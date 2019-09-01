Наргиз извинилась перед Валерией за свои бестактные слова в ее адрес. А певица и Иосиф Пригожин приняли извинения певицы. Валерия в блоге коллеги в Instagram отметила, что не обижается на нее и прекрасно понимает, что «промахи» случаются у всех.

Политика Правила призыва в армию изменились в России С 1 сентября россияне, у которых есть право на отсрочку или освобождение от военной службы по призыву, могут добровольно от него отказаться.

Происшествия В Беслане почтят память жертв теракта На всей территории Северной Осетии будет объявлена минута молчания по погибшим в результате террористического акта в Беслане в 2004 году.

Происшествия В Петербурге эвакуируют людей из ТЦ из-за задымления В МЧС заявили, что в торговом центре «Родео Драйв» в Санкт-Петербурге эвакуируют людей из-за задымления в ресторане.

Политика Пенс обсудил с Зеленским его будущую встречу с Трампом Вице-президент США Майк Пенс и президент Украины Владимир Зеленский в ходе встречи обсудили будущую встречу украинского лидера с его американским коллегой Дональдом Трампом.

Экономика Просрочка по кредитам россиян удвоилась за год Уровень возникновения просроченной задолженности по кредитам россиян вырос за год практически в два раза и составил 1,6–1,7%. Такой уровень уже сопоставим с показателями предкризисных месяцев 2014 года, следует из исследования бюро кредитных историй «Эквифакс», на которое ссылается «РИА Новости».

Армия и оружие Удар США по Идлибу сорвал перемирие и привел к многочисленным жертвам Американские военные нанесли несанкционированный авиаудар по территории около поселков Маарет-Мисрин и Кафер-Хая в провинции Идлиб на северо-западе Сирии рядом с турецкой границей, не предупредив об операции Россию и Турцию – рассказали в Центре по примирению враждующих сторон.

Армия и оружие Противотанковый «Фагот» признан одним из самых опасных орудий Противотанковый комплекс «Фагот» благодаря простоте и эффективности стал одним из самых распространенных ПТРК в мире.

Наука Китайские ученые изобрели гель, который восстанавливает зубы без пломб Гель, изобретенный китайскими учеными, может оставить стоматологов без большой части работы, потому что с его появлением необходимость в восстановлении зубов с помощью пломб отпадает.

Наука В Эфиопии нашли череп жившего 3,8 миллиона лет назад австралопитека Группе ученых удалось целиком воссоздать череп древнего предка человека, обитавшего в Эфиопии 3,8 миллиона лет назад.

Происшествия Число жертв стрельбы в Техасе возросло до семи человек Число жертв стрельбы в Техасе возросло до семи, передает агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на полицию техасского города Одесса.

Футбол «ПСЖ» арендовал у «Севильи» голкипера Серхио Рико «ПСЖ» объявил о переходе испанского вратаря Серхио Рико: парижский клуб арендовал 26-летнего голкипера у «Севильи» на один сезон с опцией выкупа.

Футбол «Валенсия» с Черышевым обыграла «Мальорку» «Валенсия» обыграла «Мальорку» в матче 3-го тура чемпионата Испании. Встреча проходила в Валенсии на стадионе «Месталья».

Политика Продавщица мороженого объяснила вторую встречу с Путиным на МАКСе Чуть позже репортеры вспомнили, что два года назад на МАКСе Владимиру Путину продала десерт та же девушка.

Политика Польша отметила скорбный юбилей Сам Туск был обескуражен и возмущен, что получил приглашение с рядовым обращением чуть ли не за день до мероприятия, и с нескрываемой обидой заявил: "Я не собираюсь на церемонию 80-й годовщины начала Второй мировой войны, потому что организаторы мероприятия дают понять, что мою особу видеть неприятно, а я свое присутствие никогда не навязываю".

Политика Зеленский рассказал о планах на встречу с Путиным Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, когда встретится с российским лидером Владимиром Путиным.

Происшествия В Брянске умер избитый полицейским подросток В Брянске скончался 17-летний подросток, которого в августе избил майор полиции Денис Терехов.

Армия и оружие «Роскосмос» анонсировал производство «царь-двигателей» «Роскосмос» анонсировал производство самых мощных в мире ракетных двигателей РД-171МВ, сообщает РИА Новости.

Политика Президент Эстонии изменила дату окончания Второй мировой Президент Эстонии Керсти Кальюлайд заявила, что Вторая мировая война для ее страны закончилась только 25 лет назад – после того, как «оккупационные войска» в 1994 году покинули территорию республики.

Авто Новая Lada 4x4 получит французскую платформу Что касается самой платформы, то в случае с «Нивой» речь идет о слегка модернизированной версии шасси CMFB-LS с новым передним подрамником и моторным щитом.

Наука Беспилотный автобус с ИИ напечатали на 3D-принтере В 2016 году компания Local Motors выпустила небольшой беспилотный автобус Olli.

Хоккей «Авангард» переиграл ЦСКА в матче за Кубок Открытия "Авангард" и ЦСКА открыли новый сезон КХЛ, разыграв Кубок Открытия 2019 года.