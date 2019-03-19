Валлийский футболист въехал на машине в толпу болельщиков соперникаСпорт-Экспресс 12:03

Футболист валлийского клуба "Маргэм" Ли Тейлор въехал в толпу болельщиков команды соперника на своем автомобиле. Это произошло после того, как клуб Тейлора уступил "Корнелли" со счетом 0:5.

Валлийский футболист въехал на машине в толпу болельщиков соперника

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