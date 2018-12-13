Экономика

Valio запускает производство сливочного масла в России
DP.RU
вчера в 10:33

Финский бренд Valio запускает производство сливочного масла в России. Об этом в четверг, 13 декабря, сообщили в пресс-службе компании. Там добавили, что продукция вернется на полки российских магазинов после четырехлетнего отсутствия.
DP.RUвчера в 10:33

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Valio начнёт производство сливочного масла в России

REGNUMвчера в 16:56

Valio возобновит производство сливочного масла в России

Коммерсантъвчера в 12:42

Финская Valio начала производство сливочного масла в России

Интерфаксвчера в 08:46

Финский производитель запускает производство сливочного масла в России

Аргументы и Фактывчера в 08:43

Valio запускает производство сливочного масла в России

Rambler News Serviceвчера в 07:36

Valio запускает производство сливочного масла в России

DP.RUвчера в 10:33

Valio начала производство кислосливочного масла в России

Dairy Newsвчера в 05:56
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Экономика

Лицензии лишился московский «РУНЭТБАНК»

Банк России аннулировал лицензию у московского «РУНЭТБАНКа».
Обновлено в 01:54
Финансы

Рынок акций РФ открылся снижением индексов РТС и МосБиржи на 0,1-0,3%

Рынок акций РФ открылся в пятницу снижением цен большинства blue chips на фоне ухудшения внешней фондовой конъюнктуры из-за фиксации прибыли игроками в конце недели после роста; индексы РТС и МосБиржи за минуту торгов просели на 0,1-0,3%.
Обновлено в 02:32
Экономика

«Газпром» выкупит «Лахта центр» за 120 млрд рублей

"Газпром" выкупит свою будущую штаб-квартиру "Лахта центр" в Санкт-Петербурге у своей дочерней компании "Газпром нефть" за более чем 120 миллиардов рублей, сообщила газета "Ведомости".
Обновлено в 02:16
Экономика

Сбербанк собрал биометрические данные миллиона людей

Система Сбербанка «в значительно более продвинутой стадии», чем государственная Единая биометрическая система (ЕБС), которую создают ЦБ и «Ростелеком», уверен Греф: в ЕБС сейчас «значительно меньше» образцов.
Обновлено вчера в 15:12
Экономика

Шампанское в России подорожает на четверть

По данным организации, минимальная розничная цена бутылки шампанского объемом 0,75 литра в следующем году может составить 202 рублей.
Обновлено в 02:17
Финансы

Минфин РФ: профицит бюджета за 11 месяцев составил 3,39 трлн рублей

Профицит федерального бюджета РФ за январь — ноябрь 2018 года составил 3,394 трлн рублей, об этом говорится в предварительной оценке исполнения бюджета, опубликованной на сайте Министерства финансов.
Обновлено в 00:47
Экономика

Открыли счет: почему Госдума ужесточает правила строительства жилья

Одна из поправок, которую предлагают утвердить парламентарии, — обязательный переход на эскроу-счета с 1 июля 2019 года всех проектов жилого строительства, в том числе уже строящихся.
Обновлено вчера в 12:05
Экономика

Финансовой мощи США предсказали ослабление

Уточняется, что с такими значениями экономика США сталкивалась лишь во время мирового финансового кризиса 2008–2009 годов (9,8 процента ВВП).
Обновлено вчера в 18:26
Экономика

Земли для аграриев подешевели впервые с начала кризиса 2014 года

Дешеветь сельскохозяйственные угодья стали после нескольких лет уверенного роста, который наблюдался, например, на юге России с 2014 года, в центральной части — с 2012-го.
Обновлено вчера в 13:50
Энергетика

Крупные города Приморья газифицируют до 2020 года

Обновлено в 01:17
Экономика

Morgan Stanley сокращает свое присутствие в России

В Morgan Stanley заявили, что частично сворачивают бизнес на территории России из-за снижения клиентской активности.
Обновлено вчера в 09:10
Экономика

Фонд АФК «Система» стал третьим крупнейшим акционером Ozon

После закрытия сделки доля Sistema VС вырастет до 16,3%, что сделает фонд третьим крупнейшим акционером Ozon после структур Baring Vostok Capital Partners и МТС.
Обновлено вчера в 16:00
Экономика

Бизнес получил отсрочку на НДС-обновление касс

Учитывая ситуацию, в ФНС пошли навстречу предпринимателям, согласившись не обращать внимания на то, что не успевшие обновить кассы в течение первого квартала 2019 года будут пробивать чеки со старой ставкой НДС, продавая при этом товары с новой ставкой налога.
Обновлено вчера в 17:43
Экономика

Российские помидоры в 2018 году впервые стали дешевле импортных

По итогам девяти месяцев 2018 года оптовые цены на российские томаты впервые оказались ниже, чем на импортные, — на 8,6 руб. К такому выводу пришли аналитики консалтинговой группы "НЭО Центр", собирающие такие данные с 2013 года.
Обновлено в 00:32
Экономика

Союз пекарей пожаловался на поставщиков и торговые сети

По словам Валерия Чешинского, ситуацию осложняет полное отсутствие взаимопонимания со стороны руководства торговых сетей, которое не признает «объективных причин, влияющих на рост цен на хлеб».
Обновлено в 00:58
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