграл эту Лигу чемпионов.
Обновлено в 05:00
Общество
Леди Гага сняла разом три платья на балу Met Gala 2019
Гага появилась на ковровой дорожке в пышном платье цвета фуксии с огромным шлейфом, который ей помогали перемещать несколько мужчин в строгих костюмах и с зонтами.
Обновлено вчера в 04:29
Армия и оружие
Минобороны раскрыло секреты модернизации современных бомбардировщиков
Стратегические бомбардировщики модернизируются под крылатые ракеты современного типа. Для этого их оборудуют новым бортовым оборудование.
Обновлено в 07:39
Общество
На американском сайте продают одежду с фотографиями концлагеря Аушвиц
Музей Аушвиц-Биркенау, созданный в Польше на месте нацистского концлагеря времен Второй мировой войны, возмутился тем, что на американском сайте продаются мини-юбки и подушки с фотографиями из лагеря.
Обновлено в 07:48
Шоу-бизнес
Борис Моисеев получил на юбилей дорогостоящий подарок
Издание «СтарХит» сообщает, что такой подарок обошёлся подругам Моисеева в несколько тысяч долларов.
Обновлено в 03:47
Наука
У берегов Португалии земная кора может расслаиваться
В 1969 году гигантское землетрясение у побережья Португалии вызвало цунами, в результате которого погибло более десятка человек.
Обновлено в 02:43
Происшествия
В Петербурге школьницу госпитализировали из квартиры с сотней крыс
В больнице оперативно обследовали девочку и выяснили, что проблем со здоровьем у нее нет. Тем не менее, в квартиру с крысами ее не вернут.
Обновлено в 09:15
Космос
На Солнце нашли две огромные группы пятен
Обновлено в 04:36
Общество
Известная писательница назвала Сталина виновником блокады Ленинграда
Обновлено вчера в 04:33
Шоу-бизнес
Принц Гарри и Меган Маркл показали новорожденного сына
Первенец принца Гарри и Меган Маркл появился на свет рано утром 6 мая.
Обновлено в 08:00
Футбол
Болельщики «Барселоны» освистали Месси в аэропорту Ливерпуля
Обновлено в 11:33
Армия и оружие
Мотострелки Дагестана получили ротный комплект БМП-3
На вооружение мотострелкового соединения 58-й общевойсковой армии в Дагестане поступили новые боевые машины пехоты БМП-3.
Обновлено в 02:49
Общество
Аномальное голосование за дочь Алсу велось из пяти регионов
Обновлено вчера в 04:10