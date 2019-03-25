Футбол
Валитова: врачи «Зенита» не получили разрешение на визит к КокоринуRT на русском 12:11
Супруга нападающего «Зенита» Александра Кокорина Дарья Валитова заявила, что клубные врачи не получили разрешение посетить футболиста в СИЗО.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7290 источников, обновлено в 14:01, Ашберн
Наука
ОИЯИ запустил «фабрику сверхтяжелых элементов»
Обновлено в 12:16
Происшествия
Мужчина застрелил пять человек на севере Китая
Мужчина открыл огонь из огнестрельного оружия утром в уезде Кайлу. В результате стрельбы погибли пять человек, говорится в заявлении.
Обновлено в 06:53
Хоккей
Нападающий «Виннипега» Коннор признан первой звездой недели в НХЛ
Американский нападающий "Виннипега" Кайл Коннор признан первой звездой прошедшей недели в Национальной хоккейной лиге (НХЛ).
Обновлено в 12:32
Политика
Россиянам могут разрешить въезжать в Турцию по внутренним паспортам
Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу намерен обсудить с главой внешнеполитического ведомства России Сергеем Лавровым возможность разрешить российским гражданам въезжать в страну по внутренним паспортам, сообщает Milliyet.
Обновлено в 07:28
Происшествия
В Ленобласти зоозащитники нашли спасенную машинистом собаку
Обновлено вчера в 11:16
Гаджеты
Apple представила собственный платежный сервис Apple Сard
Корпорация Apple в понедельник представила платежный сервис Apple Card.
Обновлено в 13:41
Общество
Бишкекцы устроили давку за бургерами от Тимати
Несколько тысяч жителей Бишкека устроили давку возле одного из торговых центров в ожидании бургеров от Тимати, сообщает РИА Новости.
Обновлено в 11:35
Армия и оружие
Израиль начал наносить ракетные удары по сектору Газа
Обновлено в 11:52
Общество
Учительницу заставили уволиться из-за фото в купальнике
В Барнауле учительницу русского языка и литературы вынудили уволиться из-за фотографий, сообщает "Московский Комсомолец".
Обновлено в 04:53
Шоу-бизнес
Влад Соколовский рассказал как пережил развод с Ритой Дакотой
Российский исполнитель Влад Соколовский первый раз откровенно поделился о том, как пережил развод с певицей Ритой Дакотой.
Обновлено в 11:26
Армия и оружие
Американские военные корабли прошли через Тайваньский пролив
Эсминец ВМС США с управляемым ракетным оружием «Кертис Уилбур» (Curtis Wilbur) и быстроходный патрульный катер Береговой охраны «Бертолф» (Bertholf) прошли через Тайваньский пролив, разделяющий материковую часть Китая и остров Тайвань, говорится в заявлении Тихоокеанского флота США.
Обновлено вчера в 21:32
Политика
Помпео обсудил с Лавровым ситуацию в Венесуэле
Министр иностранных дел России Сергей Лавров и госсекретарь США Майк Помпео провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили ситуацию в Венесуэле.
Обновлено в 10:52
Армия и оружие
NI смоделировало начало войны между Россией и НАТО в Европе
Издание The National Interest смоделировало начало войны между Россией и НАТО в Европе и предложило альянсу способ "нейтрализовать" Москву.
Обновлено в 10:00
Здоровье
Перезимовали: как поднять иммунитет весной
По словам специалистов, весной из-за изменения биологических часов и циркадных ритмов происходит перестройка гормонального фона и изменяется активность генов, влияющих на работу иммунитета, сообщает сайт "Аргументы и факты".
Обновлено в 06:39
Происшествия
Ребенок в Петербурге провалился под лед Невы
Спасатели Санкт-Петербурга ищут одиннадцатилетнего ребенка, провалившегося под лед Невы, сообщает «Интерфакс».
