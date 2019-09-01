Шоу-бизнес
ФАНВалерия и Пригожин отреагировали на извинения Наргиз
Видео с извинением певица опубликовала в своем аккаунте в Instagram. В ответ на извинения Закировой Валерия рассказала, что на свой счет оскорбительные слова не приняла и добавила, что промахи бывают у всех.
Читать в источнике
Оценить19
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7258 источников, обновлено в 12:58, Вашингтон
Политика
Захарова ответила на отказ Польши приглашать Россию на годовщину войны
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала решение Польши не приглашать Россию на мероприятия по случаю годовщины начала Второй мировой войны, назвав положение Варшавы глупым.
РИА Новости 07:35
Здоровье
Цены на услуги скорой помощи в Латвии выросли
Ранее Sputnik Латвия сообщал, что в этом году с ростом зарплат работников Службы неотложной медицинской помощи (СНМП) с 1 сентября будет увеличена и плата за услуги "скорой".
Sputnik Латвия 10:32
Политика
Президент Германии попросил прощения за Вторую мировую войну
Президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер извинился за Вторую Мировую войну.
Piter.tv 03:33
Общество
Власти Москвы ответили на сообщения об отмене школьных линеек
28 августа газета «Коммерсант» писала со ссылкой на родителей учеников, что в некоторых школах Москвы отменили торжественные линейки в честь начала учебного года.
Известия 10:04
Происшествия
В Петербурге эвакуируют людей из ТЦ из-за задымления
RT на русском 12:32
Армия и оружие
В Израиле заявили об отсутствии потерь при обстреле из Ливана
RT на русском 11:56
Политика
Продавщица мороженого объяснила вторую встречу с Путиным на МАКСе
Чуть позже репортеры вспомнили, что два года назад на МАКСе Владимиру Путину продала десерт та же девушка.
Телепрограмма 02:54
Гаджеты
Названы самые продаваемые процессоры Intel и AMD
Как оказалось, самые продаваемые процессоры - это AMD.Компания Intel теряет своё преимущество на рынке вычислительных чипов для персональных компьютеров.
Актуальные Новости 11:04
Политика
Правила призыва в армию изменились в России
С 1 сентября россияне, у которых есть право на отсрочку или освобождение от военной службы по призыву, могут добровольно от него отказаться.
РИА Новости 03:06
Происшествия
В Саратове отец убил больную двухмесячную дочь
Российская газета 01:09
Хоккей
«Авангард» победил ЦСКА в матче за Кубок открытия КХЛ
Финалист Кубка Гагарина прошлого сезона омский "Авангард" обыграл действующего обладателя трофея ЦСКА в матче за Кубок открытия сезона-2019/20.
ТАСС 10:53
Общество
Ураган «Дориан» усилился до максимальной категории
Ураган «Дориан» усилился до максимальной, пятой категории, сообщили в Национальном центре по наблюдению за ураганами США.
RT на русском 08:28
Происшествия
Российские дипломаты проверяют информацию о гибели ребенка в США
Генеральное консульство России в Нью-Йорке проверяет информацию о гибели ребенка, предположительно из Москвы, во время купания в городе Глостер (штат Массачусетс), пишет ТАСС.
Вести.Ru 12:16
Политика
Зеленский счел диалог с Путиным самым сложным моментом на своем посту
Украинский лидер Владимир Зеленский сделал заявление о том, что второй разговор с главой Российской Федерации Владимиром Путиным стал самым сложным для него.
NewInform вчера в 22:55
Армия и оружие
«Роскосмос» начал производство самых мощных в мире ракетных двигателей
НПО "Энергомаш", входящее в госкорпорацию "Роскосмос", запустило производство самых мощных в мире жидкостных ракетных двигателей РД-171МВ.
Российская газета 04:57
Футбол
Гол Гогуа принес ЦСКА победу в выездном матче с тульским «Арсеналом»
Футболисты московского ЦСКА переиграли на выезде тульский "Арсенал" в матче восьмого тура чемпионата России.
РИА Новости 11:33
Экономика
Швеция введет налог из-за России
Правительство Швеции планирует ввести новый налог для банков.
Вести.Ru 11:47
Кино
Хоакин Феникс раскрыл детали работы над «Джокером»
Актёр Хоакин Феникс, исполнивший главную роль в фильме «Джокер», старался сделать так, чтобы после просмотра его герою было невозможно поставить диагноз.
News.ru вчера в 11:04
Религия
Константинополь исключил главу «русского экзархата» в Европе
Глава "русского экзархата" в Западной Европе архиепископ Иоанн (Реннето) "освобожден от заботы о приходах русской традиции" и больше не является иерархом Константинопольской церкви, передает "Интерфакс".
РЕН ТВ вчера в 17:50
Шоу-бизнес
Постройневшая Ирина Дубцова показала фигуру в леопардовом купальнике
Знаменитость предстала в слитном купальнике с леопардовым принтом и в шёлковой тунике коричневого цвета, дополняют нежный образ певицы очки в форме сердечка.
Аргументы недели 06:28
Кино
Джуд Лоу отказался отвечать на вопросы о Боге и Достоевском
Британский актёр Джуд Лоу на Венецианском кинофестивале рассказал, что на съёмках сериала "Новый папа" ему пришлось примерить самый маленький костюм в своей карьере.
Life.ru 12:39
Здоровье
Поликлиника на улице Геннериха откроется 2 сентября
Осенью в поликлинику поступят новейшие рентген, флюорограф и маммограф. В начале июля перед зданием поликлиники благоустроили сквер.
Вести.Севастополь 08:00
Автоспорт
Квят занял седьмое место на Гран-при Бельгии
Российский пилот "Торо Россо" Даниил Квят (+1.29,657) занял седьмое место. "Газета.Ru" провела текстовую онлайн-трансляцию гонки.
Газета.Ru 10:51
Происшествия
В Москве автомобиль врезался в группу людей на пешеходном переходе
Источник ТАСС в правоохранительных органах добавил, что в момент аварии на переходе было много людей, часть из них получила травмы.
ТАСС 10:52
Шоу-бизнес
Ирина Шейк поразила фанатов фото в нижнем белье
Очередная дива продемонстрировала в Инстаграм свои прелести в нижнем белье. На этот раз фигурой блеснула Ирина Шейк.
ToDay News Ufa 30 августа в 19:10
Происшествия
В Брянске умер избитый полицейским подросток
В Брянске скончался 17-летний подросток, которого в августе избил майор полиции Денис Терехов.
РБК 08:18
Армия и оружие
Индийские летчики испытали российский истребитель МиГ-35
Новейший российский многоцелевой истребитель МиГ-35 станет одним из конкурсантов объявленного индийским минобороны тендера.
Военное дело 06:09