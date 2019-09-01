Шоу-бизнес

ТелепрограммаТелепрограммаВалерия и Пригожин приняли извинения Наргиз

Наргиз извинилась перед Валерией за свои бестактные слова в ее адрес. А певица и Иосиф Пригожин приняли извинения певицы. Валерия в блоге коллеги в Instagram отметила, что не обижается на нее и прекрасно понимает, что «промахи» случаются у всех.
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Пригожин ответил на извинения певицы Наргиз

URA.Ru12:45

«„Телочка“ — это точно не про Валерию». Пригожин простил Наргиз?

Телеканал 360°08:03

«Телочка в туфлях»: Наргиз извинилась перед Валерией за обидное сравнение

StarHit.ru10:00

Пригожин и Валерия ответили на извинения Наргиз

РИА Новости10:05

Наргиз публично извинилась перед Валерией за «телочку в туфлях»

Газета.Ru09:34

Валерия и Пригожин приняли извинения Наргиз

Телепрограмма10:48

Наргиз Закирова публично извинилась перед Валерией

Вокруг ТВ03:54
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Автоматически обработано 7258 источников, обновлено в 14:25, Вашингтон
Политика

Правила призыва в армию изменились в России

С 1 сентября россияне, у которых есть право на отсрочку или освобождение от военной службы по призыву, могут добровольно от него отказаться.
РИА Новости 03:06
Происшествия

В Беслане почтят память жертв теракта

На всей территории Северной Осетии будет объявлена минута молчания по погибшим в результате террористического акта в Беслане в 2004 году.
Интерфакс 04:27
Происшествия

В Петербурге эвакуируют людей из ТЦ из-за задымления

В МЧС заявили, что в торговом центре «Родео Драйв» в Санкт-Петербурге эвакуируют людей из-за задымления в ресторане.
RT на русском 12:32
Политика

Пенс обсудил с Зеленским его будущую встречу с Трампом

Вице-президент США Майк Пенс и президент Украины Владимир Зеленский в ходе встречи обсудили будущую встречу украинского лидера с его американским коллегой Дональдом Трампом.
RT на русском 12:58
Экономика

Просрочка по кредитам россиян удвоилась за год

Уровень возникновения просроченной задолженности по кредитам россиян вырос за год практически в два раза и составил 1,6–1,7%. Такой уровень уже сопоставим с показателями предкризисных месяцев 2014 года, следует из исследования бюро кредитных историй «Эквифакс», на которое ссылается «РИА Новости».
Коммерсантъ 30 августа в 01:53
Армия и оружие

США проводят испытания ПЛ класса «Вирджиния» с телескопической мачтой визуализации

Военное обозрение 06:23
Футбол

«Зенит» победил «Спартак» благодаря голу Жиркова

Российская газета 14:13
Армия и оружие

Удар США по Идлибу сорвал перемирие и привел к многочисленным жертвам

Американские военные нанесли несанкционированный авиаудар по территории около поселков Маарет-Мисрин и Кафер-Хая в провинции Идлиб на северо-западе Сирии рядом с турецкой границей, не предупредив об операции Россию и Турцию – рассказали в Центре по примирению враждующих сторон.
Газета.Ru 06:32
Армия и оружие

Противотанковый «Фагот» признан одним из самых опасных орудий

Противотанковый комплекс «Фагот» благодаря простоте и эффективности стал одним из самых распространенных ПТРК в мире.
Политическая Экспертиза 11:35
Шоу-бизнес

Без платьев и причесок: Тарасов показал Костенко в домашнем виде

Телепрограмма 12:57
Общество

Ураган «Дориан» достиг побережья Багамских островов

Ураган «Дориан» достиг побережья Багамских островов.
RT на русском 13:56
Наука

Китайские ученые изобрели гель, который восстанавливает зубы без пломб

Гель, изобретенный китайскими учеными, может оставить стоматологов без большой части работы, потому что с его появлением необходимость в восстановлении зубов с помощью пломб отпадает.
Интересант 04:43
Футбол

