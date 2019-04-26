Кино
Валерио Мастандреа получил приз за режиссуру на ММКФРИА Новости 13:36
Итальянский режиссёр Валерио Мастандреа получил приз "Серебряный Георгий" Московского международного кинофестиваля (ММКФ) за режиссуру фильма "Она смеется", передает корреспондент РИА Новости. Церемония награждения победителей проходит в четверг вечером в театре "Россия".
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7319 источников, обновлено в 23:14, Ашберн
Гаджеты
Смартфон iPhone 8 Plus в России подешевел уже на 35%
Специалисты Hi-Tech Mail.ru выяснили, что смартфон iPhone 8 Plus в России подешевел уже на 35%.
Обновлено в 14:33
Политика
В «Нафтогазе» признали свою беспомощность без российского газа
Исполнительный директор НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко в интервью YouTube-каналу "skrypin.ua" рассказал, что у компании нет технической модели работы украинской ГТС после прекращения транзита российского газа через Украину.
Обновлено в 21:51
Политика
Совбез России увидел угрозу в грузинских клопах
Замглавы Совбеза России Рашид Нургалиев на совещании с руководителем Южной Осетии Анатолием Билибовым заявил, что необходимо принять меры для борьбы с угрозой от биолаборатории под Тбилиси, сообщила пресс-служба президента республики.
Обновлено в 06:45
Общество
Дмитрий Быков назвал отравление причиной своей госпитализации
Позднее Быкова ввели в искусственную кому. 18 апреля писателя на самолете перевезли в Москву, где он пришел в сознание 21 апреля.
Обновлено в 18:54
Футбол
Нобоа назвал топ-3 самых сексуальных спортсменок
Обновлено в 07:49
Энергетика
Украина приостановила транзит российской нефти по «Дружбе»
Обновлено в 18:29
Происшествия
В Москве при пожаре в жилом доме спасены более 20 человек
Пожар в жилом доме произошел на юго-западе Москвы. Сообщение о возгорании на Новочеремушкинской поступило в четверг в 23.43.
Обновлено в 19:25
Политика
Президент Чехии возложил на Порошенко вину за конфликт в Донбассе
Президент Чехии Милош Земан обвинил пока еще действующего украинского лидера Петра Порошенко в отсутствии мира в Донбассе.
Обновлено в 20:28
Кино
Вручены первые призы 41-го ММКФ
Обновлено в 06:05
Шоу-бизнес
Новая возлюбленная Джонни Деппа оказалась русской танцовщицей
Пара планировала свадьбу, но разошлась в связи со слухами об изменах В 1994 году у Деппа появилась новая пассия – британская супермодель Кейт Мосс, однако отношения с ней тоже не закончились свадьбой.
Обновлено в 13:25
Происшествия
Греческие пилоты без разрешения пригнали Boeing в Кишинев ради шутки
Пилоты греческой авиакомпании ради развлечения пригнали авиалайнер в Кишенев.
Обновлено в 14:52
Происшествия
В Свердловской области бетонная плита рухнула на подростка
В свердловском городе Первоуральске 16-летний подросток оказался придавлен бетонной плитой.
Обновлено в 13:56
Музыка
После ухода из Black Star Егор Крид сохранил свой псевдоним
В последние месяцы в СМИ регулярно появлялась информация об уходе 24-летнего Егора Булаткина, более известного как Егор Крид, из лейбла Black Star.
Обновлено в 04:56
Спорт
Калининградский «Локомотив» сыграет против московского «Динамо»
Калининградский «Локомотив» сыграет в финале женской волейбольной Суперлиги против действующего чемпиона и обладатель кубка страны — столичного «Динамо».
Обновлено в 05:55
Общество
Камчатский гороскоп, 26 - 28 апреля
Как всегда в конце недели, прогноз представляет Милена СТЕПАНОВА: В пятницу есть риск совершить немало ошибок – общее настроение склоняет к активным, но не слишком обоснованным действиям.
Обновлено в 13:57
Шоу-бизнес
Анастасия Макеева снялась обнаженной
Обнаженное тело артистки прикрыто большим букетом.
Обновлено в 18:00
Происшествия
В Карском море нашли неизвестную подлодку
В Карском море возле побережья полуострова Таймыр найдена подводная лодка времен ВОВ.
Обновлено в 07:58
Хоккей
«Коламбус» проиграл в стартовом матче серии с «Бостоном»
«Бостон» принимал «Коламбус» в первом матче полуфинальной серии в Восточной конференции НХЛ.
Обновлено в 22:08
Кино
Экстренно госпитализирован Михаил Горбачев
Обновлено в 14:47
Происшествия
Глава отдела ФСБ задержан по подозрению в получении крупных взяток
Начальник отдела одного из подразделений ФСБ России Кирилл Черкалин задержан по подозрению в получении взяток в особо крупных размерах.
Обновлено в 09:08
Общество
«Конкорд» выплатил более 2 млн рублей штрафа после вспышки дизентерии в московских школах
Поставщик питания «Конкорд» заплатил более 2 млн руб. штрафа после эпидемии дизентерии в школах и детских садах Москвы, рассказала в эфире «Эха Москвы» глава столичного управления Роспотребнадзора Елена Андреева.
Обновлено в 22:36
Происшествия
В реанимации умер избитый приемной мамой семилетний мальчик
В реанимации Вологодской детской больницы в четверг, 25 апреля, скончался семилетний мальчик Степан, в августе 2018 года жестоко избитый приемной матерью.
Обновлено в 17:30
Политика
Глава Хакасии в четыре раза увеличил выплаты себе и своим министрам
Ранее размер доплат к зарплате губернатора и министров мог составлять только 100 процентов должностного оклада.
Обновлено в 15:29
Финансы
Рост курса доллара: много шума на пустом месте
На этой неделе курс доллара достиг 22-месячного максимума к евро.
Обновлено в 14:36
Политика
Путин упростил получение российского гражданства для жителей ЛНР и ДНР
Президент России Владимир Путин подписал указ об упрощенном получении российских паспортов жителями отдельных районов Луганской и Донецкой областей Украины.
Обновлено вчера в 08:25
Общество
Выехать за границу на майские праздники не смогут около 3 млн россиян
Перед майскими праздниками выехать за границу не смогут около 3 млн россиян.
Обновлено в 18:38
Спорт
«Кузбасс» сыграет с казанским «Зенитом» в финале Суперлиги
Обновлено в 14:37
Политика
Зеленский обвинил ЦИК в затягивании признания его победы
Избранный президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Центральная избирательная комиссия (ЦИК) намеренно оттягивает официальное подведение итогов второго тура выборов главы государства.
Обновлено в 11:35