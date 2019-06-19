Политика

Валерий Соловей уволился из МГИМО «по политическим причинам»Вечерний курьер 12:19

Профессор подал заявление об уходе из кафедры, где преподавал 11 лет. Причиной ухода указано то, что руководство университета "больше не хочет иметь дела со мной", к чему Соловей отнесся "с пониманием", и просит далее не связывать его с институтом.
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В МГИМО прокомментировали уход профессора Валерия Соловья

РИА Новости15:32

Политолог во всем увидел политику

Коммерсантъ15:46

Колумнист «Газеты.Ru» Соловей ушел из МГИМО по политическим причинам

Газета.Ru10:41

Политолог Соловей заявил об уходе из МГИМО по «политическим причинам»

РБК12:11

Политолог Валерий Соловей написал заявление об уходе из МГИМО

Ведомости11:39

«По политическим причинам». Политолог Валерий Соловей сообщил об уходе из МГИМО

Дождь11:04

МГИМО покинул политолог и преподаватель Валерий Соловей

Эхо Москвы15:02
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Автоматически обработано 7289 источников, обновлено в 19:13, Вашингтон
Армия и оружие

Подозреваемый в крушении MH17 «Хмурый» прокомментировал обвинения

Сергей Дубинский, которого Совместная следственная группа считает одним из основных подозреваемых в причастности к крушению «Боинга» MH-17, назвал бредом обвинения в свой адрес.
Обновлено в 16:31
Здоровье

Пять новых объектов здравоохранения откроют в Подмосковье в этом году

В Красногорске открыта многофункциональная больница.
Обновлено в 12:17
ЖКХ

В России для жителей нижних этажей вырастет плата за отопление

Жильцам первых этажей придется оплачивать большую сумму за отопление.
Обновлено в 17:35
Путешествия

АТОР: российские туристы все больше стараются экономить на отдыхе

По словам Ломидзе, сегмент бюджетного отдыха растет.
Обновлено в 06:04
Политика

В Харькове вернули название проспекту маршала Жукова

Обновлено в 13:02
Происшествия

Предприниматель Василий Бойко-Великий задержан по обвинению в хищении

Одиозный российский предприниматель Василий Бойко-Великий был задержан правоохранительными органами по обвинению в хищении $500 тыс. Об этом сегодня, 19 июня, сообщил журналистам адвокат предпринимателя Алексей Аверьянов.
Обновлено в 17:00
Гаджеты

Новейший LED-экран Samsung появился в центре Нью-Йорка

Обновлено в 16:14
Гаджеты

Обновление до EMUI 9.1 стало доступно для Honor 10 Lite и Honor 20i

Для пользователей смартфонов Honor 10 Lite и Honor 20i стало доступно обновление до EMUI 9.1.
Обновлено в 17:44
Авто

Mustang Shelby GT500 стал самым мощным легальным автомобилем Ford

С точки зрения мощности, новый Mustang Shelby GT500 занял нишу между 707-сильным Dodge Challenger SRT Hellcat и 791-сильным Challenger SRT Hellcat Redeye.
Обновлено в 08:04
Экономика

Трафик уходит в небо: мобильный интернет в России бьет рекорды

Мобильный интернет-трафик в России рекордно растет.
Обновлено в 17:02
Общество

ЕГЭ и ОГЭ могут стать индивидуальными

Российское правительство собирается сделать индивидуальными варианты заданий ЕГЭ и ОГЭ.
Обновлено в 03:55
Наука

Употребление йогурта снижает риск развития рака кишечника у мужчин

Группа американских исследователей пришла к выводу, что включение в ежедневный рацион значительного количества йогурта самым благоприятным способом сказывается на снижении риска развития рака кишечника.
Обновлено в 13:34
Общество

Температура в Москве в выходные дни может побить рекорд 1917 года

В Москве температура воздуха в субботу, 22 июня, может побить рекорд 1917 года. Об этом 19 июня сообщили в Гидрометцентре России.
Обновлено в 10:32
Происшествия

