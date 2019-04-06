Валерий Леонтьев заболел и отменил концертыГазета.Ru вчера в 15:39

Певец Валерий Леонтьев отменил концерты из-за болезни. Об этом он написал на своей странице в инстаграме.

Хоккей Андрей Василевский: «С нетерпением жду плей-офф» С нетерпением жду плей-офф, который стартует уже на следующей неделе, — написал Василевский в своем Instagram.

Происшествия Москвич купил две пачки сока за миллион рублей Пенсионер из Москвы стал жертвой мошенников, купив две пачки сока за миллион рублей, передает "360" со ссылкой на источник в правоохранительных органах столицы.

Происшествия Пять человек пострадали в результате стрельбы в окрестностях Чикаго В окрестностях Чикаго пять человек пострадали в результате стрельбы. Об этом сообщила в субботу, 6 апреля, газета Chicago Tribune.

Политика Немецкий депутат назвал Германию угрозой безопасности для НАТО Депутат немецкой Свободной демократической партии Биджан Джир-Сарай назвал ФРГ угрозой для безопасности НАТО, потому что Берлин не соблюдает принятых договоренностей, пишет таблоид Bild.

Здоровье Минздрав дал рекомендации по увеличению продолжительности жизни По данным экспертов, курильщик по сравнению с некурящим человеком в год вдыхает примерно в 53 раза больше угарного газа, в 18 раз больше оксида азота, в 937 раз больше твердых веществ, в 10,5 тысяч раз больше никотина и в 218 раз больше фенола, пояснили в Минздраве.

Общество Гороскоп на 7 апреля: вечером утренние проблемы покажутся ерундой К вечеру решатся проблемы, которые заставляли вас отчаянно нервничать утром и в обед.

Политика Принц Уильям прошел трехнедельную стажировку в британских спецслужбах Британский принц Уильям в течение трех недель работал в MI5, MI6 и Центре правительственной связи (ЦПС), чтобы подробно ознакомиться с работой служб безопасности и разведки Соединенного Королевства.

Политика Посла Украины вызвали в МИД Венгрии Министерство иностранных дел Венгрии вызвало посла Украины в Будапеште из-за отказа Киева во въезде на Украину главе Демократического союза венгров Румынии Хунору Келемену.

Политика Тереза Мэй предупредила о последнем шансе на Brexit Премьер-министр подчеркнула, что чем дольше идет процесс утверждения сделки с Брюсселем, тем выше шанс, что Великобритания никогда не выйдет из ЕС.

Политика ZDF объявил о «вторжении» России в Эстонию Ведущий немецкого телеканала ZDF Клаус Клебер рассказал в выпуске новостей о "вторжении" России в Эстонию.

Политика Скабеева прокомментировала слухи о своем увольнении с «России-1» Журналистка и телеведущая телеканала «Россия-1» Ольга Скабеева посмеялась над слухами о своем увольнении.

Происшествия «Ушла за минуты»: выжившие моряки рассказали о гибели АПЛ «Комсомолец» Уникальная конструкция, ядерное оружие на борту и трагическая гибель большей части экипажа — ровно тридцать лет назад, 7 апреля 1989 года, в Норвежском море затонула атомная подводная лодка К-278 "Комсомолец".

Космос Новые российские модули МКС получат защиту из бронежилетной ткани Научно-энергетический и узловой модули (НЭМ и УМ), которые через несколько лет будут введены в состав российского сегмента Международной космической станции, получат противометеоритную защиту из отечественной бронежилетной ткани, следует из материалов журнала Ракетно-космической корпорации (РКК) "Энергия" "Космическая техника и технологии".

Политика Польша хочет получить от Германии $900 млрд репараций Польша намерена потребовать от Германии как минимум 900 миллиардов долларов в качестве репараций за ущерб, понесенный во время Второй мировой войны.

Армия и оружие ВКС РФ решили проблему с обнаружением дронов Военно-воздушные силы России некоторое время назад столкнулись с трудностями при обнаружении дронов, однако сейчас эта проблема решена.

Политика Матвиенко рассказала о работе с Путиным Российский политик, дипломат, председатель Совета Федерации Федерального Собрания Валентина Матвиенко 7 апреля отмечает 70-летний юбилей.

Политика Отравленный в Эймсбери британец встретился с российским послом Встреча российского посла в Великобритании Александра Яковенко и жителя Эймсбери Чарльза Роули, пострадавшего от отравления нервно-паралитическим веществом, состоялась в резиденции посла.

Происшествия Грузовик сбил женщину с ребенком на «Скандинавии» в Ленобласти В результате ДТП женщина погибла на месте, ребенок госпитализирован с травмами средней степени тяжести, сообщили в УГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

Общество ГИБДД ужесточила контроль за автошколами В ГИБДД агентству пояснили, что помимо согласования учебных программ Госавтоинспеция также будет выдавать заключение автошколам о соответствии установленным требованиям учебно-материальной базы на осуществление образовательной деятельности по указанным программам.

Общество Назван российский регион с самым дорогим борщом Самый дорогой борщ продается в Калининградской области по цене 92,5 рубля, самый дешевый — в Кировской области, где порция супа стоит 40 рублей.

Происшествия В Париже в жилом доме произошел мощный взрыв Пожар и мощный взрыв произошли в жилом здании на северо-востоке Парижа.

Наука Ученые поняли, почему кошки откликаются на свое имя После эксперимента над почти восьмью десятками кошек, среди которых были как домашние, так и взятые «напрокат» из котокафе, ученые поняли, как работает механизм.

Общество Брат Мика Джаггера рассказал о предсмертном состоянии певца Солист Rolling Stones Мик Джаггер мог умереть, если бы врачи во время обследования не заметили проблем с сердцем.