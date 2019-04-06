Шоу-бизнес

Валерий Леонтьев заболел и перенес концертыВолга-Медиа 00:56

Знаменитый российский артист обратился к поклонникам и сообщил, что вынужден перенести два концерта по причине болезни. Волгоград, 7 апреля / «Волга-Медиа.ру» /. На своей странице в соцсети Леонтьев написал, что вынужден перенести концерты в Твери и Рыбинске.
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Валерий Леонтьев
Дорогие друзья! Не будем ждать домыслов прессы — я заболел и поэтому вынужден перенести два концерта: в Твери и Рыбинске.
— Валерий Леонтьев, певецГазета.Ru вчера в 15:39

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Валерий Леонтьев
Певец
Советский и российский певец, композитор и актёр. Народный артист РФ. Лауреат премии Ленинского комсомола. Кавалер ордена «За заслуги перед Отечеством» 4-й степени. Награждён Орденом Почёта РФ и Орденом Дружбы РФ. Обладатель премий «World Music Awards», ZD Awards, Овация, Золотой Граммофон, практически бессменный победитель номинаций «Певец года» за 1980-2001 годы в российских музыкальных рейтингах того времени.
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