В Канаде из-за лесных пожаров эвакуированы более 9 тысяч человек

Из-за лесных пожаров в провинции Альберта в Канаде свои дома покинули более 9 тыс. человек, передает Global News.
Обновлено в 18:31
Политика

В Киеве погиб депутат Рады Дмитрий Тымчук

В Киеве нашли мертвым депутата Верховной рады от фракции "Народный фронт" Дмитрий Тымчук, координатора группы "Информационное сопротивление" (ИС).
Обновлено в 06:21
Происшествия

Посольство России предупредило о всплеске уличного насилия в Лондоне

Посольство России в Лондоне предупредило находящихся в Великобритании россиян об очередном всплеске уличного насилия на улицах британской столицы.
Обновлено в 11:35
Политика

США могут предложить Турции компенсацию за отказ от российских С-400

Представитель администрации США высокого ранга заявила, что Соединенные Штаты готовы обсудить с Турцией возможную компенсацию за отказ от российских ракетно-зенитных систем С-400.
Обновлено в 14:46
Политика

Кучма поставил условия снятия экономической блокады Донбасса

Бывший президент Украины, представитель Киева в Контактной группе Леонид Кучма заявил, что экономическая блокада Донбасса будет снята только после того, как будут возвращены украинские активы.
Обновлено в 12:34
Шоу-бизнес

Бари Алибасов решил вычеркнуть сына из завещания

Обновлено в 17:25
Футбол

Daily Record: «Манчестер Юнайтед» согласовал трансфер Ван-Биссаки за 55 миллионов

«Кристал Пэлас» согласился продать защитника Аарона Ван-Биссаку «Манчестер Юнайтед», сообщает Daily Record.
Обновлено в 18:41
Политика

Жириновский в знак протеста покинул заседание Госдумы

Лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский покинул зал заседания Госдумы в знак протеста.
Обновлено в 12:05
Армия и оружие

США отправят на Ближний Восток ЗРК Patriot и самолёты-разведчики

Обновлено в 18:11
Авто

В России реальные продажи машин в мае упали на 18%

Напомним, что АЕБ отчиталось о сокращении продаж на российском рынке в мае на 6,7% до 137 600 автомобилей.
Обновлено в 02:00
Политика

РФ сформировала делегацию в ПАСЕ

Совет федерации 19 июня сформировал свою часть делегации в Парламентскую Ассамблею Совета Европы.
Обновлено в 10:30
Армия и оружие

Пьяный командир ВСУ расстрелял своих подчиненных в Донбассе

Пьяный командир одного из подразделений ВСУ в Донбассе расстрелял своих подчиненных, которые пытались уйти с боевых позиций, сообщил офицер пресс-службы управления Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко.
Обновлено в 19:03
Политика

Зеленский прокомментировал инцидент с Меркель

Обновлено вчера в 12:18
Политика

Порошенко допустил отказ Киева от претензий на Крым

Бывший президент Украины Пётр Порошенко допустил, что новые власти страны могут отказаться от претензий на Крым и признать его российским в обмен на решение конфликта в Донбассе.
Обновлено в 09:43
Происшествия

Fox: в США сошел с рельсов поезд с опасными веществами и гранатами

Не менее 19 вагонов товарного состава, перевозившего взрывоопасные вещества, огнестрельное оружие и гранаты, сошли с рельсов в среду около населенного пункта Уэллс (штат Невада).
Обновлено в 16:38
Происшествия

Британца сняли с самолета из-за аллергии на орехи

25-летний Джош Сильвер предупредил бортпроводника об аллергии на орехи перед вылетом.
Обновлено в 10:18
Здоровье

Детский врач рассказала об опасности использования подгузников летом

Ранее, как писал News.ru, Роскачество проверило детские подгузники на безопасность, и те не вызвали нареканий.
Обновлено в 07:58
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