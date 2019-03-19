Происшествия

Валлийский футболист въехал на машине в толпу болельщиков соперникаСпорт-Экспресс 12:03

Футболист валлийского клуба "Маргэм" Ли Тейлор въехал в толпу болельщиков команды соперника на своем автомобиле. Это произошло после того, как клуб Тейлора уступил "Корнелли" со счетом 0:5.
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Валлийский футболист въехал на машине в толпу болельщиков соперника

Спорт-Экспресс12:03

В Уэльсе футболист въехал на автомобиле в толпу болельщиков соперника

Чемпионат11:40

В Англии футболист протаранил на автомобиле болельщиков соперника

Говорит Москва02:59

В Уэльсе футболист на автомобиле въехал в толпу болельщиков соперника

Матч ТВ04:27

В Уэльсе футболист на своем автомобиле въехал в толпу болельщиков соперника

РИА Новости03:33

Футболист на BMW въехал в толпу болельщиков соперника

Lenta.ru02:48

Футболист из Уэльса может сесть в тюрьму за наезд на подростков

Газета.Ru06:13
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Автоматически обработано 7287 источников, обновлено в 19:28, Ашберн
Политика

Лавров посоветовал Волкеру не рассуждать о том, что выгодно России

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что спецпредставитель Госдепа по Украине Курт Волкер «лучше бы промолчал», говоря о якобы выгодном для России членстве Латвии, Литвы и Эстонии в НАТО.
Обновлено в 09:55
Космос

Зонд НАСА раскрыл секрет рождения и родину «астероида судного дня»

Обновлено в 13:30
Экономика

Программу маткапитала хотят продлить до 2024 года

В Минтруде хотят продлить программу материнского капитала до 2024 года.
Обновлено в 13:00
Хоккей

Александр Хованов подписал контракт с «Миннесотой»

Российский форвард Александр Хованов подписал контракт новичка с командой НХЛ "Миннесотой Уайлд".
Обновлено в 16:40
Здоровье

В Росздравнадзоре отреагировали на дефицит лекарств от аритмии

Ранее в издании РБК сообщали, что в аптеках возник дефицит кардиологического препарата «Амиодарон» и «Кордарон» в таблетках, который входит в список жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов.
Обновлено в 08:48
Политика

Назарбаев сложил полномочия президента Казахстана

Обновлено в 10:45
Политика

Порошенко отказался «варить кашу» с Путиным

Президент Украины Петр Порошенко в эфире телеканала ICTV заявил, что не собирается "варить кашу" с Владимиром Путиным.
Обновлено вчера в 22:53
Энергетика

Цены промпроизводителей в России с начала 2019 года снизились на 1,2%

Цены производителей промышленных товаров в России в феврале 2019 года выросли на 0,1%, а в годовом выражении — на 0,9%. Такие данные приводит Федеральная служба государственной статистики (Росстат).
Обновлено в 10:38
Игры

Google представила сервис для запуска игр из браузера Chrome

Обновлено в 17:40
Происшествия

В Якутске мигранты не вышли на работу после акции протеста

В Якутске после митинга 17 марта, участники которого потребовали наказать виновных в изнасиловании местной девушки (в преступлении подозревают мигрантов), десятки приезжих жителей города не вышли на работу.
Обновлено в 08:56
Футбол

Ари: «Погребняк не заслуживает внимания, его слова меня не задевают»

Нападающий "Краснодара" и сборной России Ари отреагировал на слова форварда "Урала" Павла Погребняка о натурализации футболистов.
Обновлено в 03:28
Шоу-бизнес

Экстренно госпитализирована Елена Беркова

Порноактриса Елена Беркова экстренно госпитализирована в одну из московских клиник, сообщает "СтарХит" со ссылкой на источники.
Обновлено в 17:18
Политика

Марина Ковтун покидает пост губернатора Мурманской области

Обновлено в 12:14
Здоровье

Московские врачи впервые в мире провели уникальную операцию

Специалисты Национального медицинского исследовательского центра трансплантологии и искусственных органов имени академика Валерия Шумакова впервые в мире выполнили одновременное изъятие части печени и почки путем лапароскопии у живого родственного донора.
Обновлено в 15:20
Шоу-бизнес

