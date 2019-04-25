Кино

Валерио Мастандреа получил приз за режиссуру на ММКФРИА Новости 13:36

Итальянский режиссёр Валерио Мастандреа получил приз "Серебряный Георгий" Московского международного кинофестиваля (ММКФ) за режиссуру фильма "Она смеется", передает корреспондент РИА Новости. Церемония награждения победителей проходит в четверг вечером в театре "Россия".
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Кино о жизни. В Москве наградили победителей 41-го ММКФ

ТАСС13:40

Гран-при ММКФ получил казахстанский фильм "Тренинг личностного роста

Интерфакс14:09

Главный приз Московского международного кинофестиваля получила картина под названием «Тренинг личностного роста»

Эхо Москвы14:02

«Тренинг личностного роста» взял Гран-при ММКФ

Коммерсантъ13:56

Гран-при ММКФ получил фильм «Тренинг личностного роста»

RT на русском15:13

На Московском кинофестивале раздали призы

Комсомольская правда14:00

Валерио Мастандреа получил приз за режиссуру на ММКФ

РИА Новости13:36
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Автоматически обработано 7319 источников, обновлено в 18:37, Ашберн
Энергетика

В «Укртранснафте» приостановили работу нефтепровода «Дружба»

Компания «Укртранснафта» вынужденно прекратила транзит нефти по магистральному нефтепроводу «Дружба».
Обновлено в 16:55
Финансы

Российские фондовые индексы завершили торги четверга в сильном минусе

Как отмечает старший аналитик информационно-аналитического центра «Альпари» Анна Бодрова, «российский рынок акций в четверг сполз в минус».
Обновлено в 12:12
Футбол

Глушаков извинился за игру «Спартака»

Обновлено в 16:27
Путешествия

Чартеры из России в Египет возобновят поздней осенью

Ближе к сентябрю-октябрю текущего года туроператоры России ждут возобновления чартерных авиаперевозок в Египет.
Обновлено вчера в 21:36
Кино

Объявлен актерский состав нового фильма о Джеймсе Бонде

Обновлено в 12:40
Происшествия

В Петербурге при сносе заброшенной гостиницы погиб рабочий

Следственный комитет Санкт-Петербурга начал доследственную проверку в связи с гибелью рабочего, который был в составе бригады, сносящей заброшенную гостиницу "Северная корона".
Обновлено в 10:20
Наука

Ученые обнаружили в хлебе опасное вещество

Обновлено в 17:52
Политика

Ким Чен Ын пригласил Путина посетить КНДР

Председатель Госсовета КНДР Ким Чен Ын пригласил в ходе переговоров на острове Русский президента России Владимира Путина посетить КНДР.
Обновлено в 17:55
Происшествия

Два человека погибли при стрельбе у метро «Новые Черемушки» в Москве

Обновлено в 11:03
Религия

Страстная пятница 2019: чего не следует делать в этот день

26 апреля 2019 года наступает Страстная пятница, самый скорбный и самый строгий день Великого поста.
Обновлено в 07:01
Общество

В Карском море нашли неизвестную подлодку

В Карском море возле побережья полуострова Таймыр найдена подводная лодка времен ВОВ.
Обновлено в 07:58
Политика

Путин объяснил раздачу российских паспортов жителям Донбасса

Президент России Владимир Путин не собирался провоцировать Киев, когда подписывал указ об упрощенном порядке предоставления гражданства для жителей ряда районов Луганской и Донецкой областей Украины.
Обновлено в 09:04
Армия и оружие

В ООН представили доказательства связи «Белых касок» с террористами

«Значительная часть „Белых касок“ не скрывала своей связи с боевиками и сочувствия террористам или участникам незаконных вооруженных группировок, открыто восхищались боевиками-смертниками, а также выступали в поддержку убийств и пыток сирийских военнослужащих», — сообщил Григорьев.
Обновлено в 17:38
Игры

Дешёвая игровая консоль Nintendo Switch Lite выйдет в июне

Заменить обычную версию Switch должна была бы ещё одна новинка, но сейчас она фактически не находится в разработке.
Обновлено вчера в 10:26
Политика

