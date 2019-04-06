Шоу-бизнес

Валерий Леонтьев заболел и отменил концертыГазета.Ru вчера в 15:39

Певец Валерий Леонтьев отменил концерты из-за болезни. Об этом он написал на своей странице в инстаграме.
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«Убежим вместе!»: Леонтьев и Михайлов обманули фанатов о причине отмены концертов ради интрижки

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Валерий Леонтьев перенес концерты из-за болезни

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Валерий Леонтьев перенес концерты из-за болезни

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Внезапная болезнь нарушила планы Валерия Леонтьева

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Хоккей

Андрей Василевский: «С нетерпением жду плей-офф»

С нетерпением жду плей-офф, который стартует уже на следующей неделе, — написал Василевский в своем Instagram.
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Происшествия

Москвич купил две пачки сока за миллион рублей

Пенсионер из Москвы стал жертвой мошенников, купив две пачки сока за миллион рублей, передает "360" со ссылкой на источник в правоохранительных органах столицы.
Обновлено вчера в 09:44
Происшествия

Пять человек пострадали в результате стрельбы в окрестностях Чикаго

В окрестностях Чикаго пять человек пострадали в результате стрельбы. Об этом сообщила в субботу, 6 апреля, газета Chicago Tribune.
Обновлено вчера в 23:24
Религия

Православные встречают Благовещение

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Политика

Немецкий депутат назвал Германию угрозой безопасности для НАТО

Депутат немецкой Свободной демократической партии Биджан Джир-Сарай назвал ФРГ угрозой для безопасности НАТО, потому что Берлин не соблюдает принятых договоренностей, пишет таблоид Bild.
Обновлено вчера в 17:01
Футбол

Божович считает, что «Крылья» проиграли «Краснодару» из-за арбитра

Напомним, «Крылья Советов» проиграли «Краснодару» со счётом 1:0, пропустив единственный гол с пенальти на 93-й минуте.
Обновлено вчера в 13:18
Здоровье

Минздрав дал рекомендации по увеличению продолжительности жизни

По данным экспертов, курильщик по сравнению с некурящим человеком в год вдыхает примерно в 53 раза больше угарного газа, в 18 раз больше оксида азота, в 937 раз больше твердых веществ, в 10,5 тысяч раз больше никотина и в 218 раз больше фенола, пояснили в Минздраве.
Обновлено вчера в 20:46
Общество

Гороскоп на 7 апреля: вечером утренние проблемы покажутся ерундой

К вечеру решатся проблемы, которые заставляли вас отчаянно нервничать утром и в обед.
Обновлено вчера в 16:02
Происшествия

В Подмосковье загорелся гостиничный комплекс

Обновлено в 00:59
Политика

Принц Уильям прошел трехнедельную стажировку в британских спецслужбах

Британский принц Уильям в течение трех недель работал в MI5, MI6 и Центре правительственной связи (ЦПС), чтобы подробно ознакомиться с работой служб безопасности и разведки Соединенного Королевства.
Обновлено вчера в 19:07
Политика

Посла Украины вызвали в МИД Венгрии

Министерство иностранных дел Венгрии вызвало посла Украины в Будапеште из-за отказа Киева во въезде на Украину главе Демократического союза венгров Румынии Хунору Келемену.
Обновлено вчера в 19:34
Политика

Тереза Мэй предупредила о последнем шансе на Brexit

Премьер-министр подчеркнула, что чем дольше идет процесс утверждения сделки с Брюсселем, тем выше шанс, что Великобритания никогда не выйдет из ЕС.
Обновлено в 01:50
Политика

ZDF объявил о «вторжении» России в Эстонию

Ведущий немецкого телеканала ZDF Клаус Клебер рассказал в выпуске новостей о "вторжении" России в Эстонию.
Обновлено вчера в 11:08
Политика

Скабеева прокомментировала слухи о своем увольнении с «России-1»

Журналистка и телеведущая телеканала «Россия-1» Ольга Скабеева посмеялась над слухами о своем увольнении.
Обновлено вчера в 04:50
Происшествия

«Ушла за минуты»: выжившие моряки рассказали о гибели АПЛ «Комсомолец»