Нападающий «Сочи» сообщил о расторжении контракта с клубом

Матч ТВ 12:54
Наука

В Эфиопии нашли череп жившего 3,8 миллиона лет назад австралопитека

Группе ученых удалось целиком воссоздать череп древнего предка человека, обитавшего в Эфиопии 3,8 миллиона лет назад.
Политическая Экспертиза 11:24
Происшествия

Число жертв стрельбы в Техасе возросло до семи человек

Число жертв стрельбы в Техасе возросло до семи, передает агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на полицию техасского города Одесса.
РИА Новости 10:45
Футбол

«ПСЖ» арендовал у «Севильи» голкипера Серхио Рико

«ПСЖ» объявил о переходе испанского вратаря Серхио Рико: парижский клуб арендовал 26-летнего голкипера у «Севильи» на один сезон с опцией выкупа.
Sport24.ru 13:20
Футбол

«Валенсия» с Черышевым обыграла «Мальорку»

«Валенсия» обыграла «Мальорку» в матче 3-го тура чемпионата Испании. Встреча проходила в Валенсии на стадионе «Месталья».
Чемпионат 12:53
Политика

Продавщица мороженого объяснила вторую встречу с Путиным на МАКСе

Чуть позже репортеры вспомнили, что два года назад на МАКСе Владимиру Путину продала десерт та же девушка.
Телепрограмма 02:54
Политика

Польша отметила скорбный юбилей

Сам Туск был обескуражен и возмущен, что получил приглашение с рядовым обращением чуть ли не за день до мероприятия, и с нескрываемой обидой заявил: "Я не собираюсь на церемонию 80-й годовщины начала Второй мировой войны, потому что организаторы мероприятия дают понять, что мою особу видеть неприятно, а я свое присутствие никогда не навязываю".
Независимая газета 11:35
Политика

Зеленский рассказал о планах на встречу с Путиным

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, когда встретится с российским лидером Владимиром Путиным.
Мойка78 вчера в 15:06
Происшествия

В Самаре мраморная плита с фасада Дома культуры убила ребенка

ТАСС 12:40
Происшествия

В Брянске умер избитый полицейским подросток

В Брянске скончался 17-летний подросток, которого в августе избил майор полиции Денис Терехов.
РБК 08:18
Музыка

Член жюри «Новой волны» объяснил мат Киркорова и слезы Лолиты

Член жюри, вокалист группы Therr Maitz Антон Беляев объяснил причины таких происшествий.
Телеканал 360° 08:49
Армия и оружие

«Роскосмос» анонсировал производство «царь-двигателей»

«Роскосмос» анонсировал производство самых мощных в мире ракетных двигателей РД-171МВ, сообщает РИА Новости.
BFM.ru 13:56
Футбол

Дзюба: «В прошлом году „Спартак“ два раза отскочил от нас, в этом — нет»

Sport24.ru 14:09
Политика

Президент Эстонии изменила дату окончания Второй мировой

Президент Эстонии Керсти Кальюлайд заявила, что Вторая мировая война для ее страны закончилась только 25 лет назад – после того, как «оккупационные войска» в 1994 году покинули территорию республики.
Взгляд.ру 14:18
Авто

Новая Lada 4x4 получит французскую платформу

Что касается самой платформы, то в случае с «Нивой» речь идет о слегка модернизированной версии шасси CMFB-LS с новым передним подрамником и моторным щитом.
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Беспилотный автобус с ИИ напечатали на 3D-принтере

В 2016 году компания Local Motors выпустила небольшой беспилотный автобус Olli.
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«Авангард» переиграл ЦСКА в матче за Кубок Открытия

"Авангард" и ЦСКА открыли новый сезон КХЛ, разыграв Кубок Открытия 2019 года.
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Происшествия

Напавший на людей около Лиона слышал голоса

Прокурор Лиона Николя Жаке заявил, что напавший на людей иммигрант из Афганистана употреблял наркотики и якобы слышал голоса, приказавшие ему убивать,передает РИА "Новости".
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