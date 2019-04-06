Шоу-бизнес
Валерий Леонтьев заболел и перенес концертыВолга-Медиа 00:56
Знаменитый российский артист обратился к поклонникам и сообщил, что вынужден перенести два концерта по причине болезни. Волгоград, 7 апреля / «Волга-Медиа.ру» /. На своей странице в соцсети Леонтьев написал, что вынужден перенести концерты в Твери и Рыбинске.
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Дорогие друзья! Не будем ждать домыслов прессы — я заболел и поэтому вынужден перенести два концерта: в Твери и Рыбинске.
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