Уникальная конструкция, ядерное оружие на борту и трагическая гибель большей части экипажа — ровно тридцать лет назад, 7 апреля 1989 года, в Норвежском море затонула атомная подводная лодка К-278 "Комсомолец".
Обновлено в 01:00
Космос

Новые российские модули МКС получат защиту из бронежилетной ткани

Научно-энергетический и узловой модули (НЭМ и УМ), которые через несколько лет будут введены в состав российского сегмента Международной космической станции, получат противометеоритную защиту из отечественной бронежилетной ткани, следует из материалов журнала Ракетно-космической корпорации (РКК) "Энергия" "Космическая техника и технологии".
Обновлено в 00:02
Армия и оружие

Армия ливийского правительства атаковала силы Хафтара

Обновлено вчера в 08:38
Политика

Польша хочет получить от Германии $900 млрд репараций

Польша намерена потребовать от Германии как минимум 900 миллиардов долларов в качестве репараций за ущерб, понесенный во время Второй мировой войны.
Обновлено вчера в 19:34
Армия и оружие

ВКС РФ решили проблему с обнаружением дронов

Военно-воздушные силы России некоторое время назад столкнулись с трудностями при обнаружении дронов, однако сейчас эта проблема решена.
Обновлено вчера в 13:04
Политика

Матвиенко рассказала о работе с Путиным

Российский политик, дипломат, председатель Совета Федерации Федерального Собрания Валентина Матвиенко 7 апреля отмечает 70-летний юбилей.
Обновлено в 01:50
Политика

Отравленный в Эймсбери британец встретился с российским послом

Встреча российского посла в Великобритании Александра Яковенко и жителя Эймсбери Чарльза Роули, пострадавшего от отравления нервно-паралитическим веществом, состоялась в резиденции посла.
Обновлено вчера в 20:41
Происшествия

Грузовик сбил женщину с ребенком на «Скандинавии» в Ленобласти

В результате ДТП женщина погибла на месте, ребенок госпитализирован с травмами средней степени тяжести, сообщили в УГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленобласти.
Обновлено вчера в 16:05
Хоккей

Овечкин в восьмой раз стал лучшим снайпером НХЛ

Обновлено в 01:01
Общество

ГИБДД ужесточила контроль за автошколами

В ГИБДД агентству пояснили, что помимо согласования учебных программ Госавтоинспеция также будет выдавать заключение автошколам о соответствии установленным требованиям учебно-материальной базы на осуществление образовательной деятельности по указанным программам.
Обновлено вчера в 23:16
Общество

Назван российский регион с самым дорогим борщом

Самый дорогой борщ продается в Калининградской области по цене 92,5 рубля, самый дешевый — в Кировской области, где порция супа стоит 40 рублей.
Обновлено в 00:07
Происшествия

В Париже в жилом доме произошел мощный взрыв

Пожар и мощный взрыв произошли в жилом здании на северо-востоке Парижа.
Обновлено вчера в 18:20
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Ученые поняли, почему кошки откликаются на свое имя

После эксперимента над почти восьмью десятками кошек, среди которых были как домашние, так и взятые «напрокат» из котокафе, ученые поняли, как работает механизм.
Обновлено 04 апреля в 11:49
Общество

Брат Мика Джаггера рассказал о предсмертном состоянии певца

Солист Rolling Stones Мик Джаггер мог умереть, если бы врачи во время обследования не заметили проблем с сердцем.
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Происшествия

На Урале пьяная женщина сбила четырех человек и проехалась по ним

В поселке Белоярском Свердловской области пьяная женщина за рулем Nissan Juke сбила четырех человек, вернулась и проехалась по ним.
Обновлено в 01:21
Футбол

ЦСКА победил «Спартак» благодаря дублю Сигурдссона

Обновлено вчера в 14:05
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Валерий Леонтьев
Певец
Советский и российский певец, композитор и актёр. Народный артист РФ. Лауреат премии Ленинского комсомола. Кавалер ордена «За заслуги перед Отечеством» 4-й степени. Награждён Орденом Почёта РФ и Орденом Дружбы РФ. Обладатель премий «World Music Awards», ZD Awards, Овация, Золотой Граммофон, практически бессменный победитель номинаций «Певец года» за 1980-2001 годы в российских музыкальных рейтингах того времени.
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