Валерий Леонтьев заболел и перенес концертыВолга-Медиа 00:56

Дорогие друзья! Не будем ждать домыслов прессы — я заболел и поэтому вынужден перенести два концерта: в Твери и Рыбинске.

Знаменитый российский артист обратился к поклонникам и сообщил, что вынужден перенести два концерта по причине болезни. Волгоград, 7 апреля / «Волга-Медиа.ру» /. На своей странице в соцсети Леонтьев написал, что вынужден перенести концерты в Твери и Рыбинске.

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