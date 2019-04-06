Шоу-бизнес
Валерий Леонтьев заболел и отменил концертыГазета.Ru вчера в 15:39
Певец Валерий Леонтьев отменил концерты из-за болезни. Об этом он написал на своей странице в инстаграме.
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Хоккей
Андрей Василевский: «С нетерпением жду плей-офф»
С нетерпением жду плей-офф, который стартует уже на следующей неделе, — написал Василевский в своем Instagram.
Обновлено вчера в 23:04
Происшествия
Москвич купил две пачки сока за миллион рублей
Пенсионер из Москвы стал жертвой мошенников, купив две пачки сока за миллион рублей, передает "360" со ссылкой на источник в правоохранительных органах столицы.
Обновлено вчера в 09:44
Происшествия
Пять человек пострадали в результате стрельбы в окрестностях Чикаго
В окрестностях Чикаго пять человек пострадали в результате стрельбы. Об этом сообщила в субботу, 6 апреля, газета Chicago Tribune.
Обновлено вчера в 23:24
Религия
Православные встречают Благовещение
Обновлено вчера в 17:48
Политика
Немецкий депутат назвал Германию угрозой безопасности для НАТО
Депутат немецкой Свободной демократической партии Биджан Джир-Сарай назвал ФРГ угрозой для безопасности НАТО, потому что Берлин не соблюдает принятых договоренностей, пишет таблоид Bild.
Обновлено вчера в 17:01
Футбол
Божович считает, что «Крылья» проиграли «Краснодару» из-за арбитра
Напомним, «Крылья Советов» проиграли «Краснодару» со счётом 1:0, пропустив единственный гол с пенальти на 93-й минуте.
Обновлено вчера в 13:18
Здоровье
Минздрав дал рекомендации по увеличению продолжительности жизни
По данным экспертов, курильщик по сравнению с некурящим человеком в год вдыхает примерно в 53 раза больше угарного газа, в 18 раз больше оксида азота, в 937 раз больше твердых веществ, в 10,5 тысяч раз больше никотина и в 218 раз больше фенола, пояснили в Минздраве.
Обновлено вчера в 20:46
Общество
Гороскоп на 7 апреля: вечером утренние проблемы покажутся ерундой
К вечеру решатся проблемы, которые заставляли вас отчаянно нервничать утром и в обед.
Обновлено вчера в 16:02
Происшествия
В Подмосковье загорелся гостиничный комплекс
Обновлено в 00:59
Политика
Принц Уильям прошел трехнедельную стажировку в британских спецслужбах
Британский принц Уильям в течение трех недель работал в MI5, MI6 и Центре правительственной связи (ЦПС), чтобы подробно ознакомиться с работой служб безопасности и разведки Соединенного Королевства.
Обновлено вчера в 19:07
Политика
Посла Украины вызвали в МИД Венгрии
Министерство иностранных дел Венгрии вызвало посла Украины в Будапеште из-за отказа Киева во въезде на Украину главе Демократического союза венгров Румынии Хунору Келемену.
Обновлено вчера в 19:34
Политика
Тереза Мэй предупредила о последнем шансе на Brexit
Премьер-министр подчеркнула, что чем дольше идет процесс утверждения сделки с Брюсселем, тем выше шанс, что Великобритания никогда не выйдет из ЕС.
Обновлено в 01:50
Политика
ZDF объявил о «вторжении» России в Эстонию
Ведущий немецкого телеканала ZDF Клаус Клебер рассказал в выпуске новостей о "вторжении" России в Эстонию.
Обновлено вчера в 11:08
Политика
Скабеева прокомментировала слухи о своем увольнении с «России-1»
Журналистка и телеведущая телеканала «Россия-1» Ольга Скабеева посмеялась над слухами о своем увольнении.