Обновлено в 11:43
Политика
Вучич заявил о нежелании Сербии быть членом НАТО
Сербский президент назвал военный нейтралитет "естественным выбором", выступая на церемонии в память о жертвах бомбардировок НАТО в Югославии Сербия не хочет быть членом НАТО.
Обновлено вчера в 23:55
Политика
Рейтинг кандидата в президенты Украины Зеленского превысил 30%
Президентские выборы пройдут на Украине 31 марта, в них будут участвовать 39 кандидатов.
Обновлено в 02:42
Политика
Трамп признал суверенитет Израиля над Голанами
Президент США Дональд Трамп объявил о признании суверенитета Израиля над Голанскими высотами.
Обновлено в 12:15
Происшествия
Самолет British Airways по ошибке сел в Эдинбурге вместо Дюссельдорфа
Самолет британской авиакомпании British Airways, летевший из Лондона в Дюссельдорф, по ошибке совершил посадку в шотландском городе Эдинбург, сообщает издание Edinburgh News.
Обновлено в 11:10
Футбол
Бывший игрок «Рейнджерс»: «Джеррард и клуб унижали меня»
Нападающий Садик Умар, права на которого принадлежат «Роме», раскритиковал главного тренера «Рейнджерс» Стивена Джеррарда за отношение к себе.
Обновлено в 07:13
Здоровье
Жительница США перенесла инсульт во время занятий йогой
40-летняя жительница США получила инсульт во время занятий йогой.
Обновлено в 10:17
ЖКХ
На субсидирование льгот за вывоз мусора потребуется 216 млн рублей
Льгота в размере 50% на оплату коммунальных услуг предоставляется инвалидам, участникам ВОВ, лицам, награжденным знаком «Жителю блокадного Ленинграда», признанным инвалидами вследствие общего заболевания, трудового увечья или других причин, членам семей погибших (умерших) инвалидов войны, участников ВОВ, инвалидам и семьи, имеющие детей-инвалидов, многодетным семьям и другим категориям.
Обновлено в 07:13
Здоровье
Комбинат питания «Конкорд» получил лицензию на работу с опасными вирусами
Комбинат питания «Конкорд», который связывают с ресторатором и бизнесменом Евгением Пригожиным, получил лицензию на работу в области исследования возбудителей инфекционных заболеваний и генно-модифицированных вирусов и микроорганизмов.
Обновлено в 08:21
Культура
Названы лауреаты Президентской премии для молодых деятелей культуры
Премии вручит молодым творцам, а также авторам произведений для детей и юношества 2018 года, лично Владимир Путин.
Обновлено в 09:26
Происшествия
В России вспоминают жертв пожара в ТЦ «Зимняя вишня»
25 марта 2018 года в ТРЦ «Зимняя вишня» в Кемерове произошёл пожар. В результате погибли 60 человек, в том числе 37 детей.
Обновлено в 02:11
Происшествия
В Бирмингеме обнаружили неразорвавшийся снаряд
Правоохранительные органы эвакуировали людей из торгового комплекса "Стечфорд" в Бирмингеме (графство Уэст-Мидлендс) в связи с обнаружением неразорвавшейся бомбы.
Обновлено в 13:09
Кино
Вышел специальный трейлер «Джона Уика 3» ко Дню щенка
Ко Дню щенка (Happy National Puppy Day), который отмечается 23 марта, студия Lionsgate надавила на слезные железы и выпустила специальный трейлер третьего "Джона Уика".
Обновлено в 13:45
Происшествия
Дело Кокорина и Мамаева поступило в суд
Уголовное дело футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева поступило в Пресненский суд Москвы, сообщил РИА Новости в понедельник пресс-секретарь инстанции Алексей Черников.
Обновлено в 10:09
Общество
Россияне могут столкнуться с дефицитом рыбы
Осенью россияне могут столкнуться с дефицитом рыбной продукции. Об этом «Известиям» рассказали участники рынка.
Обновлено вчера в 19:16