Макрон предложил сократить Шенгенскую зону

Президент Франции Эммануэль Макрон в четверг заявил о необходимости изменения Шенгенской зоны, поскольку, по его мнению, в своем нынешнем виде она "больше не работает".
Обновлено в 13:54
Кино

Экстренно госпитализирован Михаил Горбачев

Обновлено в 16:53
Гаджеты

«Яндекс» запустит собственный сервис проката электросамокатов

«Яндекс» готовит к запуску собственный сервис проката электросамокатов, который составит конкуренцию «Делисамокату» и YouDrive Lite.
Обновлено в 11:41
Армия и оружие

Гребные винты «Белгорода» не дают покоя западным экспертам

Саттона отмечает, что из-за особой скрытности, конструкция гребных винтов так и осталась засекреченной.
Обновлено вчера в 04:38
Спорт

Российский 12-летний фигурист исполнил прыжок в пять оборотов

Обновлено в 05:12
Культура

Умер актёр из «Крутого Уокера» Кен Керчевал

Американский актёр Кен Керчевал, наиболее известный по роли Клиффа Барнса в сериале "Даллас", скончался в возрасте 83 лет, сообщает Variety.
Обновлено в 13:54
Политика

Курсанты ВДВ сорвали погоны в знак протеста

Курсанты рязанского училища ВДВ в знак протеста сорвали погоны нового образца и возложили их к памятнику генералу Василию Маргелову.
Обновлено в 14:53
Футбол

Трабукки: Каррера готов вернуться в «Спартак»

Марко Трабукки, футбольный агент и друг бывшего главного тренера московского «Спартака» Массимо Карреры, сказал, что итальянский специалист будет рад снова возглавить красно-белых.
Обновлено в 17:50
Музыка

Лобода отменила концерты из-за исчезновения организатора с деньгами

Украинская певица, бывшая солистка группы «ВИА Гра» Светлана Лобода отменила часть своего тура по Прибалтике из-за исчезновения с деньгами организатора концертов.
Обновлено в 15:05
Происшествия

СМИ сообщили о пропаже более 30 граждан Венесуэлы в Карибском море

Обновлено в 14:43
Политика

Савченко: в российской тюрьме было лучше, чем в украинской

Как сообщает канал NewsOne, нардеп Верховной рады Украины Надежда Савченко, подозреваемая на родине в в подготовке терактов в центре Киева, призналась журналистам, что находиться в украинской тюрьме ей было сложнее, чем ранее в российской.
Обновлено в 18:27
Происшествия

Глава отдела ФСБ задержан по подозрению в получении крупных взяток

Начальник отдела одного из подразделений ФСБ России Кирилл Черкалин задержан по подозрению в получении взяток в особо крупных размерах.
Обновлено в 09:08
Гаджеты

Смартфон iPhone 8 Plus в России подешевел уже на 35%

Специалисты Hi-Tech Mail.ru выяснили, что смартфон iPhone 8 Plus в России подешевел уже на 35%.
Обновлено в 14:33
Авто

Mitsubishi перестанет продавать внедорожник Pajero

Жизненный цикл легендарного Mitsubishi Pajero заканчивается – об этом сообщили в пресс-службе японской марки, анонсируя выход «прощальной» версии внедорожника.
Обновлено вчера в 07:47
Политика

Небензя пообещал обучить немецкого коллегу азам российской дипломатии

Постпреды России и Германии при ООН Василий Небензя и Кристоф Хойсген в ходе заседания Совета Безопасности по Украине обменялись взглядами на методы обучения в МГИМО.
Обновлено в 18:17
Экономика

Российские мегаполисы предложили объединить

Глава Счётной палаты Алексей Кудрин предложил создать в России четыре метрополии.
Обновлено в 03:46
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ММКФ
Кинофестиваль, проводимый в Москве, имеющий аккредитацию Международной федерации ассоциаций кинопродюсеров. До 2017 года включительно проходил в конце июня, с 2018 года проходит в середине апреля. Длится, в зависимости от бюджета, от 8 до 10 дней.
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