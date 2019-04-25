Валерио Мастандреа получил приз за режиссуру на ММКФРИА Новости 13:36

Итальянский режиссёр Валерио Мастандреа получил приз "Серебряный Георгий" Московского международного кинофестиваля (ММКФ) за режиссуру фильма "Она смеется", передает корреспондент РИА Новости. Церемония награждения победителей проходит в четверг вечером в театре "Россия".

Валерио Мастандреа получил приз за режиссуру на ММКФ

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