Обновлено вчера в 04:50
Происшествия
«Ушла за минуты»: выжившие моряки рассказали о гибели АПЛ «Комсомолец»
Уникальная конструкция, ядерное оружие на борту и трагическая гибель большей части экипажа — ровно тридцать лет назад, 7 апреля 1989 года, в Норвежском море затонула атомная подводная лодка К-278 "Комсомолец".
Обновлено в 01:00
Космос
Новые российские модули МКС получат защиту из бронежилетной ткани
Научно-энергетический и узловой модули (НЭМ и УМ), которые через несколько лет будут введены в состав российского сегмента Международной космической станции, получат противометеоритную защиту из отечественной бронежилетной ткани, следует из материалов журнала Ракетно-космической корпорации (РКК) "Энергия" "Космическая техника и технологии".
Обновлено в 00:02
Армия и оружие
Армия ливийского правительства атаковала силы Хафтара
Обновлено вчера в 08:38
Политика
Польша хочет получить от Германии $900 млрд репараций
Польша намерена потребовать от Германии как минимум 900 миллиардов долларов в качестве репараций за ущерб, понесенный во время Второй мировой войны.
Обновлено вчера в 19:34
Армия и оружие
ВКС РФ решили проблему с обнаружением дронов
Военно-воздушные силы России некоторое время назад столкнулись с трудностями при обнаружении дронов, однако сейчас эта проблема решена.
Обновлено вчера в 13:04
Политика
Матвиенко рассказала о работе с Путиным
Российский политик, дипломат, председатель Совета Федерации Федерального Собрания Валентина Матвиенко 7 апреля отмечает 70-летний юбилей.
Обновлено в 01:50
Политика
Отравленный в Эймсбери британец встретился с российским послом
Встреча российского посла в Великобритании Александра Яковенко и жителя Эймсбери Чарльза Роули, пострадавшего от отравления нервно-паралитическим веществом, состоялась в резиденции посла.
Обновлено вчера в 20:41
Происшествия
Грузовик сбил женщину с ребенком на «Скандинавии» в Ленобласти
В результате ДТП женщина погибла на месте, ребенок госпитализирован с травмами средней степени тяжести, сообщили в УГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленобласти.
Обновлено вчера в 16:05
Хоккей
Овечкин в восьмой раз стал лучшим снайпером НХЛ
Обновлено в 01:01
Общество
ГИБДД ужесточила контроль за автошколами
В ГИБДД агентству пояснили, что помимо согласования учебных программ Госавтоинспеция также будет выдавать заключение автошколам о соответствии установленным требованиям учебно-материальной базы на осуществление образовательной деятельности по указанным программам.
Обновлено вчера в 23:16
Общество
Назван российский регион с самым дорогим борщом
Самый дорогой борщ продается в Калининградской области по цене 92,5 рубля, самый дешевый — в Кировской области, где порция супа стоит 40 рублей.
Обновлено в 00:07
Происшествия
В Париже в жилом доме произошел мощный взрыв
Пожар и мощный взрыв произошли в жилом здании на северо-востоке Парижа.
Обновлено вчера в 18:20
Наука
Ученые поняли, почему кошки откликаются на свое имя
После эксперимента над почти восьмью десятками кошек, среди которых были как домашние, так и взятые «напрокат» из котокафе, ученые поняли, как работает механизм.
Обновлено 04 апреля в 11:49
Общество
Брат Мика Джаггера рассказал о предсмертном состоянии певца
Солист Rolling Stones Мик Джаггер мог умереть, если бы врачи во время обследования не заметили проблем с сердцем.
Обновлено вчера в 23:54
Происшествия
На Урале пьяная женщина сбила четырех человек и проехалась по ним
В поселке Белоярском Свердловской области пьяная женщина за рулем Nissan Juke сбила четырех человек, вернулась и проехалась по ним.
Обновлено в 01:21
Футбол
ЦСКА победил «Спартак» благодаря дублю Сигурдссона
Обновлено вчера в 14:05