Участник шоу «Один в один» заявил, что у Началовой был рак

Телеведущий Егор Иващенко, подопечный певицы Юлии Началовой на телепроекте «Один в один», заявил, что Началова ранее смогла победить онкологическое заболевание.
Обновлено в 17:49
Армия и оружие

Минобороны покажет танковый биатлон на АрМИ-2019 в режиме онлайн

Минобороны РФ открыло на своем сайте раздел, посвященный Армейским международным играм-2019, на котором во время проведения соревнований можно будет в режиме онлайн смотреть соревнования по танковому биатлону, сообщает газета Вооруженных сил РФ "Красная Звезда".
Обновлено в 18:43
Армия и оружие

Американский военный самолет замечен у российских баз в Сирии

Самолет ВМС США P-8A Poseidon провел разведку вблизи российской авиабазы Хмеймим и базы ВМФ России в Тартусе.
Обновлено в 18:27
Здоровье

Применение налогового вычета на медикаменты предложили расширить

Законопроект предлагает возмещать средства за медикаменты из списка жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП).
Обновлено в 09:02
Происшествия

Открытое с 12 раза дело о пытках в российской полиции закрыли

Уголовное дело о превышении должностных полномочий с применением насилия по факту произошедшего было возбуждено осенью 2017 года только с 12-й попытки.
Обновлено в 10:47
Происшествия

Тело мужчины с простреленной головой нашли в центре Москвы

В столице на улице Большая Полянка обнаружено тело мужчины с огнестрельной раной головы, сообщает агентство "Москва" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Обновлено в 05:41
Недвижимость

Банки начали продавать квартиры с жильцами

Речь идет о продаже приобретенной по ипотеке недвижимости с зарегистрированными или прописанными жильцами, владельцы которой не в состоянии обслуживать долги.
Обновлено в 10:16
Политика

Hill: скандал с Boeing выявил проблему коррупции при Трампе

Скандал с компанией Boeing говорит о необходимости начать расследование коррупции, которая существует в эпоху руководства президента США Дональда Трампа, пишет в колонке The Hill Джефф Хаузер и Элеонор Иган из вашингтонского Центра экономических и политических исследований (CEPR).
Обновлено в 04:46
Общество

Росреестр оценил участок Шувалова в Сколково как iPhone

Журналисты проекта Baza выяснили, что подмосковный участок в 7,6 гектара рядом с МКАД, принадлежащий Игорю Шувалову, Росреестр оценил в 107,5 тыс. рублей.
Обновлено вчера в 10:30
Общество

Путин подписал закон об алиментах для предпенсионеров

В понедельник, 18 марта, стало известно, что президент РФ Владимир Путин подписал закон об алиментах для предпенсионеров.
Обновлено вчера в 12:57
Политика

Минобороны опубликовало видео полета Шойгу над Сирией

Минобороны России опубликовало видео полета министра обороны РФ Сергея Шойгу над Сирией, в ходе которого борт главы российского ведомства сопровождают истребители Су-35С.
Обновлено в 16:52
Шоу-бизнес

Стало известно имя новорожденного сына Мариии Порошиной

Актриса долго не могла определиться с выбором Около двух месяцев назад звезда сериала "Челночницы" Мария Порошина в пятый раз стала мамой.
Обновлено в 05:35
Армия и оружие

Командующий Северным флотом рассказал о зарплатах подводников

Евменов отметил, что доходы командира подлодки на Северном флоте сегодня выше вознаграждения командира полка, служащего в центральной части страны, более чем в два раза, пишет RNS.
Обновлено в 07:54
Общество

Москва потеряла позиции в списке самых дорогих городов мира

Сингапур, Париж и Гонконг признаны самыми дорогими городами в мире для проживания.
Обновлено в 07:40
Общество

В Госдуме оценили законопроект о возврате сезонного перевода времени

Первый зампред комитета Госдумы по охране здоровья Федот Тумусов в беседе с RT прокомментировал внесение законопроекта, предлагающего вернуть в России сезонный перевод времени.
Обновлено в 06:43
Гаджеты

Apple представила новое поколение iMac

Компания Apple представила новое поколение настольного компьютера iMac.
Обновлено в 12:02
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