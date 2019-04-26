Кино

Валерио Мастандреа получил приз за режиссуру на ММКФРИА Новости 13:36

Итальянский режиссёр Валерио Мастандреа получил приз "Серебряный Георгий" Московского международного кинофестиваля (ММКФ) за режиссуру фильма "Она смеется", передает корреспондент РИА Новости. Церемония награждения победителей проходит в четверг вечером в театре "Россия".
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Гран-при ММКФ получил фильм «Тренинг личностного роста»

RT на русском15:13

Гран-при ММКФ получил казахстанский фильм "Тренинг личностного роста

Интерфакс14:09

Валерио Мастандреа получил приз за режиссуру на ММКФ

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«Тренинг личностного роста» взял Гран-при ММКФ

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ТАСС13:40

На Московском кинофестивале раздали призы

Комсомольская правда14:00

Главный приз Московского международного кинофестиваля получила картина под названием «Тренинг личностного роста»

Эхо Москвы14:02
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Смартфон iPhone 8 Plus в России подешевел уже на 35%

Специалисты Hi-Tech Mail.ru выяснили, что смартфон iPhone 8 Plus в России подешевел уже на 35%.
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В «Нафтогазе» признали свою беспомощность без российского газа

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Совбез России увидел угрозу в грузинских клопах

Замглавы Совбеза России Рашид Нургалиев на совещании с руководителем Южной Осетии Анатолием Билибовым заявил, что необходимо принять меры для борьбы с угрозой от биолаборатории под Тбилиси, сообщила пресс-служба президента республики.
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Позднее Быкова ввели в искусственную кому. 18 апреля писателя на самолете перевезли в Москву, где он пришел в сознание 21 апреля.
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Футбол

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Украина приостановила транзит российской нефти по «Дружбе»

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Пожар в жилом доме произошел на юго-западе Москвы. Сообщение о возгорании на Новочеремушкинской поступило в четверг в 23.43.
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Президент Чехии Милош Земан обвинил пока еще действующего украинского лидера Петра Порошенко в отсутствии мира в Донбассе.
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Вручены первые призы 41-го ММКФ

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Шоу-бизнес

Новая возлюбленная Джонни Деппа оказалась русской танцовщицей

Пара планировала свадьбу, но разошлась в связи со слухами об изменах В 1994 году у Деппа появилась новая пассия – британская супермодель Кейт Мосс, однако отношения с ней тоже не закончились свадьбой.
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Происшествия

Греческие пилоты без разрешения пригнали Boeing в Кишинев ради шутки

Пилоты греческой авиакомпании ради развлечения пригнали авиалайнер в Кишенев.
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Летевший в Таиланд самолет вынужденно вернулся в аэропорт Красноярска

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В Свердловской области бетонная плита рухнула на подростка

В свердловском городе Первоуральске 16-летний подросток оказался придавлен бетонной плитой.
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К 9 мая в Сети появился бесплатный сервис реставрации старых фото

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Музыка

После ухода из Black Star Егор Крид сохранил свой псевдоним

В последние месяцы в СМИ регулярно появлялась информация об уходе 24-летнего Егора Булаткина, более известного как Егор Крид, из лейбла Black Star.
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Общество

Камчатский гороскоп, 26 - 28 апреля

Как всегда в конце недели, прогноз представляет Милена СТЕПАНОВА: В пятницу есть риск совершить немало ошибок – общее настроение склоняет к активным, но не слишком обоснованным действиям.
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Анастасия Макеева снялась обнаженной

Обнаженное тело артистки прикрыто большим букетом.
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В Карском море возле побережья полуострова Таймыр найдена подводная лодка времен ВОВ.
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Хоккей

«Коламбус» проиграл в стартовом матче серии с «Бостоном»

«Бостон» принимал «Коламбус» в первом матче полуфинальной серии в Восточной конференции НХЛ.
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Экстренно госпитализирован Михаил Горбачев

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Общество

«Конкорд» выплатил более 2 млн рублей штрафа после вспышки дизентерии в московских школах

Поставщик питания «Конкорд» заплатил более 2 млн руб. штрафа после эпидемии дизентерии в школах и детских садах Москвы, рассказала в эфире «Эха Москвы» глава столичного управления Роспотребнадзора Елена Андреева.
Обновлено в 22:36
Происшествия

В реанимации умер избитый приемной мамой семилетний мальчик

В реанимации Вологодской детской больницы в четверг, 25 апреля, скончался семилетний мальчик Степан, в августе 2018 года жестоко избитый приемной матерью.
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Глава Хакасии в четыре раза увеличил выплаты себе и своим министрам

Ранее размер доплат к зарплате губернатора и министров мог составлять только 100 процентов должностного оклада.
Обновлено в 15:29
Финансы

Рост курса доллара: много шума на пустом месте

На этой неделе курс доллара достиг 22-месячного максимума к евро.
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Путин упростил получение российского гражданства для жителей ЛНР и ДНР

Президент России Владимир Путин подписал указ об упрощенном получении российских паспортов жителями отдельных районов Луганской и Донецкой областей Украины.
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Общество

Выехать за границу на майские праздники не смогут около 3 млн россиян

Перед майскими праздниками выехать за границу не смогут около 3 млн россиян.
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«Кузбасс» сыграет с казанским «Зенитом» в финале Суперлиги

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Зеленский обвинил ЦИК в затягивании признания его победы

Избранный президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Центральная избирательная комиссия (ЦИК) намеренно оттягивает официальное подведение итогов второго тура выборов главы государства.
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ММКФ
Кинофестиваль, проводимый в Москве, имеющий аккредитацию Международной федерации ассоциаций кинопродюсеров. До 2017 года включительно проходил в конце июня, с 2018 года проходит в середине апреля. Длится, в зависимости от бюджета, от 8 до 10 дней.
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